ЦОК КПП Кадровик 12.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

Создаю пассивный доход в 50+

Привет, друзья! Я ИП и уже много лет оказываю бухгалтерские услуги. Но однажды я задумалась: «А на что я буду жить, когда выйду условно на пенсию?».

Как я искала свой путь к пассивному доходу

Сначала я перебрала классические варианты:

- Вязание носков и корзинок– хобби, но не стабильный доход

- Торговля – нужно вкладываться и постоянно работать.

- Преподавание Цигун – требует сертификации и клиентской базы.

У каждого варианта были плюсы и минусы, но ни один не давал главного – свободы и уверенности в завтрашнем дне.

Почему я выбрала инвестиции?

После долгих раздумий я поняла: лучший способ обеспечить себя на пенсии – это пассивный доход от инвестиций.

Но когда я начала изучать тему, то столкнулась с:

❌ Сложной терминологией (акции, облигации, ПИФ, дивиденды – голова шла кругом!).

❌ Мнением, что инвестиции – только для богатых (а это не так!).

❌ Страхом потерять деньги (хотя риски можно контролировать).

Что помогло мне разобраться?

- Книги по финансам – научили основам.

- Телеграм-каналы опытных инвесторов – дали практические советы.

- Постепенное погружение – я начала с малого и продолжаю учиться.

Со временем я поняла, что таких, как я – много. Людей, которые:

🔸 Хотят жить достойно на пенсии, но не знают, с чего начать.

🔸 Боятся ошибок и сложных схем.

🔸 Ищут понятные и безопасные способы инвестирования.

Здесь я буду делиться

✅ Простым языком – без сложных терминов.

✅ Личным опытом – как я сама начинаю инвестировать.

✅ Разбором ошибок – чтобы вы их не повторяли.

Кто со мной?

Если вы тоже думаете о том, как жить на пенсии без страха и ограничений – добро пожаловать! 💛

Давайте разбираться в инвестициях вместе – это не так страшно, как кажется!

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Подписаться.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

3 подписчика1 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1
Главная Главбух PRO Премиум