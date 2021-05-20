Кадровый учет на микропредприятиях и в ИП: обязательный минимум

1. Введение: цель

Нам часто задают вопросы на консультациях по кадровому учету. Есть те документы, которые можно не вести для тех или иных предприятий, а без которых не обойтись, даже если у вас нанят всего один человек на 0,1 ставки. Цель данной статьи помочь предпринимателям быстро проверить и создать каровые документы. Данные документы могут вам понабиться, если будет трудовой спор, который бет рассматриваться в суде. Без этих документов высока вероятность проигрыша в суде Также эти документы проверяют: ГИТ (Государственная инспекция труда), ФНС, Роспотребнадзор, правоохранительные органы (прокуратура, полиция, ФТС), Минздрав РФ и т.д. Также эти документы могут запросить: сами сотрудники, банки, проверяющие органы.

2. Микропредприятие: понятие

Согласно главе - 48.1 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям и у работодателей - некоммерческих организаций» можно вести упрощённый кадровый учет. К микропредприятиям относятся в том числе и ИП, у которых: численность работников не превышает 15 человек;

доходы за год не превышают 120 млн руб. (подп. 2 п. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). Упрощенный порядок ведения кадровых документов сводится к следующему. Предприниматели, которые попадают в категорию микропредприятий, могут отказаться от утверждения локальных актов: правил трудового распорядка, положения об оплате труда, положения о премировании, графиков сменности и др. При этом все обязательные условия и гарантии надо включить непосредственно в трудовой договор.

3. Чек-лист кадровой документации (список обязательной кадровой документации)

Ниже мы приводим список кадровых документов для практически все организаций и ИП, жирным шрифтом выделены обязательные документы для микропредприятия и ИП, Общие документы Правила внутреннего трудового распорядка Положение об оплате труда (если суммированный учет, то нужно обязательно) Положение о персональных данных Положение о системе управления охраной труда Положение о расследовании и учете микротравм Инструкции по охране труда Программа вводного инструктажа по охране труда (то целый пласт документов) 8. Графики сменности 9. Положение об охране коммерческой тайны (если есть такое у работодателя) 10. График отпусков 11. Штатное расписание 12. Должностные инструкции (удобно, если много одинаковых должностей) Индивидуальные кадровые документы 13. Трудовые договоры 14. Договоры о полной материальной ответственности 15. Трудовые книжки 16. СТД-Р для работников без бумажных трудовых книжек 17. Табель учета рабочего времени 18. Расчетный листок 19. Приказы по кадрам - об увольнении, переводе, дисциплинарных взысканиях и т.п. 20. Документы при оформлении отпусков - ежегодного, за свой счет, по беременности и родам, по уходу за ребенком Другие документы 21. Книга (журнал) по учету движения трудовых книжек и вкладышей в них и книга (журнал) по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее (ведутся если есть трудовые книжки на бумажных носителях) 22. Документы при спецоценке условий труда (СОУТ) 23. Документы воинского учета и отчетность в военкомат (ИП не ведет воинский учет, не обязан), если есть хотя бы один военнообязанные сотрудник в организации 24. Журналы инструктажей по охране труда 25. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 26. Журнал учета направлений на медицинский осмотр (для всех организаций, где обязателен медосмотр) Вывод: Как несложно видеть, что много документов по охране труда и техник безопасности. Действительно, даже если есть один сотрудник нужно иметь все документы, причем за их отсутствие может привести к тяжёлым последствиям: штрафы, дисквалификация, административное приостановление деятельности.

4. СОУТ для микропредприятий

Однако, есть возможность сэкономить, например, на СОУТ, если ваш микропредприятие относится к списку, утверждённому приказом Минтруда России от 31.10.2022 № 699н, это, например: разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (класс 62 раздела J); деятельность в области информационных технологий (класс 63 раздела J); деятельность финансовая и страховая (раздел K); деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L) и т.д. Микропредприятия с видом деятельности из перечня Минтруда РФ, указнного выше, могут проводить СОУТ сами. Комиссия предприятия заполняет на каждое рабочее место проверочный лист и составляет декларацию соответствия условий труда, которые сдают в трудинспекцию. Специализированную организацию привлекают, только если выявили вредные факторы (п. п. 8, 12 Особенностей СОУТ для микропредприятий, утв. приказом Минтруда России от 31.10.2022 № 699н). Штраф за непроведение спецоценки для малых и микропредприятий - 5 - 10 тыс. руб., для остальных организаций - 60 - 80 тыс. руб., для должностного лица - 5 - 10 тыс. руб. (ст. ст. 4.1.2, 5.27.1 КоАП РФ).

5. Нормативно-правовые документы: