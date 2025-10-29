📉 Снова в пике? Куда бежать, когда акции падают

Привет, друзья! Снова знакомый сценарий: геополитика бьет по рынкам, индексы краснеют, а портфели тают на глазах. В такие моменты инвесторы массово начинают искать убежище, и взоры закономерно обращаются к облигациям.

Но здесь многих ждал сюрприз: ажиотажный спрос уже заметно поднял цены на долговые бумаги, из-за чего их доходность к погашению (ту саму, что нас по-настоящему интересует) существенно просела. Те самые ОФЗ, что еще недавно казались сокровищем, сегодня уже не так привлекательны.

Вопрос на миллион: где искать доходность выше 15%?

Я проанализировала рынок и отобрала для вас список государственных облигаций (ОФЗ), которые все еще показывают привлекательную доходность на текущих уровнях. Смотрите, считайте, держите на заметку:

· ОФЗ 26225 — 15,23%

· ОФЗ 26244 — 15,21%

· ОФЗ 26246 — 15,16%

· ОФЗ 26245 — 15,14%

· ОФЗ 26243 — 15,14%

· ОФЗ 26247 — 15,12%

· ОФЗ 26248 — 14,99%

· ОФЗ 26240 — 15,09%

· ОФЗ 26230 — 15,05%

Почему именно ОФЗ? Тревожный звоночек.

Аналитики все громче предупреждают о рисках массовых дефолтов по корпоративным облигациям в 2026 году. На этом фоне гособлигации (ОФЗ) актуальны как никогда — они остаются островком максимальной надежности с гарантией выплат от государства.

Что это значит для нас?

Это шанс зафиксировать высокую рублевую доходность на длительном горизонте с минимальным риском. Пока все нервничают, можно спокойно собрать портфель из самых надежных бумаг с доходностью, которая еще недавно казалась фантастикой.

Важно: Это не рекомендация к покупке, а повод для вашего самостоятельного анализа. Всегда смотрите на дату погашения, купон и свои инвестиционные цели.



