Создаю пассивный доход в 50+

Как я искала свой путь к пассивному доходу
Сначала я перебрала классические варианты:
- Вязание носков и корзинок– хобби, но не стабильный доход
- Торговля – нужно вкладываться и постоянно работать.
- Преподавание Цигун – требует сертификации и клиентской базы.
У каждого варианта были плюсы и минусы, но ни один не давал главного – свободы и уверенности в завтрашнем дне.
Почему я выбрала инвестиции?
После долгих раздумий я поняла: лучший способ обеспечить себя на пенсии – это пассивный доход от инвестиций.
Но когда я начала изучать тему, то столкнулась с:
❌ Сложной терминологией (акции, облигации, ПИФ, дивиденды – голова шла кругом!).
❌ Мнением, что инвестиции – только для богатых (а это не так!).
❌ Страхом потерять деньги (хотя риски можно контролировать).
Что помогло мне разобраться?
- Книги по финансам – научили основам.
- Телеграм-каналы опытных инвесторов – дали практические советы.
- Постепенное погружение – я начала с малого и продолжаю учиться.
Со временем я поняла, что таких, как я – много. Людей, которые:
🔸 Хотят жить достойно на пенсии, но не знают, с чего начать.
🔸 Боятся ошибок и сложных схем.
🔸 Ищут понятные и безопасные способы инвестирования.
Здесь я буду делиться
✅ Простым языком – без сложных терминов.
✅ Личным опытом – как я сама начинаю инвестировать.
✅ Разбором ошибок – чтобы вы их не повторяли.
Кто со мной?
Если вы тоже думаете о том, как жить на пенсии без страха и ограничений – добро пожаловать! 💛
Давайте разбираться в инвестициях вместе – это не так страшно, как кажется!
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подписаться.
