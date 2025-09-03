ЦОК ОК Кассы 02.09 Мобильная
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитику 1С и удвоить доход →
Ирина Кузнецова
Инвестиции

🚀 Покупка облигаций на размещении

Привет, друзья! Поделюсь сегодня с вами, как купить облигации в момент их размещения. Покупка облигаций на размещении — это процесс приобретения облигаций непосредственно при их выпуске на рынок. Это позволяет вам приобрести ценные бумаги по номинальной стоимости или близкой к ней цене. Рассмотрю самый базовый вариант.

Шаг 1: Подготовка и условия

1.  Деньги: На счете должны быть средства в рублях. Важно: деньги должны быть уже зачислены на брокерский счет, а не просто переведены на него.

2.  Статус: Размещения могут быть доступны только для квалифицированных инвесторов. Проверяйте свой статус.

3.  Доступ: В приложении брокера есть отдельная вкладка «Первичное размещение». Нужно периодически туда заглядывать. Не все брокеры размещают ту или иную облигацию.

Шаг 2: Процесс подачи заявки (Самый важный шаг)

1.  Фаза сбора заявок (книга заявок):

o  В разделе с размещениями находите нужную облигацию. Нажимаете «Участвовать»

o  Вы подаете заявку-оферту: указываете желаемый объем. Нажимаете «Разместить заявку»

2.  Фаза определения итоговой цены и распределения:

o  После закрытия книги заявок организатор анализирует спрос.

o  Формируется единая итоговая цена размещения для всех инвесторов. Она будет где-то в рамках заявленного диапазона.

o  Происходит распределение лотов. Если спрос высокий, заявки могут удовлетворяться не в полном объеме.

Шаг 3: Что происходит после?

•  Спиринг (T+1 или T+2): Через 1-2 дня после размещения бумаги поступают на ваш брокерский счет, а деньги списываются.

•  Выход на вторичный рынок: В тот же день или на следующий после расчетов бумаги начинают торговаться на Московской бирже. Вы можете увидеть, как изменилась их цена относительно цены вашего приобретения.

Ключевые преимущества покупки на размещении:

•  Доходность к погашению известна заранее: Вы точно знаете, какой купон будете получать и какую сумму вам вернут в дату погашения.

•  Потенциальный курсовой доход: Если размещение прошло по удачной цене, и сразу после выхода на биржу рыночная ставка снизится, цена этих облигаций вырастет, и вы сможете продать их дороже.

Риски и подводные камни

•  Риск роста ставок: Если после размещения ЦБ резко повысит ключевую ставку, рыночные ставки взлетят, и цена ваших облигаций упадет. Вы будете получать свой купон, но при продаже до погашения можете получить убыток.

•  Неполное удовлетворение заявки: При высоком спросе вам могут выделить не все лоты, которые вы запрашивали.

•  Доступность: Основное ограничение — часто необходим статус квалифицированного инвестора.

• Деньги замораживаются до момента размещения

Мой опыт

   Рассказываю вам про инвестиции, а сама до недавнего времени ни разу не участвовала в первичном размещении. Всё казалось слишком сложным и мифическим 😅

   Решиться мне помог ваш вопрос! Одна из подписчиц спросила, как это работает на практике. Теорию я знала, а вот личного опыта не было. И я подумала — почему бы не провести эксперимент на себе и не рассказать вам обо всём честно и пошагово?

Итог эксперимента:

✅ Одну из двух заявок исполнили не в полном объеме.

✅ Самое приятное — сразу после размещения цена бумаг выросла! 📈 Это был тот самый момент, когда теория ожила: я на собственном опыте увидела, как можно заработать на самом старте.

В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.

Информации об авторе

Ирина Кузнецова

Ирина Кузнецова

Индивидуальный предприниматель в Индивидуальный предприниматель

10 подписчиков16 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO