ФНС идет к вам! Как налоговая научилась проверять, на какие деньги вы живете и сопоставлять расходы с доходами

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

ФНС запустила масштабную кампанию по сопоставлению доходов и расходов граждан. Инспекция больше не просто смотрит на ваши декларации — она считает, сколько вы тратите. И если расходы явно не бьются с официальными доходами, вам приходит письмо с вежливой, но очень настойчивой просьбой: «Просим пояснить источник средств, направленных на приобретение имущества».

Это уже не точечные истории, прослеживается системный тренд. География — Москва, Московская область, Пермский край, Татарстан. И она расширяется.