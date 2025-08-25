ЦОК ОК МП 25.08 Мобильная
Ирина Кузнецова
Инвестиции

💥Как покупать активы на бирже и не переплачивать?

Сегодня расскажу про свою самую обидную ошибку в начале пути — торговлю без стакана. Стакан, если что, он не граненный.😊 Он в приложении брокера. Да-да, я просто тыкала в кнопку «Купить» и радовалась, пока не поняла, что теряю деньги!😅

📉 Как это было?

1️⃣ Выбрала активы (ОФЗ и облигации Сбера) — вроде надёжно!

2️⃣ Зашла в приложение Сбера → нашла бумагу → тык в «Купить» по рыночной цене.

3️⃣ Радость: "Начало положено! Скоро я буду финансово свободна!" В голове уже замаячили ежемесячные денежные потоки. 🤩

... А через несколько недель узнала, КАК нужно покупать.

 🔍 Что я делала не так?

❌ Покупала по рыночной цене — брокер берёт первую доступную, а она часто завышена.

❌ Игнорировала стакан — а там видно реальные цены спроса/предложения.

❌ Не использовала лимитные заявки — они позволяют выставить свою цену и ждать.

 📊 Теперь я делаю так:

✅ Открываю стакан (он выглядит как таблица с ценами).

✅ Ставлю лимитку — например, хочу купить ОФЗ не дороже 980 ₽ за штуку.

✅ Слежу за объёмами — если вижу крупные заявки, жду лучшей цены.

✅ Изучаю все возможности покупки через стакан

 Пример:

Рыночная цена облигации — 1005 ₽.

В стакане есть предложения по 995 ₽ → ставлю лимитку на 990 ₽ и жду. Часто срабатывает!

 💡 Почему это важно?

•  Экономия денег: Разница даже в 0,5% на крупных суммах — это тысячи рублей в год.

•  Контроль: Вы сами решаете, по какой цене покупать, а не брокер.

•  Комиссия: Меньше, если покупаете через лимитные заявки

 📌 Советы новичкам:

1.  Начните со стакана — даже если кажется сложным.

2.  Тренируйтесь на мелких суммах — чтобы понять механику.

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается.        

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

