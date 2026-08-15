Больничный после увольнения

Когда положено 60%?
Право на выплату возникает, если одновременно соблюдены несколько условий:
Срок. Болезнь или травма наступили в течение 30 календарных дней после увольнения. Например, если вы уволились 15 июля, больничный, открытый до 14 августа, подлежит оплате. Даже если вы заболели в сам 30-й день — все дни болезни оплатят.
Причина. Больничный должен быть открыт из-за вашей собственной болезни или травмы. Если листок выдан по уходу за ребёнком, родственником или для карантина — выплата не положена.
Трудоустройство. На момент открытия больничного вы ещё не заключили трудовой договор с новым работодателем. Также не получится получить выплату, если вы встали на учёт в центре занятости и получаете пособие по безработице.
Страхование. До увольнения за вас платили страховые взносы в рамках обязательного социального страхования (то есть вы работали по трудовому договору).
Важное исключение: если больничный открыт в сам день увольнения (последний рабочий день), правило 60% не применяется. В этом случае расчёт идёт по общим правилам — с учётом вашего страхового стажа (60%, 80% или 100% в зависимости от стажа).
Как это работает на практике?
После того как больничный закрыт, происходит следующее:
В 2026 году больничные в основном электронные (ЭЛН). Медучреждение передаёт сведения в СФР, а оттуда — бывшему работодателю. Вам не обязательно лично нести листок в отдел кадров.
Кто платит. Первые 3 дня болезни оплачивает бывший работодатель. Остальные дни — Социальный фонд России (СФР).
Расчёт. Берётся ваш средний дневной заработок за два календарных года, предшествующих году болезни. Например, если вы заболели в 2026 году, в расчёт пойдут доходы за 2024 и 2025 годы. От этой суммы берётся 60% — и умножается на количество календарных дней болезни. При этом страховой стаж не учитывается — даже при большом стаже выплата составит 60%.
Лимиты. В 2026 году действуют ограничения: минимальный дневной размер рассчитывается исходя из МРОТ (27 093 рубля в месяц), а максимальный — 6 827,4 рубля. То есть вы не получите больше этого лимита за день, даже если ваш средний заработок выше.
Примеры расчётов
Пример 1. Вы уволились 10 июня. 20 июня открыли больничный и закрыли его 25 июня (6 дней). Ваш средний дневной заработок за два предыдущих года — 2 000 рублей. Расчёт: 2 000 × 60% × 6 дней = 7 200 рублей. Из них 3 дня (3 600 рублей) оплатит бывший работодатель, остальные 3 дня (3 600 рублей) — СФР.
Пример 2. Ваш средний дневной заработок — 10 000 рублей, но из-за лимита в 6 827,4 рубля в расчёт пойдёт эта максимальная сумма. При больничном на 5 дней: 6 827,4 × 60% × 5 дней = 20 482,2 рубля.
Что может стать причиной отказа?
Помимо уже упомянутых (пропуск 30-дневного срока, больничный по уходу, новое трудоустройство), отказ возможен, если доказано, что вы умышленно причинили вред здоровью или получили травму при совершении преступления.
Несколько практических советов
Следите за статусом. После закрытия больничного проверяйте его статус в разделе «Здоровье» на Госуслугах — там видно, передал ли работодатель сведения в СФР и какой статус у выплаты.
Срок обращения. Подать документы на оплату можно в течение 6 месяцев со дня закрытия больничного.
Если работодатель отказывается платить. Сначала попробуйте решить вопрос напрямую. Если не получится — обратитесь в Государственную инспекцию труда, в СФР или в суд (срок исковой давности — 3 месяца со дня, когда вы узнали о нарушении).
Если работодатель ликвидирован. В этом случае можно обратиться напрямую в СФР по месту регистрации организации — фонд назначит и выплатит пособие целиком.
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