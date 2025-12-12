🧮 Как считают ваш доход для ПДС? Важное уточнение про пенсии, алименты и пособия

Всем привет! Разбираемся в нюансах программы долгосрочных сбережений (ПДС). Многих волнует вопрос: какие именно доходы учитываются при расчете среднемесячного дохода для определения господдержки?

Ответ содержится в Постановлении Правительства № 1837 от 20.12.2024.

Коротко и главное:

При расчете вашего среднемесячного дохода для ПДС НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ все выплаты, которые по закону не облагаются НДФЛ. Это прямо прописано в постановлении (п.3).

Что НЕ войдет в расчет?

✅ Пенсии всех видов (страховые, накопительные, по гособеспечению)(п.2 ст 217 НК РФ)

✅ Алименты

✅ Стипендии

✅ Все социальные пособия (по безработице, по уходу за ребенком и пр.)

✅ Иные выплаты из списка ст. 217 Налогового кодекса

Почему это так важно понять?

Потому что есть большая путаница со статьей 208 НК РФ. В ней сказано, что пенсии и пособия — это доход от источников в России. Это правда, но только для целей определения налоговой резидентности и источника выплаты.

Ключевое различие:

· Ст. 208 НК — определяет, что считается доходом.

· Ст. 217 НК — определяет, какой доход НЕ облагается налогом.

А Постановление № 1837 для расчета дохода вкладчика ПДС использует именно принцип налогооблагаемости. Берутся только те доходы, с которых вы платите (или должны были бы платить) НДФЛ: зарплата, доходы от предпринимательства, от продажи имущества и т.д.

Что это значит на практике?

Если ваш основной доход — это, например, пенсия, то для целей ПДС ваш рассчитанный ФНС среднемесячный доход может быть значительно ниже, чем ваши реальные ежемесячные поступления. Это критически важно для понимания того, попадете ли вы под условия получения государственной софинансировки.

Итог:

Для ПДС «доход» — это, по сути, ваш налогооблагаемый доход. Всё, что не облагается НДФЛ, в этой формуле не участвует.

Держите эту информацию в голове, когда будете планировать участие в программе.



