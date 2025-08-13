Создаю пассивный доход в 50+

Почему я выбрала инвестиции?

После долгих раздумий я поняла: лучший способ обеспечить себя на пенсии – это пассивный доход от инвестиций.

Но когда я начала изучать тему, то столкнулась с:

❌ Сложной терминологией (акции, облигации, ПИФ, дивиденды – голова шла кругом!).

❌ Мнением, что инвестиции – только для богатых (а это не так!).

❌ Страхом потерять деньги (хотя риски можно контролировать).