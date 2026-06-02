Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК МП
🔴 Бесплатный вебинар → Налоговые послабления весны 2026: что нужно сделать бухгалтеру сейчас
Ольга Ульянова
Советы юристов
Заключение мирового соглашения с налоговой. Когда это выгодно, а когда лучше даже не рассматривать?

Заключение мирового соглашения с налоговой. Когда это выгодно, а когда лучше даже не рассматривать?

Мировое соглашение с налоговой звучит как отличный компромисс: вы признаете долг, а инспекция дает возможность растянуть платежи и снять все ограничения. Суд утверждает — и дело закрыто. На бумаге всё красиво. А на практике.

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Я немало лет помогаю компаниям решать налоговые споры и могу сказать честно: этот инструмент работает далеко не для всех. Сегодня разберём по полочкам, в каких случаях мировое соглашение действительно спасает, а когда это просто потеря времени, нервов и денег. Даже если вы далёки от бухгалтерии — будет понятно. Сразу сделаю спойлер – инструмент скорее экзотичный и не сильно практичный. Но полезные советы в этой статье все-таки есть! Кто дочитает материал до конца их найдет и сумеет сделать для себя правильные выводы.   

Почитать информацию в первоисточнике можно в письме ФНС России № БВ-4-7/10590@ от 17.08.2023 г. «Об основных принципах урегулирования споров (мировых соглашений)»

Что такое мировое соглашение с ФНС?

Это письменное соглашение между компанией и налоговой, который утверждает арбитражный суд. Заключить его можно только когда спор уже в суде — либо вы оспариваете решение инспекции, либо они взыскивают недоимку.

После утверждения соглашения:

  • Судебное дело прекращается (суд не будет выносить решение по существу).

  • Вместо жёсткого взыскания (блокировка счетов, аресты) появляется понятный график платежей.

  • Обеспечительные меры обычно снимаются.

  • Вы избегаете статуса «проигравшего», что иногда важно для репутации.

Но главное — мировое соглашение не прощает долг. Оно только меняет порядок и сроки его погашения.

Два совершенно разных подхода вне банкротства и в нём

Здесь всё кардинально отличается. Не путайте эти сценарии.

Вне банкротства

В рамках банкротства

Гибкость условий

Жёсткая, почти по шаблону

Значительно мягче

Срок рассрочки

До 1 года отсрочка, до 3 лет рассрочка

Чаще 1 год, но график можно обсуждать

Снижение штрафа

Возможно, но очень редко и скромно

Плюс часто снижают/убирают мораторные %

Обеспечение

Почти всегда обязательно

Обязательно, но можно гибче

Реальные шансы

Очень низкие (как показывает практика, стремящиеся к нулю)

Гораздо выше

Главный плюс

Рассрочка + закрытие спора

Сохранение компании и выход из банкротства

Вне банкротства – это экзотика

ФНС сама признаёт, что идёт на мировые, но на практике за 10+ лет таких дел — единицы. Не десятки, а именно единицы(!) по стране. Налоговики не любят уступать, если компания ещё на ногах. Имейте это ввиду, чтобы не потратить время и нервы в отношении стратегии, которая с высокой долей вероятности может не выгореть. 

Логика здесь цинична и проста, контролеры понимают, что и так взыщут все, что положено, находясь в сильной позиции. Так что им незачем с вами договариваться и идти «на мировую». Все в конечном счете и так будет на их условиях. 

Что можно получить?

Тем не менее зачем используют, пусть и так часто данный инструмент. Он позволяет получить рассрочку/отсрочку по уплате налогов. Снижение штрафа (был яркий кейс «Сонэкс» — в 16 раз!). 

Следует ответить, что в 2026 г. порядок снижения штрафов изменен. С 1 сентября 2026 года в России установлены строгие пределы (согласно п. 3 ст. 114 НК РФ) для уменьшения налоговых штрафов при наличии смягчающих обстоятельств: теперь штраф можно снизить не менее чем в 2 раза и не более чем в 10 раз от изначальной суммы. Так что кейс как у «Сонэкс» уже не сработает.  

Еще к плюшкам мирового соглашения с ФНС относится снятие арестов со счетов. Возможность соглашения даже при уголовном деле директора.

Чего точно никогда не дадут?

  • Списать или уменьшить сам налог.

  • Изменить правила расчёта пеней.

Главный подвох в том, что вас заставят полностью признать все доначисления. По сути, вы сдаёте позиции в суде в обмен на рассрочку, которую теоретически можно получить и обычным путём по ст. 64 НК РФ! Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов вам в помощь. 

При заключении мирового соглашения некоторые формальности можно обойти проще. Однако бумажной волокиты всё равно будет очень много, плюс традиционно масса потраченных нервов вашего бухгалтера и юриста.

Когда имеет смысл соглашаться?

Позиция в суде откровенно слабая, и вы почти гарантированно проиграете. Нужна рассрочка, а обычный порядок заблокирован (уголовное дело на директора, сроки пропущены). Есть возможность дать хорошее обеспечение, и это дешевле, чем дальше судиться.

Когда точно не стоит тратить время?

Есть хорошие шансы (хотя бы 50%) выиграть или сильно снизить сумму. Долг небольшой — проще заплатить или взять кредит в банке. Нет нормального обеспечения (без него скорее всего будет отказ).

А вот в банкротстве шансы уже реальные

Тут все объяснимо. Банкрот может вообще ничего не заплатить, так что для контролеров здесь появляется выгода идти на мировую.  Поэтому здесь мировое соглашение действительно работает. Например, в 2023 году ФНС закрыла соглашения на 26+ млрд рублей. Эффективность — около 60%.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» под мировым соглашением понимается процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по такому делу путем соглашения между должником и кредиторами.

В 2025 году налоговые органы Московской области заключили мировых соглашений с компаниями и гражданами на сумму задолженности по налогам свыше 265 млн рублей.

Что даёт?

Выход из конкурсного производства. Возможность дальше работать. Гибкий график (суды часто не придираются к строгим требованиям налоговой). Снижение или снятие мораторных процентов. Выгоды не щедрые, но для кого-то могут быть действительно значимыми. 

Но есть жёсткие условия. Нужно полностью погасить долги 1 и 2 очереди (зарплата, вред здоровью). Лучше дать обеспечение. Соглашение должно реально помогать восстановить платежеспособность.

Суды иногда утверждают соглашения даже без идеального соблюдения требований ФНС, но лучше не рисковать зря.

Плюсы и минусы если оценивать объективно

Плюсы:

Экономия времени и денег на юристах. Быстрое снятие блокировок. В банкротстве — реальный шанс спасти бизнес. Вместо пеней — проценты по ключевой ставке (сейчас 14,50% — обычно выгоднее).

Минусы:

Полная капитуляция по сумме долга. Дорогое обеспечение (банковская гарантия — это деньги). Один пропущенный платёж — и налоговая сразу получает исполнительный лист. Не спасает директора от уголовки. Долгий процесс согласования с кучей бумажек (оценочная карта, прогнозы, отчёты об оценке). Так что по факту на юриста потратится все-таки придется. 

В итоге

Реально оцените шансы в суде (лучше с хорошим налоговым юристом). Посчитайте экономику: обеспечение + проценты или возможные потери при проигрыше. Проверьте, потянете ли график. Подготовьте обеспечение заранее. Попробуйте сначала «Площадку реструктуризации долга» ФНС — там часто проще, а главное реалистичнее получить. 

Вне банкротства мировое соглашение — это крайняя мера для тех, кто понимает, что суд проигран. В банкротстве — часто настоящий спасательный круг если вы хотите продолжить работать и не хотите банкротиться.

Если долг терпимый и позиция нормальная — лучше судиться. Если компания на грани и есть обеспечение — можно пробовать. Нет обеспечения и сильной позиции — шансы близки к нулю.

На этом завершаю свой материал.

Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.

Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!

Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀

Информации об авторе

Ольга Ульянова

Ольга Ульянова

Аудитор-консультант в Индивидуальный предприниматель

263 подписчика231 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка