Ради любви или наживы? Или любовь золотом не купишь

История о том, как влюбленный бухгалтер выводила деньги в пользу директора фирмы, и себя не забывала.

С чего все началось

Молодая бухгалтер устроилась работать в небольшую строительную компанию в Подмосковье. Через год она уже заняла почетное кресло главного бухгалтера, что никого не удивило, т.к.компания небольшая, почти семейная, тем более никого не удивили развивающиеся теплые отношения с директором.

Прошло три года. Отношения с директором разладились и она уволилась.

Новый бухгалтер потребовала аудит при вступлении в должность, который выявил операции, которые привели к убыткам общества на сумму более 20 млн.рублей. Компания подала иск в суд общей юрисдикции о взыскании убытков с бывшего главного бухгалтера

Деньги туда, деньги сюда…

В ходе рассмотрения дела была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, которая исследовала документы общества и установила:

на личный счет бывшего главбуха перечислялись денежные средства, при этом зачисления произведены необоснованно, т.к.обязательные документы-основания для таких перечислений отсутствовали.

размер начисленной и полученной зарплаты бывшим бухгалтером, а также премий и доплат, произведенных в период ее работы, не соответствовал размерам, установленным трудовым договором и локальными нормативными актами. Сумма превышений составила более 3 мл.руб.

оплата налогов в бюджеты всех уровней производилась бывшим главным бухгалтером с регулярной задержкой по срокам, что привело к начислению пеней на сумму 2,9 млн.руб., штрафов на сумму 83 тыс.руб.

На вопрос “Причинен ли обществу ущерб вышеназванными действиями бывшего Главбуха за счет переплат по заработной плате, доплатам и премиям” эксперты не ответили, т.к. этот вопрос касается правовых последствий и юридической оценки деяния бывшего главбуха.

Чем закончилось дело

Суд рассмотрел заключение экспертов и в совокупности с другими обстоятельствами и документами по делу вынес решение взыскать с бывшего главного бухгалтера сумму. чуть менее 20 млн.руб., уменьшив сумму требований на заявленную в иске сумму морального вреда и несколько выплат при увольнении. Также была взыскана стоимость бухгалтерской экспертизы.

В настоящем случае сыграло в пользу бывшего главбуха ее личное заявление об удержании из её заработной платы и компенсации при увольнении излишне выплаченные ей суммы за ранние периоды.

Послесловие

В этой истории остался за кадром (и конечно, не рассматривался судом) личный мотив бывшего главбуха. Адвокаты со стороны Истца (компании) сказали, что все сотрудники знали, что эти деньги, которые она переводила себе под видом премий, в основном она отдавала ген.директору.

Но вот его поведение и показания о раскаянии никак не свидетельствовали.

Не зря старая поговорка гласит: Любви золотом не купишь.

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