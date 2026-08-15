Больничный после увольнения

Когда положено 60%?

Право на выплату возникает, если одновременно соблюдены несколько условий:

Срок. Болезнь или травма наступили в течение 30 календарных дней после увольнения. Например, если вы уволились 15 июля, больничный, открытый до 14 августа, подлежит оплате. Даже если вы заболели в сам 30-й день — все дни болезни оплатят.

Причина. Больничный должен быть открыт из-за вашей собственной болезни или травмы. Если листок выдан по уходу за ребёнком, родственником или для карантина — выплата не положена.

Трудоустройство. На момент открытия больничного вы ещё не заключили трудовой договор с новым работодателем. Также не получится получить выплату, если вы встали на учёт в центре занятости и получаете пособие по безработице.

Страхование. До увольнения за вас платили страховые взносы в рамках обязательного социального страхования (то есть вы работали по трудовому договору).

Важное исключение: если больничный открыт в сам день увольнения (последний рабочий день), правило 60% не применяется. В этом случае расчёт идёт по общим правилам — с учётом вашего страхового стажа (60%, 80% или 100% в зависимости от стажа).