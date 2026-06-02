В мае 2026 года Социальный фонд России (СФР) предупредил о массовом исключении стажа, приобретенного в период СССР, из пенсионных записей из-за проблем с архивами. Ведомство назвало это одной из острых проблем при назначении пенсий.

Основная причина — отсутствие или ненадлежащее оформление документов, а также ликвидация предприятий без передачи кадровых документов в государственные архивы. Ошибки в старых документах (нечитаемые печати, отсутствие заверительных записей, повреждения) часто приводят к снижению размера пенсии, так как долгие годы работы могут быть учтены не полностью.

Пример из практики СФР: женщина с общим трудовым стажем 38 лет получила отказ в досрочной пенсии. В её стаж не включили шестилетний период работы в советские годы. Причина — отсутствие заверительной записи в трудовой книжке и то, что ликвидированное предприятие не передало кадровые документы в государственный архив. У заявительницы сохранилась лишь архивная справка о заработной плате за один год спорного периода.

В СФР разъяснили, что назначение страховой пенсии регулируется Федеральным законом №400-ФЗ «О страховых пенсиях». Оценка прав проводится на основании сведений индивидуального персонифицированного учёта. Если записи за советский период и 1990-е годы отсутствуют в электронной базе, источниками служат бумажные документы: трудовая книжка установленного образца, договоры, справки работодателя, выписки из приказов, лицевые счета и расчётно-платёжные ведомости.

В случаях грубых нарушений правил кадрового делопроизводства и при ликвидации предприятия без передачи архива внесудебное подтверждение стажа становится невозможным. Это следует из правил подсчёта и подтверждения страхового стажа, утверждённых постановлением Правительства РФ №1015.

Единственный законный путь в таких ситуациях — обращение в суд. В гражданском процессе заявитель может подтвердить спорные периоды любыми доступными косвенными доказательствами. В качестве примеров назвали свидетельские показания бывших коллег, партийные или комсомольские билеты с отметками и сохранившиеся расчётные книжки.

Для подтверждения стажа можно использовать:

иные документы, подтверждающие факт работы в спорный период (справка с места работы, расчётные ведомости о зарплате, выписки из приказов о приёме или увольнении, профсоюзные билеты с отметками);

справки о зарплате или налоговые отчёты (если сохранились у бухгалтеров, в пенсионных отделах предприятий);

свидетельские показания (не менее двух свидетелей, которые работали с заявителем в тот же период и могут подтвердить трудовой стаж; свидетели не могут быть близкими родственниками).

Если СФР откажет даже после предоставления свидетельских показаний, можно получить письменный отказ и обжаловать его в судебном порядке.

Важно учитывать, что свидетельскими показаниями нельзя подтвердить периоды работы, дающие право на досрочную пенсию («вредный», «северный» стаж), а также причину отсутствия документов.

