💰Как начинали инвестировать известные женщины-инвесторы

1. Ингеборга Моотц
Начало: В 75 лет, после смерти мужа, обнаружила его акции энергетической компании VEBA (стоимостью ~€20 тыс.).
Стратегия:
Консервативные вложения в акции стабильных компаний с долгой историей.
Анализ через газеты и записи в тетрадях (без компьютера!).
Реинвестировала дивиденды, увеличив капитал до €3 млн за 10 лет.
Цитата: «Я хочу освободить женщин от финансовой зависимости».
2. Лариса Морозова
Начало: Бывший инженер, начала инвестировать в 1990-х.
Стратегия:
Дивидендное инвестирование — выбор акций с доходностью >10%.
Анализ причин выплат: бюджетные нужды регионов, смена собственника, рост прибыли.
Продажа акций после «отсечки» дивидендов, если мажоритарий теряет интерес к выплатам.
Результат: Портфель с доходностью 15-39% годовых в 2008-2011 гг.
3. Грейс Гронер
Начало: В 1935 году купила 3 акции компании Abbott Laboratories за $180.
Стратегия:
Buy & Hold — держала акции 75 лет, реинвестируя дивиденды.
К 2010 году её 3 акции превратились в 100 тыс. (стоимостью $7,2 млн).
Философия: «Неторопливость и дисциплина — ключ к успеху».
Ключевые выводы
Поздний старт — не помеха.
Дисциплина > азарт. Долгосрочные стратегии (дивиденды, реинвестирование) работают лучше спекуляций.
Образование. Лариса Морозова изучала мотивы мажоритариев — это помогло предсказывать дивидендные выплаты.
🌿 Важно
Эти женщины не стали финансовыми гениями — они просто:
✅ Начали с малого
✅ Выбрали понятные инструменты
✅ Не поддавались панике
✅ Большинство историй остаются анонимными из-за конфиденциальности, но тренд очевиден.
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
Начать дискуссию