Заключение мирового соглашения с налоговой. Когда это выгодно, а когда лучше даже не рассматривать?

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
Я немало лет помогаю компаниям решать налоговые споры и могу сказать честно: этот инструмент работает далеко не для всех. Сегодня разберём по полочкам, в каких случаях мировое соглашение действительно спасает, а когда это просто потеря времени, нервов и денег. Даже если вы далёки от бухгалтерии — будет понятно. Сразу сделаю спойлер – инструмент скорее экзотичный и не сильно практичный. Но полезные советы в этой статье все-таки есть! Кто дочитает материал до конца их найдет и сумеет сделать для себя правильные выводы.
Почитать информацию в первоисточнике можно в письме ФНС России № БВ-4-7/10590@ от 17.08.2023 г. «Об основных принципах урегулирования споров (мировых соглашений)».
Что такое мировое соглашение с ФНС?
Это письменное соглашение между компанией и налоговой, который утверждает арбитражный суд. Заключить его можно только когда спор уже в суде — либо вы оспариваете решение инспекции, либо они взыскивают недоимку.
После утверждения соглашения:
Судебное дело прекращается (суд не будет выносить решение по существу).
Вместо жёсткого взыскания (блокировка счетов, аресты) появляется понятный график платежей.
Обеспечительные меры обычно снимаются.
Вы избегаете статуса «проигравшего», что иногда важно для репутации.
Но главное — мировое соглашение не прощает долг. Оно только меняет порядок и сроки его погашения.
Два совершенно разных подхода вне банкротства и в нём
Здесь всё кардинально отличается. Не путайте эти сценарии.
Вне банкротства
В рамках банкротства
Гибкость условий
Жёсткая, почти по шаблону
Значительно мягче
Срок рассрочки
До 1 года отсрочка, до 3 лет рассрочка
Чаще 1 год, но график можно обсуждать
Снижение штрафа
Возможно, но очень редко и скромно
Плюс часто снижают/убирают мораторные %
Обеспечение
Почти всегда обязательно
Обязательно, но можно гибче
Реальные шансы
Очень низкие (как показывает практика, стремящиеся к нулю)
Гораздо выше
Главный плюс
Рассрочка + закрытие спора
Сохранение компании и выход из банкротства
Вне банкротства – это экзотика
ФНС сама признаёт, что идёт на мировые, но на практике за 10+ лет таких дел — единицы. Не десятки, а именно единицы(!) по стране. Налоговики не любят уступать, если компания ещё на ногах. Имейте это ввиду, чтобы не потратить время и нервы в отношении стратегии, которая с высокой долей вероятности может не выгореть.
Логика здесь цинична и проста, контролеры понимают, что и так взыщут все, что положено, находясь в сильной позиции. Так что им незачем с вами договариваться и идти «на мировую». Все в конечном счете и так будет на их условиях.
Что можно получить?
Тем не менее зачем используют, пусть и так часто данный инструмент. Он позволяет получить рассрочку/отсрочку по уплате налогов. Снижение штрафа (был яркий кейс «Сонэкс» — в 16 раз!).
Следует ответить, что в 2026 г. порядок снижения штрафов изменен. С 1 сентября 2026 года в России установлены строгие пределы (согласно п. 3 ст. 114 НК РФ) для уменьшения налоговых штрафов при наличии смягчающих обстоятельств: теперь штраф можно снизить не менее чем в 2 раза и не более чем в 10 раз от изначальной суммы. Так что кейс как у «Сонэкс» уже не сработает.
Еще к плюшкам мирового соглашения с ФНС относится снятие арестов со счетов. Возможность соглашения даже при уголовном деле директора.
Чего точно никогда не дадут?
Списать или уменьшить сам налог.
Изменить правила расчёта пеней.
Главный подвох в том, что вас заставят полностью признать все доначисления. По сути, вы сдаёте позиции в суде в обмен на рассрочку, которую теоретически можно получить и обычным путём по ст. 64 НК РФ! Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов вам в помощь.
При заключении мирового соглашения некоторые формальности можно обойти проще. Однако бумажной волокиты всё равно будет очень много, плюс традиционно масса потраченных нервов вашего бухгалтера и юриста.
Когда имеет смысл соглашаться?
Позиция в суде откровенно слабая, и вы почти гарантированно проиграете. Нужна рассрочка, а обычный порядок заблокирован (уголовное дело на директора, сроки пропущены). Есть возможность дать хорошее обеспечение, и это дешевле, чем дальше судиться.
Когда точно не стоит тратить время?
Есть хорошие шансы (хотя бы 50%) выиграть или сильно снизить сумму. Долг небольшой — проще заплатить или взять кредит в банке. Нет нормального обеспечения (без него скорее всего будет отказ).
А вот в банкротстве шансы уже реальные
Тут все объяснимо. Банкрот может вообще ничего не заплатить, так что для контролеров здесь появляется выгода идти на мировую. Поэтому здесь мировое соглашение действительно работает. Например, в 2023 году ФНС закрыла соглашения на 26+ млрд рублей. Эффективность — около 60%.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» под мировым соглашением понимается процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производства по такому делу путем соглашения между должником и кредиторами.
В 2025 году налоговые органы Московской области заключили мировых соглашений с компаниями и гражданами на сумму задолженности по налогам свыше 265 млн рублей.
Что даёт?
Выход из конкурсного производства. Возможность дальше работать. Гибкий график (суды часто не придираются к строгим требованиям налоговой). Снижение или снятие мораторных процентов. Выгоды не щедрые, но для кого-то могут быть действительно значимыми.
Но есть жёсткие условия. Нужно полностью погасить долги 1 и 2 очереди (зарплата, вред здоровью). Лучше дать обеспечение. Соглашение должно реально помогать восстановить платежеспособность.
Суды иногда утверждают соглашения даже без идеального соблюдения требований ФНС, но лучше не рисковать зря.
Плюсы и минусы если оценивать объективно
Плюсы:
Экономия времени и денег на юристах. Быстрое снятие блокировок. В банкротстве — реальный шанс спасти бизнес. Вместо пеней — проценты по ключевой ставке (сейчас 14,50% — обычно выгоднее).
Минусы:
Полная капитуляция по сумме долга. Дорогое обеспечение (банковская гарантия — это деньги). Один пропущенный платёж — и налоговая сразу получает исполнительный лист. Не спасает директора от уголовки. Долгий процесс согласования с кучей бумажек (оценочная карта, прогнозы, отчёты об оценке). Так что по факту на юриста потратится все-таки придется.
В итоге
Реально оцените шансы в суде (лучше с хорошим налоговым юристом). Посчитайте экономику: обеспечение + проценты или возможные потери при проигрыше. Проверьте, потянете ли график. Подготовьте обеспечение заранее. Попробуйте сначала «Площадку реструктуризации долга» ФНС — там часто проще, а главное реалистичнее получить.
Вне банкротства мировое соглашение — это крайняя мера для тех, кто понимает, что суд проигран. В банкротстве — часто настоящий спасательный круг если вы хотите продолжить работать и не хотите банкротиться.
Если долг терпимый и позиция нормальная — лучше судиться. Если компания на грани и есть обеспечение — можно пробовать. Нет обеспечения и сильной позиции — шансы близки к нулю.
На этом завершаю свой материал.
Независимый автор Трибуны Клерка — Ольга Ульянова аудитор.
Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖 До новых встреч на Трибуне Клерка, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые обзоры!
Найти быстрее меня можно в телеграм, там же можно узнать, как экономить налоги легально.🚀
Начать дискуссию