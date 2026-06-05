Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК МП
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Елена Чурсинова
Отпуска

Новые правила предоставления отпусков

С 5 июня 2026 года в России вступили в силу изменения в трудовом законодательстве, которые расширили круг категорий сотрудников, имеющих право уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, независимо от утвержденного работодателем графика отпусков. Эти изменения закреплены Федеральным законом от 25 мая 2026 года №153-ФЗ. 

Новая льготная категория — родители и дети военнослужащих, ставших инвалидами I или II группы, при условии, что у такого военнослужащего нет супруга или супруги. Родитель или ребёнок могут уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск на тот же срок, что и военнослужащий. Если отпуск военнослужащего длиннее, превышающую часть можно предоставить родственнику без сохранения заработной платы. 

Ранее право на отпуск в удобное время уже имели, например:

Кроме того, с 5 июня 2026 года ужесточена ответственность за нарушение права работников на отдых. Отказ в предоставлении отпуска или замена его денежной компенсацией грозит штрафами:

  • для юридических лиц — до 50 тысяч рублей;

  • для должностных лиц — до 5 тысяч рублей. 

Работодателям следует учитывать эти изменения при составлении графиков отпусков и рассмотрении заявлений от сотрудников, попадающих под новые критерии.

Источник

Информации об авторе

Елена Чурсинова

Елена Чурсинова

Бухгалтер в Индивидуальный предприниматель

4 подписчика134 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Автоматизация учета

В Альфа-Лизинге искусственный интеллект проверяет «первичку» за бухгалтеров. За 2 минуты делает то, на что человек тратит 20

Бухгалтер загружает скан документа в чат с нейросетью, пишет, например, «Обработай УПД» — и получает отчет, который можно тут же загрузить в «1С». В деталях разбираем, как новые технологии упрощают жизнь бухгалтерам Альфа-Лизинга. 

В Альфа-Лизинге искусственный интеллект проверяет «первичку» за бухгалтеров. За 2 минуты делает то, на что человек тратит 20
674

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка