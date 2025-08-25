💥Как покупать активы на бирже и не переплачивать?

💡 Почему это важно?

• Экономия денег: Разница даже в 0,5% на крупных суммах — это тысячи рублей в год.

• Контроль: Вы сами решаете, по какой цене покупать, а не брокер.

• Комиссия: Меньше, если покупаете через лимитные заявки

📌 Советы новичкам:

1. Начните со стакана — даже если кажется сложным.

2. Тренируйтесь на мелких суммах — чтобы понять механику.



