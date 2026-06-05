Новые правила предоставления отпусков

С 5 июня 2026 года в России вступили в силу изменения в трудовом законодательстве, которые расширили круг категорий сотрудников, имеющих право уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, независимо от утвержденного работодателем графика отпусков. Эти изменения закреплены Федеральным законом от 25 мая 2026 года №153-ФЗ.

Новая льготная категория — родители и дети военнослужащих, ставших инвалидами I или II группы, при условии, что у такого военнослужащего нет супруга или супруги. Родитель или ребёнок могут уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск на тот же срок, что и военнослужащий. Если отпуск военнослужащего длиннее, превышающую часть можно предоставить родственнику без сохранения заработной платы.

Ранее право на отпуск в удобное время уже имели, например:

Кроме того, с 5 июня 2026 года ужесточена ответственность за нарушение права работников на отдых. Отказ в предоставлении отпуска или замена его денежной компенсацией грозит штрафами:

для юридических лиц — до 50 тысяч рублей;

для должностных лиц — до 5 тысяч рублей.

Работодателям следует учитывать эти изменения при составлении графиков отпусков и рассмотрении заявлений от сотрудников, попадающих под новые критерии.

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