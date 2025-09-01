ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
🔴 Бесплатный вебинар: НДС и налог на прибыль: изменения и важные вопросы →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

💰Как начинали инвестировать известные женщины-инвесторы

Привет, друзья! Сегодня — мотивирующие истории реальных женщин, которые начали инвестировать в зрелом возрасте и добились впечатляющих результатов.

1. Ингеборга Моотц

Начало: В 75 лет, после смерти мужа, обнаружила его акции энергетической компании VEBA (стоимостью ~€20 тыс.).

Стратегия:

  • Консервативные вложения в акции стабильных компаний с долгой историей.

  • Анализ через газеты и записи в тетрадях (без компьютера!).

  • Реинвестировала дивиденды, увеличив капитал до €3 млн за 10 лет.

Цитата: «Я хочу освободить женщин от финансовой зависимости».

2. Лариса Морозова

Начало: Бывший инженер, начала инвестировать в 1990-х.

Стратегия:

  • Дивидендное инвестирование — выбор акций с доходностью >10%.

  • Анализ причин выплат: бюджетные нужды регионов, смена собственника, рост прибыли.

  • Продажа акций после «отсечки» дивидендов, если мажоритарий теряет интерес к выплатам.

Результат: Портфель с доходностью 15-39% годовых в 2008-2011 гг.

3. Грейс Гронер

Начало: В 1935 году купила 3 акции компании Abbott Laboratories за $180.

Стратегия:

  • Buy & Hold — держала акции 75 лет, реинвестируя дивиденды.

  • К 2010 году её 3 акции превратились в 100 тыс. (стоимостью $7,2 млн).

Философия: «Неторопливость и дисциплина — ключ к успеху».

Ключевые выводы

Поздний старт — не помеха.

Дисциплина > азарт. Долгосрочные стратегии (дивиденды, реинвестирование) работают лучше спекуляций.

Образование. Лариса Морозова изучала мотивы мажоритариев — это помогло предсказывать дивидендные выплаты.

🌿 Важно

Эти женщины не стали финансовыми гениями — они просто:

✅ Начали с малого

✅ Выбрали понятные инструменты

✅ Не поддавались панике

✅ Большинство историй остаются анонимными из-за конфиденциальности, но тренд очевиден.

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

9 подписчиков14 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO