Новые правила предоставления отпусков
Новая льготная категория — родители и дети военнослужащих, ставших инвалидами I или II группы, при условии, что у такого военнослужащего нет супруга или супруги. Родитель или ребёнок могут уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск на тот же срок, что и военнослужащий. Если отпуск военнослужащего длиннее, превышающую часть можно предоставить родственнику без сохранения заработной платы.
Ранее право на отпуск в удобное время уже имели, например:
мужья в период, когда их жёны в отпуске по беременности и родам (ст. 123 ТК РФ);
работники, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет, до достижения младшим из детей 14 лет или одним из старших — 18 лет (ст. 262.2 ТК РФ);
родители детей-инвалидов (ст. 262.1 ТК РФ);
ветераны (ст. 14–19 Закона от 12.01.1995 №5-ФЗ);
чернобыльцы (п. 5 ст. 14 Закона от 15.05.1991 №1244-1);
жёны военнослужащих (п. 11 ст. 11 Закона от 27.05.1998 №76-ФЗ).
Кроме того, с 5 июня 2026 года ужесточена ответственность за нарушение права работников на отдых. Отказ в предоставлении отпуска или замена его денежной компенсацией грозит штрафами:
для юридических лиц — до 50 тысяч рублей;
для должностных лиц — до 5 тысяч рублей.
Работодателям следует учитывать эти изменения при составлении графиков отпусков и рассмотрении заявлений от сотрудников, попадающих под новые критерии.
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