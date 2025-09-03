🚀 Покупка облигаций на размещении

Шаг 1: Подготовка и условия
1. Деньги: На счете должны быть средства в рублях. Важно: деньги должны быть уже зачислены на брокерский счет, а не просто переведены на него.
2. Статус: Размещения могут быть доступны только для квалифицированных инвесторов. Проверяйте свой статус.
3. Доступ: В приложении брокера есть отдельная вкладка «Первичное размещение». Нужно периодически туда заглядывать. Не все брокеры размещают ту или иную облигацию.
Шаг 2: Процесс подачи заявки (Самый важный шаг)
1. Фаза сбора заявок (книга заявок):
o В разделе с размещениями находите нужную облигацию. Нажимаете «Участвовать»
o Вы подаете заявку-оферту: указываете желаемый объем. Нажимаете «Разместить заявку»
2. Фаза определения итоговой цены и распределения:
o После закрытия книги заявок организатор анализирует спрос.
o Формируется единая итоговая цена размещения для всех инвесторов. Она будет где-то в рамках заявленного диапазона.
o Происходит распределение лотов. Если спрос высокий, заявки могут удовлетворяться не в полном объеме.
Шаг 3: Что происходит после?
• Спиринг (T+1 или T+2): Через 1-2 дня после размещения бумаги поступают на ваш брокерский счет, а деньги списываются.
• Выход на вторичный рынок: В тот же день или на следующий после расчетов бумаги начинают торговаться на Московской бирже. Вы можете увидеть, как изменилась их цена относительно цены вашего приобретения.
Ключевые преимущества покупки на размещении:
• Доходность к погашению известна заранее: Вы точно знаете, какой купон будете получать и какую сумму вам вернут в дату погашения.
• Потенциальный курсовой доход: Если размещение прошло по удачной цене, и сразу после выхода на биржу рыночная ставка снизится, цена этих облигаций вырастет, и вы сможете продать их дороже.
Риски и подводные камни
• Риск роста ставок: Если после размещения ЦБ резко повысит ключевую ставку, рыночные ставки взлетят, и цена ваших облигаций упадет. Вы будете получать свой купон, но при продаже до погашения можете получить убыток.
• Неполное удовлетворение заявки: При высоком спросе вам могут выделить не все лоты, которые вы запрашивали.
• Доступность: Основное ограничение — часто необходим статус квалифицированного инвестора.
• Деньги замораживаются до момента размещения
Мой опыт
Рассказываю вам про инвестиции, а сама до недавнего времени ни разу не участвовала в первичном размещении. Всё казалось слишком сложным и мифическим 😅
Решиться мне помог ваш вопрос! Одна из подписчиц спросила, как это работает на практике. Теорию я знала, а вот личного опыта не было. И я подумала — почему бы не провести эксперимент на себе и не рассказать вам обо всём честно и пошагово?
Итог эксперимента:
✅ Одну из двух заявок исполнили не в полном объеме.
✅ Самое приятное — сразу после размещения цена бумаг выросла! 📈 Это был тот самый момент, когда теория ожила: я на собственном опыте увидела, как можно заработать на самом старте.
В телеграм-канале делюсь тем, что покупаю, как выбираю тот или иной актив и что из этого получается. Телеграм.
