💥Как покупать активы на бирже и не переплачивать?

📉 Как это было?
1️⃣ Выбрала активы (ОФЗ и облигации Сбера) — вроде надёжно!
2️⃣ Зашла в приложение Сбера → нашла бумагу → тык в «Купить» по рыночной цене.
3️⃣ Радость: "Начало положено! Скоро я буду финансово свободна!" В голове уже замаячили ежемесячные денежные потоки. 🤩
... А через несколько недель узнала, КАК нужно покупать.
🔍 Что я делала не так?
❌ Покупала по рыночной цене — брокер берёт первую доступную, а она часто завышена.
❌ Игнорировала стакан — а там видно реальные цены спроса/предложения.
❌ Не использовала лимитные заявки — они позволяют выставить свою цену и ждать.
📊 Теперь я делаю так:
✅ Открываю стакан (он выглядит как таблица с ценами).
✅ Ставлю лимитку — например, хочу купить ОФЗ не дороже 980 ₽ за штуку.
✅ Слежу за объёмами — если вижу крупные заявки, жду лучшей цены.
✅ Изучаю все возможности покупки через стакан
Пример:
Рыночная цена облигации — 1005 ₽.
В стакане есть предложения по 995 ₽ → ставлю лимитку на 990 ₽ и жду. Часто срабатывает!
💡 Почему это важно?
• Экономия денег: Разница даже в 0,5% на крупных суммах — это тысячи рублей в год.
• Контроль: Вы сами решаете, по какой цене покупать, а не брокер.
• Комиссия: Меньше, если покупаете через лимитные заявки
📌 Советы новичкам:
1. Начните со стакана — даже если кажется сложным.
2. Тренируйтесь на мелких суммах — чтобы понять механику.
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
