Александр @42
Кадровый учет

Кадровый учет на микропредприятиях и в ИП: обязательный минимум

Предпринимателям нужно новые точки работы, где работают наёмные сотрудники. Вам нужно очень быстро создать кадровые документы, некогда читать законодательство. В статье вы найдете чек-лист для проверки документов, причем этим может воспользоваться не только ИП, но и средние предприятия. Эти документы могут потребоваться при проверках: ГИТ, ФНС, прокуратуры.

1. Введение: цель

Нам часто задают вопросы на консультациях по кадровому учету. Есть те документы, которые можно не вести для тех или иных предприятий, а без которых не обойтись, даже если у вас нанят всего один человек на 0,1 ставки.  Цель данной статьи помочь предпринимателям быстро проверить и создать каровые документы.

Данные документы могут вам понабиться, если будет трудовой спор, который бет рассматриваться в суде. Без этих документов высока вероятность проигрыша в суде

Также эти документы проверяют: ГИТ (Государственная инспекция труда), ФНС, Роспотребнадзор, правоохранительные органы (прокуратура, полиция, ФТС), Минздрав РФ и т.д. Также эти документы могут запросить: сами сотрудники, банки, проверяющие органы.

 2. Микропредприятие: понятие

Согласно главе - 48.1 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям и у работодателей - некоммерческих организаций» можно вести упрощённый кадровый учет.

К микропредприятиям относятся в том числе и ИП, у которых:

Упрощенный порядок ведения кадровых документов сводится к следующему.

Предприниматели, которые попадают в категорию микропредприятий, могут отказаться от утверждения локальных актов: правил трудового распорядка, положения об оплате труда, положения о премировании, графиков сменности и др. При этом все обязательные условия и гарантии надо включить непосредственно в трудовой договор.

 3. Чек-лист кадровой документации (список обязательной кадровой документации)

 Ниже мы приводим список кадровых документов для практически все организаций и ИП, жирным шрифтом выделены обязательные документы для микропредприятия и ИП,

 Общие документы

  1. Правила внутреннего трудового распорядка

  2. Положение об оплате труда (если суммированный учет, то нужно обязательно)

  3. Положение о персональных данных

  4. Положение о системе управления охраной труда

  5. Положение о расследовании и учете микротравм

  6. Инструкции по охране труда

  7. Программа вводного инструктажа по охране труда (то целый пласт документов)

8. Графики сменности

9.  Положение об охране коммерческой тайны (если есть такое у работодателя)

10.  График отпусков

11.  Штатное расписание

12.  Должностные инструкции (удобно, если много одинаковых должностей)

Индивидуальные кадровые документы

13.  Трудовые договоры

14.  Договоры о полной материальной ответственности

15.  Трудовые книжки

16.  СТД-Р для работников без бумажных трудовых книжек

17.  Табель учета рабочего времени

18.  Расчетный листок

19.  Приказы по кадрам - об увольнении, переводе, дисциплинарных взысканиях и т.п.

20.  Документы при оформлении отпусков - ежегодного, за свой счет, по беременности и родам, по уходу за ребенком

 Другие документы

21.  Книга (журнал) по учету движения трудовых книжек и вкладышей в них и книга (журнал) по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее (ведутся если есть трудовые книжки на бумажных носителях)

22.  Документы при спецоценке условий труда (СОУТ)

23.  Документы воинского учета и отчетность в военкомат (ИП не ведет воинский учет, не обязан), если есть хотя бы один военнообязанные сотрудник в организации

24.  Журналы инструктажей по охране труда

25.  Журнал регистрации несчастных случаев на производстве

26.  Журнал учета направлений на медицинский осмотр (для всех организаций, где обязателен медосмотр)

 Вывод: Как несложно видеть, что много документов по охране труда и техник безопасности. Действительно, даже если есть один сотрудник нужно иметь все документы, причем за их отсутствие может привести к тяжёлым последствиям: штрафы, дисквалификация, административное приостановление деятельности.

4. СОУТ для микропредприятий

Однако, есть возможность сэкономить, например, на СОУТ, если ваш микропредприятие относится к списку, утверждённому приказом Минтруда России от 31.10.2022 № 699н, это, например: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (класс 62 раздела J); деятельность в области информационных технологий (класс 63 раздела J); деятельность финансовая и страховая (раздел K); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L) и т.д.

Микропредприятия с видом деятельности из перечня Минтруда РФ, указнного выше,  могут проводить СОУТ сами. Комиссия предприятия заполняет на каждое рабочее место проверочный лист и составляет декларацию соответствия условий труда, которые сдают в трудинспекцию. Специализированную организацию привлекают, только если выявили вредные факторы (п. п. 8, 12 Особенностей СОУТ для микропредприятий, утв. приказом Минтруда России от 31.10.2022 № 699н).

Штраф за непроведение спецоценки для малых и микропредприятий - 5 - 10 тыс. руб., для остальных организаций - 60 - 80 тыс. руб., для должностного лица - 5 - 10 тыс. руб. (ст. ст. 4.1.2, 5.27.1 КоАП РФ). 

5. Нормативно-правовые документы:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 22.11.2024).

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О специальной оценке условий труда».

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О персональных данных».

4. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О коммерческой тайне».

5. Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 (ред. от 16.05.2024) «Об утверждении Положения о воинском учете».

6. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (ред. от 01.02.2022) «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, …» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62277).

7. Приказ Минтруда России от 31.10.2022 № 699н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности - субъектов малого предпринимательства (включая работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2022 № 71155).

8. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (ред. от 27.03.2018).

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