Как облагается НДФЛ передача имущества физлицами по договору мены в 2026 г. И как на это повлияло Постановление КС № 1-П

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор . Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Рассмотрим хронологию: как было до 2026 года, что изменилось в 2026 году и что изменится после принятия законопроек

Но это не значит, что в договор мены теперь можно напихать все что угодно и оно вне зависимости от сроков владения не будет облагаться налогом. Напротив, такие действия могут быть расценены как злоупотребление правом, с целью получения необоснованной налоговой выгоды по ст. 54.1 НК РФ . Каких ситуаций это касается, вы узнаете из статьи.

Именно эта конструкция — «каждая сторона одновременно и продавец, и покупатель» — долгие годы порождала правовую неопределенность в вопросах налогообложения. Налоговые органы нередко рассматривали мену как две встречные операции по реализации, что приводило к взиманию НДФЛ с «несуществующего» дохода.

Суд уточнил, что мена и купля-продажа — разные правоотношения. При продаже продавец получает денежную оплату; при мене денежные расчеты, если обмениваемое имущество равноценно, не осуществляются в принципе. Применение правил купли-продажи к мене «едва ли разумно предсказуемо» для граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. Это весьма важная оговорка, к ней мы еще вернемся на конкретных примерах.

Согласно новой позиции КС РФ доход — это экономическая выгода ( п. 1 ст. 41 НК РФ ). Обложению подлежит реальный (чистый) доход, а не имущественные потери ( постановления № 7-П КС РФ от 24.02.1998, № 5-П от 13.03.2008, № 27-П от 30.11.2016, № 2-П от 21.01.2025).

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 15.01.2026 № 1-П признал п. 2 ст. 214.10 НК РФ не соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой он во взаимосвязи с п. 2 ст. 567 ГК РФ допускает произвольное разрешение вопроса об определении подлежащего обложению НДФЛ дохода добросовестного налогоплательщика при мене объектов недвижимости в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

1.3. Позиция КС РФ (доход — это экономическая выгода, а не имущественные потери)

Гражданка Селюкова обменяла земельный участок с кадастровой стоимостью 2 953 783 руб. на участок с кадастровой стоимостью 421 969 руб. По условиям договора участки признавались равноценными (по 500 000 руб. каждый), обмен производился без доплат. Налоговый орган начислил НДФЛ исходя из кадастровой стоимости отчужденного ею участка (2 953 783 руб. × 0,7), что составило недоимку 138 794 руб. и пени.

Однако на практике возникла проблема. Если стоимость полученного имущества была меньше кадастровой стоимости отчужденного, налоговые органы применяли п. 2 ст. 214.10 НК РФ (правило «кадастровая стоимость × 0,7»), которое было создано для противодействия занижению цены при купле-продаже , но не для мены.

Очень важный момент: если имущество находилось в собственности менее минимального срока владения (3 или 5 лет), доход облагается НДФЛ.

Это означало, что доход от реализации определяется исходя из стоимости имущества, полученного от другой стороны (п. 9 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК РФ , утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015; письма Минфина № 03-04-05/58754 от 20.08.2018, № 03-04-05/26046 от 30.03.2022).

До 2026 года в правоприменительной практике доминировал подход, согласно которому мена для целей налогообложения рассматривается как две встречные операции по реализации товара в рамках одной сделки с оплатой в натуральной форме (письма ФНС № БС-3-11/1613@ от 30.04.2014, Минфина России № 03-04-05/49508 от 02.10.2014, № 03-04-05/26663 от 03.06.2014). Соответственно, каждая сторона признавалась продавцом того имущества, которое она передает, и покупателем того, которое получает. Именно такой поход вы увидели выше на блок-схеме.

Часть I. Как было до 2026 года

Если кадастровая стоимость не определена — применяется рыночная стоимость по отчету оценщика.

Налог взимается только с разницы между кадастровой стоимостью полученного и отчужденного объекта — и только если налоговая докажет отсутствие разумных мотивов и существенное превышение стоимости.

Сказанное касается мены с разумными бытовыми мотивами простых граждан (переезд, улучшение жилищных условий, семейные обстоятельства) — налог не взимается, даже если кадастровая стоимость объектов различается.

Сказанное работает для простых сделок граждан, не имеющих явного флера, связанного с коммерческой деятельностью – т.е. с арендой.

Переходим к самому интересному. Хотя самое интересное в примерах (не поленитесь до них долистать) После Постановления № 1-П (вступило в силу со дня официального опубликования) до принятия законопроекта действует следующий порядок.

1.4. Что это означает на практике в 2026 г.

При этом право на вычеты сохраняется. Граждане, отчуждающие объекты недвижимости по договорам мены, не должны быть поставлены в худшее положение по сравнению со сторонами договора купли-продажи, в том числе с точки зрения возможностей по использованию имущественных налоговых вычетов ( ст. 220 НК РФ ) и освобождений ( п. 17.1 ст. 217 НК РФ ).

НДФЛ берётся только с разницы, если доказано, что мена неравноценна: у человека не было разумных мотивов (в том числе бытовых), а кадастровая стоимость полученного объекта существенно выше кадастровой стоимости отчуждённого. Учитываются и все доплаты по договору. Если кадастровая стоимость не определена или не применяется — берётся рыночная стоимость по отчёту об оценке, которую определяет налоговая.

Временный порядок (по КС в 2026 г.)

Законопроект делает налогообложение мены более жестким и автоматическим , чем временный порядок, установленный КС РФ. Если по Постановлению № 1-П налоговая должна была доказать неэквивалентность и главное - отсутствие разумных мотивов, то по законопроекту налог будет взиматься с любой разницы кадастровых стоимостей — независимо от мотивов сторон.

Налог взимается только если налоговая докажет неэквивалентность и отсутствие разумных мотивов

Несмотря на то, законопроект был инициирован Постановлением № 1-П , он все-таки будет содержать различия, связанные с временным порядком.

Что изменится по сравнению с временным порядком КС РФ, который действует с 2026 г.

Вступление в силу — по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДФЛ. Сейчас законопроект на рассмотрении, предполагается, что он заработает с 01.01.2027 г.

Если кадастровая стоимость отсутствует — применяется рыночная стоимость по отчету об оценке. Как и в Постановлении КС, которое мы выше с вами разобрали.

В частности доходы от мены объекта недвижимого имущества определяются как сумма, включающая кадастровую стоимость приобретенного в результате мены объекта недвижимого имущества и сумму денежных средств, полученных по соответствующему договору мены в связи с разницей в стоимости обмениваемых объектов, за вычетом суммы, включающей кадастровую стоимость отчужденного в результате мены объекта недвижимого имущества и сумму денежных средств, переданных по договору мены.

- Статья 88 НК РФ (камеральная проверка) дополняется словом «(мены)» — это означает, что декларации по мене будут проверяться в рамках камеральных проверок, а не только купля-продажа, что усилит фискальный контроль над такими сделками.

Во исполнение Постановления КС РФ летом 2026 года Правительство РФ разработало и внесло в Госдуму проект федерального закона

Часть III. Наглядные примеры

Хорошо на бумаге, но забыли про овраги. Разбираем как все это выглядит на практике. Спойлер – все не так просто!

Пример 1. Жилое меняется на жилое. Оба объекта во владении больше минимального срока

Условия задачи: Квартира А: стоимость 20 млн руб., во владении 6 лет. Квартира Б: стоимость 23 млн руб., во владении 5 лет. Обе — жилые, не использовались в предпринимательской деятельности. Граждане, их меняющие, ИП никогда не были, следа коммерческой деятельности не прослеживается. Решение: До 2026 года: Доход от реализации квартиры А определялся бы исходя из стоимости полученной квартиры Б (23 млн руб.), но поскольку срок владения превышает минимальный, доход освобождается от налогообложения (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1 НК РФ). Налог не взимается. После Постановления № 1-П (временный порядок): Аналогично — срок владения превышен, налог не взимается. Дополнительно даже если бы срок не был превышен, обмен равноценный и имеет разумные мотивы. После принятия законопроекта: Срок владения превышен — доход освобождается от налогообложения. Формула дохода не применяется, так как действует освобождение по ст. 217.1 НК РФ. Ответ: Налог платить не нужно во всех трех временных отрезках

Пример 2. Жилое меняется на жилое. Одно во владении больше минимального срока, другое — меньше

Условия задачи: Квартира А: стоимость 20 млн руб., во владении 6 лет (больше минимального срока). Квартира Б: стоимость 23 млн руб., во владении 2 года (меньше минимального срока). Обе — жилые, не использовались в предпринимательской деятельности. Меняющие граждане не ИП, занимающиеся арендой и ими не были. Решение: До 2026 года: Доход от реализации квартиры Б (срок владения менее минимального) определялся бы исходя из стоимости полученной квартиры А (20 млн руб.). Налогоплательщик вправе применить вычет 1 млн руб. или расходы на приобретение. Доход от реализации квартиры А освобожден (срок превышен). После Постановления № 1-П: Налог взимается только с разницы кадастровых стоимостей, и только если налоговая докажет неэквивалентность и отсутствие разумных мотивов. Если обмен равноценный (20 и 23 млн — разница 15%), вероятно, налоговая не сможет доказать «существенное превышение». Но если разница существенная, налог может быть начислен. После принятия законопроекта: Доход от мены = КС(приобретенного) − КС(отчужденного). Для стороны, отчуждающей квартиру Б (23 млн) и получающей квартиру А (20 млн), доход = 20 − 23 = отрицательная величина, то есть дохода нет. Для стороны, отчуждающей квартиру А (20 млн) и получающей квартиру Б (23 млн), доход = 23 − 20 = 3 млн руб., но поскольку квартира А во владении более минимального срока, доход освобождается. Однако, если сторона, получающая более дорогую квартиру Б, владела своей квартирой А менее минимального срока — возникает налог с разницы. В нашем примере сторона А владела 6 лет — освобождение. Сторона Б владела 2 года — но у нее доход отрицательный, налога нет. Ответ: Налог платить не нужно, если сторона, получающая более дорогой объект, владела своим объектом больше минимального срока. Если бы сторона А владела менее минимального срока, налог с разницы 3 млн руб. был бы начислен.

Пример 3. Жилое меняется на нежилое. Оба объекта во владении больше минимального срока