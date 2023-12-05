Изменения 2024 в отчетности. 7 главных изменений

Изменена форма и порядок заполнения РСВ: ее дополнили новыми полями в разделе 1, а также новым подразделом 4 и приложением 5 к разделу 1. Дополнения связаны с изменениями в расчете взносов с выплат иностранцам, которые застрахованы не по всем видам обязательного страхования в России. Если таких иностранцев у страхователя нет, заполнять новый подраздел 4 и приложение 5 к разделу 1 РСВ не надо.

Утвержденановая форма расчета 6-НДФЛи справки о доходах (замена 2-НДФЛ). В разделе 1 в строках 020 и 030 нужно отражать суммы НДФЛ, удержанные и возвращенные с начала года, а не за последние три месяца, как в действующей форме. Изменили порядок детализации возвращенных сумм НДФЛ.

Изменен порядок заполнения и форма 3-НДФЛ. Нововведения связаны, в частности, с введением вычета на ребенка или подопечного, признанного судом недееспособным, — уточнили поле для вычета.

На один месяц сокращен срок подачи декларации по налогу на имущество. Декларацию по налогу на имущество организации должны сдавать не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным. Ранее декларацию подавали не позднее 25 марта года, следующего за отчетным.

Перенесен срок подачи уведомления о единой декларации: представить документ нужно не позднее 1 февраля года, в котором организация подает декларацию. Уведомление о подаче единой декларации за 2023 год необходимо направить в УФНС не позднее 1 февраля 2024 года. Ранее уведомление подавали не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Принята новая форма налогового расчета по доходам, выплаченным иностранным организациям. Изменения связаны с новыми правилами уплаты налога на прибыль налоговым агентом с 2023 года. В частности, это новый порядок пересчета налога из валюты в рубли — по курсу ЦБ на дату выплаты дохода.