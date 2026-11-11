Транзитный ИП из Удмуртии не спас от доначислений при продаже квартир. Ставка 1% не сработала. Итог доначисление больше миллиона

Приветствую вас дорогие читатели! С вами вновь Ольга Ульянова, аудитор. Я помогаю предпринимателям и компаниям законно оптимизировать налоги и вовремя обнаруживать налоговые риски, пока они не превратились в многомиллионные доначисления.

Стремление бизнеса не переплачивать налоги абсолютно естественно и логично. Однако, ежедневно разбирая с предпринимателями сложные кейсы по налоговому планированию, я убеждаюсь, что далеко не любая оптимизация способна защитить от рисков.

История умалчивает сам ли ИП из моего сегодняшнего рассказа придумал схему или ему кто-то «помог», итог оказался печальным, но предсказуемым. Давайте вместе разберем что и главное почему произошло.

ИП из Кирова решил сэкономить с продажи нескольких квартир. И здесь надо сказать, что на начальном этапе у него был правильный подход. Он хотя бы зарегистрировался в качестве ИП. Потому что мне попадалось немало продавцов недвижимости, которые в серьез верили, что можно перепродавать квартиры на системной основе и пользоваться освобождением по сроку владения. При этом ИП не регистрироваться.

Когда ИП продает несколько объектов недвижимости, включая квартиры, его деятельность могут признать предпринимательской и доначислить помимо НДФЛ 12-22% и НДС 22%. Да, физлицам, занимающимся предпринимательской деятельностью НДС доначислить могут.

Определение ВС РФ № 16-КГ18-17 от 20.07.2018 г. дело, с которого началось массовое доначисление НДС обычным гражданам. Физлицо сдавало в аренду коммерческое помещение и честно платило 13% НДФЛ как физлицо. ФНС посчитала помещение коммерческим и доначислила НДС.

В этом году Верховный суд в очередной раз подтвердил, что налоговая вправе доначислить НДС и НДФЛ с доходов до регистрации ИП, если фактически деятельность ИП признана предпринимательской (определение ВС № 307-ЭС26-10787 от 14.09.2026 г.)

Можно предположить, что герой нашего рассказа такие нюансы понимал, поэтому выбрал другой путь для экономии налогов. А именно привлечь дружественного ИП, который зарегистрирован в регионе с льготной ставкой УСН. Его помощницей выступила ИП, вовремя переехавшая в Удмуртию, там до изменений законодательства с объекта «доходы» уплачивался 1%.

Чем всё кончилось, видно из Постановления Второго арбитражного апелляционного суда № 02АП-3816/2026 по делу № А28-5158/2025 от 17.09.2026 г. Доначисления налога составили 1 100 360 руб., штрафы 96 278 руб., а экономии не получилось.

Схема выглядела так. Предприниматель работал на УСН 15% «доходы минус расходы». Он покупал в Кирове квартиры и нежилое помещение, а затем продавал их по цене покупки своей знакомой.

Внимание: Вот на этом шаге сделка уже вызывает подозрение – потому что перепродажа без прибыли деловой цели не имеет. Никто не поверит, что ИП вкладывался в недвижку просто так, и никакого навара не имел.

Помощница зарегистрировалась как ИП в январе 2022 года, а в конце марта встала на налоговый учёт в Удмуртии. Дальше она перепродавала те же объекты конечным покупателям, но уже по рыночной цене. На бумаге у первого ИП прибыль была нулевой, а вся наценка попадала к ИП со ставкой 1%. Вот как это выглядело на примере квартиры на ул. Горького.

Между двумя договорами на Горького прошло две недели. Первый был 16 февраля 2022 года, второй 2 марта. За это время ремонт сделать невозможно, и все разговоры ИП о том, что вторая сторона «вложилась в объект», выглядели в суде неправдоподобно.