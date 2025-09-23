💸Ошибка №7. Бабки есть? А если найду?

История о том, как я оказалась неподготовленной к своей первой рыночной распродаже и какой ценный урок извлекла.

Предпосылки к панике уже были и ранее, но окончательно всё полетело вниз в пятницу 19 (странно, что не 13, видимо, и здесь что-то сломалось). Для меня это впервые. Было даже любопытно (с оттенком паники) наблюдать, с какой неумолимой скоростью активы теряли в стоимости. Рухнуло всё: и голубые фишки вроде Сбера и Лукойла, и казавшиеся неуязвимыми ОФЗ.

Рука так и тянулась к кнопке «Купить» всё и сразу! Спасла только одна вещь — банальная нехватка свободных средств. Из-за этого покупала не спеша и выборочно, что, как оказалось, было правильной стратегией.

Главный вывод, который я сделала:

Очень важно заранее откладывать немного денег именно на «чёрный день» рынка. Не на жизнь, а именно на инвестиции! Эти средства — твой личный фонд для покупки со скидкой во время всеобщей паники.

У меня был финансовый план, все было распланировано до копейки, но вот такого резерва на случай возможностей предусмотрено не было. И это не позволило мне в полной мере воспользоваться моментом.

Что ж, выводы сделаны. Теперь мои ежемесячные инвестиции делятся на две части:

➡️ 2/3 — идут на плановые покупки по стратегии.

➡️ 1/3 — отправляется в специальный «фонд возможностей».

Это не финансовая подушка безопасности (она у меня есть и трогать ее нельзя). Это именно отложенные деньги для инвестиций, которые ждут своего звездного часа.

