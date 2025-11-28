🚨 Дробление в чистом виде: почему «мамины» и «сыновы» точки на АУСН – это бомба замедленного действия

Недавно ко мне пришел запрос от предпринимателя, чья супруга столкнулась с потерей права на патент и ищет «безопасную» схему перехода на Автоматизированную упрощённую систему налогообложения (АУСН) вместе с сыном.
Вводная простая, но «взрывоопасная»:
Суть: Предпринимательница (ИП на патенте, теряет право) оставляет себе одну торговую точку на АУСН («доходы минус расходы»), а вторую уступает сыну, который регистрирует новое ИП на АУСН («доходы»).
Детали-маркеры: Ассортимент схож, поставщики одни и те же, и самое главное — продавец со второй (передаваемой) точки просто переходит работать к сыну.
Вопрос: Можно ли избежать обвинений в незаконном дроблении?
Мой ответ, который я дал по этому кейсу, я хочу максимально четко донести до всех: схема в таком виде — это хрестоматийный пример дробления, и это очень опасно, особенно в свете грядущих изменений в налоговом законодательстве.
📉 Прежде всего – о лимитах и «красных флагах»
Сразу оговорюсь: любая консультация актуальна на сегодня. А «сегодня» тенденция в налоговой политике одна – выдавливание бизнеса на Общую систему налогообложения (ОСНО) с уплатой НДС.
Пока для АУСН лимит выручки составляет 60 млн рублей в год. И пока нет прямого закона о его снижении. Но это произойдет, я вас уверяю. Посмотрите на УСН и ПСН:
УСН и ПСН: Лимиты для освобождения от НДС и применения спецрежима снижаются с 60 млн до 20 млн рублей уже с 2026 года, и далее до 10 млн к 2028 году.
И вот тут кроется первая ловушка. Бытует мнение, что если совокупная выручка всех «дробленых» компаний не превышает текущий лимит (сейчас 60 млн), то налоговая не тронет. Это «негласное правило» работает лишь до тех пор, пока цена вопроса невелика.
Но если предприниматели задумываются о консультации, то, скорее всего, их общий оборот уже близок к «красной черте» в 60 млн. А значит, они уже в зоне риска.
🛑 Классический букет признаков «искусственного» разделения
Давайте называть вещи своими именами. Налоговая инспекция увидит в описанной схеме идеальный набор доказательств необоснованной налоговой выгоды. Вот что бросается в глаза инспектору:
👨👩👦 Взаимозависимость: Мать и сын. Налоговая имеет прямой доступ к базам ЗАГС в режиме онлайн. Это не просто два независимых человека, это семейный бизнес.
📦 Единство бизнес-процесса: Работают на одном рынке (в смысле сферы торговли), торгуют схожим ассортиментом, закупаются у одних и тех же поставщиков. По сути, это один и тот же бизнес-процесс, где поменялась только «вывеска» (с одного ИП на другое).
🤝 Единое управление (Персонал): Перевод продавца с одной точки на другую – это очень яркий маркер. Это прямое доказательство того, что фактически управление и кадровая политика остались едиными. Просто переложили трудовую книжку из одного сейфа в другой.
💣 Как ваша схема станет «миной замедленного действия»
Допустим, сегодня вы запустили схему. Ваша совокупная выручка — 55 млн рублей. Сегодня вы «проскочили» лимит АУСН (пока 60 млн). Налоговая может не тратить ресурсы на доказывание.
НО! Как только законодатель снизит лимит для спецрежимов (скажем, до 20 млн рублей, как для УСН) и распространит его на АУСН, ваша схема мгновенно перестанет быть безопасной.
Законодательные риски: Лимиты могут снизить ретроспективно, или же закон напишут настолько непонятно, что инспекторы будут трактовать его в свою пользу.
Триггер: Совокупный доход в 55 млн мгновенно и многократно превысит новый порог в 20 млн.
Именно в этот момент налоговая поднимет их дело и заявит: «Вы все это время были одним бизнесом и искусственно дробились для получения права на спецрежим».
Последствия будут катастрофическими:
Объединение доходов: Все 55 млн рублей будут считаться доходом одного налогоплательщика.
Перевод на ОСНО: Так как новый лимит превышен, вас принудительно переведут на Общую систему налогообложения (ОСНО) – и сделают это задним числом, начиная с начала календарного года, когда началось дробление.
Доначисления: Доначислят вам НДС со всего оборота (за весь период!), НДФЛ, плюс космические штрафы и пени.
🔑 Резюме: Если делить, то по-настоящему
В том виде, как описано — с общими поставщиками, схожим ассортиментом и простым переводом сотрудника — это очень высокая степень риска. С учетом закручивания гаек по лимитам, то, что «проскочит» сегодня, через год-два станет гарантированной проблемой с доначислением НДС.
Если предприниматели всё-таки решают разделяться, то сыну нужно стать по-настоящему, а не на бумаге, самостоятельным предпринимателем:
Финансовая независимость: Свои личные деньги на закупку, свои расчетные счета, своя касса.
Отдельные договоры: Свои договоры с поставщиками (или, в идеале, другие поставщики).
Отдельный персонал: Желательно, другой продавец, который никогда не работал у матери.
Иначе, как я считаю, игра не стоит свеч. Вероятность сэкономить на спецрежиме не окупит риск доначислений НДС и НДФЛ.
Надеюсь, эта статья поможет многим задуматься о реальной цене "оптимизации" перед лицом грядущего ужесточения налогового контроля.
