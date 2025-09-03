🚀 Покупка облигаций на размещении

Шаг 1: Подготовка и условия

1. Деньги: На счете должны быть средства в рублях. Важно: деньги должны быть уже зачислены на брокерский счет, а не просто переведены на него.

2. Статус: Размещения могут быть доступны только для квалифицированных инвесторов. Проверяйте свой статус.

3. Доступ: В приложении брокера есть отдельная вкладка «Первичное размещение». Нужно периодически туда заглядывать. Не все брокеры размещают ту или иную облигацию.