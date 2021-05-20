Кадровый учет на микропредприятиях и в ИП: обязательный минимум

1. Введение: цель
Нам часто задают вопросы на консультациях по кадровому учету. Есть те документы, которые можно не вести для тех или иных предприятий, а без которых не обойтись, даже если у вас нанят всего один человек на 0,1 ставки. Цель данной статьи помочь предпринимателям быстро проверить и создать каровые документы.
Данные документы могут вам понабиться, если будет трудовой спор, который бет рассматриваться в суде. Без этих документов высока вероятность проигрыша в суде
Также эти документы проверяют: ГИТ (Государственная инспекция труда), ФНС, Роспотребнадзор, правоохранительные органы (прокуратура, полиция, ФТС), Минздрав РФ и т.д. Также эти документы могут запросить: сами сотрудники, банки, проверяющие органы.
2. Микропредприятие: понятие
Согласно главе - 48.1 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям и у работодателей - некоммерческих организаций» можно вести упрощённый кадровый учет.
К микропредприятиям относятся в том числе и ИП, у которых:
численность работников не превышает 15 человек;
доходы за год не превышают 120 млн руб. (подп. 2 п. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).
Упрощенный порядок ведения кадровых документов сводится к следующему.
Предприниматели, которые попадают в категорию микропредприятий, могут отказаться от утверждения локальных актов: правил трудового распорядка, положения об оплате труда, положения о премировании, графиков сменности и др. При этом все обязательные условия и гарантии надо включить непосредственно в трудовой договор.
3. Чек-лист кадровой документации (список обязательной кадровой документации)
Ниже мы приводим список кадровых документов для практически все организаций и ИП, жирным шрифтом выделены обязательные документы для микропредприятия и ИП,
Общие документы
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение об оплате труда (если суммированный учет, то нужно обязательно)
Положение о персональных данных
Положение о системе управления охраной труда
Положение о расследовании и учете микротравм
Инструкции по охране труда
Программа вводного инструктажа по охране труда (то целый пласт документов)
8. Графики сменности
9. Положение об охране коммерческой тайны (если есть такое у работодателя)
10. График отпусков
11. Штатное расписание
12. Должностные инструкции (удобно, если много одинаковых должностей)
Индивидуальные кадровые документы
13. Трудовые договоры
14. Договоры о полной материальной ответственности
15. Трудовые книжки
16. СТД-Р для работников без бумажных трудовых книжек
17. Табель учета рабочего времени
18. Расчетный листок
19. Приказы по кадрам - об увольнении, переводе, дисциплинарных взысканиях и т.п.
20. Документы при оформлении отпусков - ежегодного, за свой счет, по беременности и родам, по уходу за ребенком
Другие документы
21. Книга (журнал) по учету движения трудовых книжек и вкладышей в них и книга (журнал) по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее (ведутся если есть трудовые книжки на бумажных носителях)
22. Документы при спецоценке условий труда (СОУТ)
23. Документы воинского учета и отчетность в военкомат (ИП не ведет воинский учет, не обязан), если есть хотя бы один военнообязанные сотрудник в организации
24. Журналы инструктажей по охране труда
25. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
26. Журнал учета направлений на медицинский осмотр (для всех организаций, где обязателен медосмотр)
Вывод: Как несложно видеть, что много документов по охране труда и техник безопасности. Действительно, даже если есть один сотрудник нужно иметь все документы, причем за их отсутствие может привести к тяжёлым последствиям: штрафы, дисквалификация, административное приостановление деятельности.
4. СОУТ для микропредприятий
Однако, есть возможность сэкономить, например, на СОУТ, если ваш микропредприятие относится к списку, утверждённому приказом Минтруда России от 31.10.2022 № 699н, это, например: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (класс 62 раздела J); деятельность в области информационных технологий (класс 63 раздела J); деятельность финансовая и страховая (раздел K); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L) и т.д.
Микропредприятия с видом деятельности из перечня Минтруда РФ, указнного выше, могут проводить СОУТ сами. Комиссия предприятия заполняет на каждое рабочее место проверочный лист и составляет декларацию соответствия условий труда, которые сдают в трудинспекцию. Специализированную организацию привлекают, только если выявили вредные факторы (п. п. 8, 12 Особенностей СОУТ для микропредприятий, утв. приказом Минтруда России от 31.10.2022 № 699н).
Штраф за непроведение спецоценки для малых и микропредприятий - 5 - 10 тыс. руб., для остальных организаций - 60 - 80 тыс. руб., для должностного лица - 5 - 10 тыс. руб. (ст. ст. 4.1.2, 5.27.1 КоАП РФ).
5. Нормативно-правовые документы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 22.11.2024).
2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О специальной оценке условий труда».
3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О персональных данных».
4. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О коммерческой тайне».
5. Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 (ред. от 16.05.2024) «Об утверждении Положения о воинском учете».
6. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (ред. от 01.02.2022) «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, …» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62277).
7. Приказ Минтруда России от 31.10.2022 № 699н «Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности - субъектов малого предпринимательства (включая работодателей - индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с федеральным законодательством отнесены к микропредприятиям» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.11.2022 № 71155).
8. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 (ред. от 27.03.2018).
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