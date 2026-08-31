ФНС идет к вам! Как налоговая научилась проверять, на какие деньги вы живете и сопоставлять расходы с доходами

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.
ФНС запустила масштабную кампанию по сопоставлению доходов и расходов граждан. Инспекция больше не просто смотрит на ваши декларации — она считает, сколько вы тратите. И если расходы явно не бьются с официальными доходами, вам приходит письмо с вежливой, но очень настойчивой просьбой: «Просим пояснить источник средств, направленных на приобретение имущества».
Это уже не точечные истории, прослеживается системный тренд. География — Москва, Московская область, Пермский край, Татарстан. И она расширяется.
Идея не нова — просто раньше её не так хорошо упаковывали
Хочу сразу развеять иллюзию, что это какое-то «новшество» последних лет. Идея взыскивать налоги через контроль расходов — далеко не оригинальная. Она обсуждалась в налоговых кругах ещё в начале 2010-х, когда ФНС только начинала выстраивать систему автоматизированного контроля. В этом же направлении идет идея цифрового рубля и иные цифровые инновации.
Просто раньше отдельные инспекции уже пытались применять такой подход. Но получалось точечно, бессистемно, без чёткой методологии. Суды чаще всего такие доначисления отменяли — не было ни доказательной базы, ни единого подхода.
Что изменилось сейчас?
Контролеры стали технологичнее и настойчивее. У ФНС появились автоматизированные системы, которые видят все ваши покупки, регистрации имущества, отдельные банковские операции. А также единая методология сопоставления доходов и расходов. Происходит массовый системный характер проверок — не точечно, а потоком.
То есть сама идея-то старая, но инструменты стали другими. И именно поэтому сейчас она работает более эффективно.
Суть претензий указать на отсутствие дохода, достаточного для крупной покупки. Либо предположить, что владелец нескольких квартир сдаёт их в аренду, не декларируя прибыль. Я уже писала ранее, что ФНС взялась за арендный бизнес.
Граждан приглашают на комиссии и просят представить декларации 3-НДФЛ или подтвердить целевое использование недвижимости. По сути, инспекция одновременно проверяет и вас, и вашу семью, и ваши пассивные доходы.
А что говорят суды?
Прежде чем разбирать свежие дела, важно запомнить базовую норму, она содержится в Определении Верховного Суда РФ № 302-ЭС14-735 от 29.01.2015 г.:
«Приобретение имущества подтверждает лишь наличие расходов на его приобретение. Само по себе расходование денег не подтверждает получение в том же году дохода, облагаемого НДФЛ. Израсходованная сумма не может рассматриваться в качестве объекта обложения по НДФЛ. Ведь можно с небольших официальных доходов несколько лет откладывать на крупную покупку и сделать её уже в "бездоходный" период».
Объект обложения НДФЛ — это доход, а не расход. Доказать получение облагаемого дохода должна налоговая. Сказанное подтверждается свежей судебной практикой (Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-1010/26 по делу № А50-460/2025 от 25.06.2026 г.)
Это показательная история, которую я рекомендую изучить каждому, кто получил «письмо счастья».
Действующие лица:
ИП Ковалёв А.О. — предприниматель, которого проверяли
Межрайонная ИФНС № 20 по Пермскому краю — налоговый орган
Цена вопроса: налоговая доначислила НДФЛ на 418,7 млн рублей.
ФНС выяснила, что родственники предпринимателя в 2019–2021 годах приобрели недвижимость, транспорт и внесли вклады в уставный капитал на общую сумму 418,7 млн руб., а их официальные доходы были значительно ниже. Налоговики решили, что все эти расходы профинансированы за счёт доходов самого Ковалёва, и включили эти суммы в его налогооблагаемый доход.
Суд решил, что:
«Факт расходования физическим лицом денежных средств в налоговом периоде не подтверждает получение дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной израсходованным средствам. Приравнивать расходные операции к доходным недопустимо».
Когда отбиться не удалось
А теперь — как делать не надо. Дело из Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (2026), п. 24: при камеральной проверке налоговики обнаружили, что почти 9 млн рублей, перечисленных физлицам, не отражены в отчётности как облагаемые суммы. Организация дала пояснения, что это необлагаемые выплаты, но ни авансовых отчётов, ни подтверждающих документов не приложила.
Что сказал суд: отказ предоставить документы при реальной возможности суд признал основанием считать нарушение доказанным.
Итог доначисление НДФЛ признано обоснованным. Пример, когда отбиться не удалось — не игнорируйте запросы и не отказывайтесь от документов. Ну и в этой ситуации был прямой «след денег» и источник их получения (Определение № 309-ЭС25-6656).
У кого могут быть проблемы?
Рассмотрим более жизненные среднестатистические истории.
Пример №1. «Деньги из тумбочки»
Гражданин покупает квартиру за 25 млн рублей. На запрос отвечает: «Копил годами». Но никаких документов нет. Риски доначисление не исключены. Без документов суд может гипотетически даже поддержать фискалов.
В такой ситуации получение зарплаты и снятие наличных с карты подтвердят, что вы действительно копили с официальных доходов, и налоговики останутся с носом.
Пример №2. «Семейные расходы»
Неработающий оформил Porsche за 12 млн рублей. Если он не докажет, что деньги от продажи старого авто или подарка — доначисление неизбежно. Кстати, если скажете «подарили», инспекция пойдёт проверять дарителя.
Пример №3. «Просто игнор»
Владелец пяти квартир не идёт на комиссию и не подаёт декларации. Налоговая предполагает «обелить» аренду и доначисляет налог. В суде без документов шансов нет.
Кстати, договор аренды проблему решает не всегда. Потому что вопросы опять же возникнут к займодавцу (откуда средства у него?).
А что, если деньги подарил любовник? Профессиональные жрицы любви тема вообще отдельная. Давно хочу выпустить статью о налогах эскорта, но понимаю, что многих она очень сильно занервирует, поэтому пока воздержусь.
Абсурдной может стать ситуация, когда на свадьбу молодым подарили несколько миллионов рублей и они сделали крупную покупку. Формально получается источник доходов в этом случае официально тоже не подтвержден. Или налоговики рекомендуют вести молодоженам реестр денежным подарков поименно? Может еще на конвертике должен каждый расписаться для порядка? В общем вопросов, больше, чем ответов.
В итоге скажу вам вот что
Несмотря на текущий тренд налоговая по-прежнему не вправе автоматически доначислять НДФЛ просто потому, что вы потратили больше, чем заработали по документам. Сказанное подтверждается как свежей судебной практикой, так и десятилетней давности.
Однако если у вас нет доказательств происхождения денег или вы игнорируете запросы контролеров, то отбиться может быть реально сложно и нервов вы потратите немало. Все завит от конкретных обстоятельств. Не в вашу пользу «след денег». Грань между победой и поражением — это документы и здравый смысл. Остались вопросы, пишите.
Ольга Ульянова, аудитор. Спасибо за прочтение статьи до конца! 💖
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