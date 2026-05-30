Как защитить оборудование от налога на имущество

Главный критерий Верховного Суда – разделение функций

Раньше проверяющие на местах использовали примитивный подход: раз агрегат прикручен к полу, а его демонтаж повредит бетонную подушку – перед нами недвижимость. Свежая позиция ВС РФ поставила точку в этих спорах, выдвинув на первый план функциональное назначение объекта и правила бухучета.

Позиция высшей судебной инстанции: «Оборудование обособленного имущественного комплекса исключается из налоговой базы, если правила бухгалтерского учета позволяют рассматривать его в качестве самостоятельного объекта, и налоговый орган не доказал, что спорное имущество является неотъемлемой конструктивной частью самого здания». (Обзор судебной практики ВС РФ № 4/2026)

Оборудование обособленного имущественного комплекса

Суд четко разграничил задачи элементов производства. Здание строят, чтобы создать условия для труда (стены, крыша, общее отопление). Оборудование ставят, чтобы производить продукцию. Если станок демонтировать и увезти, здание не рухнет – оно просто опустеет.

Опираясь на эту логику, суды сейчас массово признают движимым имуществом и освобождают от налога: