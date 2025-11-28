🚨 Дробление в чистом виде: почему «мамины» и «сыновы» точки на АУСН – это бомба замедленного действия

📉 Прежде всего – о лимитах и «красных флагах»

Сразу оговорюсь: любая консультация актуальна на сегодня. А «сегодня» тенденция в налоговой политике одна – выдавливание бизнеса на Общую систему налогообложения (ОСНО) с уплатой НДС.

Пока для АУСН лимит выручки составляет 60 млн рублей в год. И пока нет прямого закона о его снижении. Но это произойдет, я вас уверяю. Посмотрите на УСН и ПСН:

УСН и ПСН: Лимиты для освобождения от НДС и применения спецрежима снижаются с 60 млн до 20 млн рублей уже с 2026 года, и далее до 10 млн к 2028 году.

И вот тут кроется первая ловушка. Бытует мнение, что если совокупная выручка всех «дробленых» компаний не превышает текущий лимит (сейчас 60 млн), то налоговая не тронет. Это «негласное правило» работает лишь до тех пор, пока цена вопроса невелика.

Но если предприниматели задумываются о консультации, то, скорее всего, их общий оборот уже близок к «красной черте» в 60 млн. А значит, они уже в зоне риска.