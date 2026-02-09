Минтруд против ГПХ, ФНС не заставит себя ждать: Грядет ли тотальная «трудоустроизация» IT-отрасли?

В кулуарах Госдумы и Минтруда обсуждается вопрос о максимальном замещении договоров ГПХ классическими трудовыми договорами во всех сферах экономики. Могут начать обкатывать на микро- и мини-бизнесе. Это не обязательно касается IT-компаний, это любые другие компании и индивидуальные предприниматели, которые так или иначе взаимодействуют с самозанятыми и индивидуальными предпринимателями, особенно если это смахивает на трудовые отношения или вообще не смахивает на трудовые отношения, но если налоговому органу и/или трудовой инспекции очень хочется, то… законы, правила, практика им чужды, и да здравствует правовой нигилизм во имя бюджета.
Для IT-бизнеса, привыкшего к гибкости, это может стать серьезным вызовом.
Тем временем, в последние годы то и дело возникают инфоповоды, о дискуссиях вокруг изменений в трудовом законодательстве, и особенно в отношении договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Минтруд России так прям нацелен в сторону значительных изменений в регулировании трудовых отношений, включая возможное сокращение использования ГПХ в пользу трудовых договоров. Эта тема особенно актуальна для любых сфер бизнеса, где широко применяются ГПХ, и в связи важно понять, как эти изменения могут повлиять на бизнес. Просто в IT-сфере с учетом специфики применение ГПХ наилучшим образом вписывается в концепцию взаимоотношений между заказчиком и исполнителем и взаимоотношения на основе ГПХ по бОльшей части к таковым относятся, дело то в другом, это способность защитить такие сделки от нападок Трудовых инспекций и налоговых органов.
Какая текущая ситуация с ГПХ и трудовыми договорами
ГПХ традиционно используются в IT-бизнесе для гибкого оформления взаимодействия заказчиков и подрядчиков (исполнителей). Такой вид взаимоотношений вызван рядом причин.
Во-первых, чего греха таить, IT-бизнесу выгодно не держать в штате исполнителей. Вопрос об оформлении IT-специалистов как самозанятых (плательщиков НПД — налога на профессиональный доход) или при начале взаимоотношений с заказчиком или работодателем, последний ставит условие о том, чтобы исполнитель был или стал самозанятым или ИП — это классическая тема на стыке экономики и права.
Наверно главная причина, почему компании выгоднее работать с исполнителем не принимая его в штат, это НДФЛ и страховые взносы. За штатного специалиста при выплате на выплату «на руки» 100 000 руб. (с учетом того, что IT-компания имеет льготы по взносам) надо будет заплатить 7 800 руб. (взносы 7,6%*) + НДФЛ сверху, разумеется за самозанятого платить не надо, да и сам самозанятый тоже не платит взносов.
Для IT-бизнеса это чистая экономия 13–15% бюджета на фонд оплаты труда.
Вторая причина, это отсутствие «социального балласта» и ТК РФ. Трудовой кодекс РФ очень жестко защищает работника. Самозанятый — это не работник, а контрагент.
Нет отпускных и больничных: Оплата или предоплата только за выполненный код, дизайн или архитектуру.
Легкое расставание: Чтобы уволить штатного сотрудника, нужны веские основания или сокращение штата с выплатами. С самозанятым можно просто расторгнуть договор ГПХ (гражданско-правового характера) в любой момент, если это предусмотрено договором.
Нет охраны труда: Не нужно проводить спецоценку условий труда (СОУТ), закупать мебель по ГОСТу и обеспечивать безопасность «рабочего места» удаленщика.
Рабочее место: компании не нужно тратить деньги на организацию рабочего места исполнителя (покупка компьютеров, аренда помещений, оплата коммунальных услуг, оплата интернета, сопутствующие расходы). Разумеется, это расходы, скорее всего, заложены в оплату самозанятого исполнителя, а в случае если исполнитель был оформлен по трудовому договору, то расходы не снизили размер выплаты. Скорее всего в большинстве случаев это так работает.
Бухучет и Кадры
Для ИТ-директора или владельца стартапа самозанятый — это «платеж по счету».
Не нужно подавать уведомления в налоговую о приеме на работу.
Не нужно оформлять кадровые приказы, трудовые книжки, графики отпусков.
Весь учет сводится к получению чека из приложения «Мой налог». Этот чек для бухгалтерии является законным подтверждением расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу компании. И было бы очень здОрово если бы к чеку был нормально прописанный договор, заявки, «закрывающие» акты, счет на оплату и это делалось не бухгалтерией заказчика, а именно самим самозанятым. У самозанятого нет никаких обязанностей сдавать отчетность.
Гибкость и удаленка, упрощённая система найма
IT-проекты часто имеют проектный характер.
Самозанятый идеально подходит для задачи «на 3, на 6, на 12 месяцев». Для компании проще и быстрее нанять самозанятого специалиста, поскольку не требуется заключать трудовой договор с ним. Это снижает юридическую сложность, особенно в случаях, когда проект носит временный или разовый характер.
Поскольку он не в штате, компания не обязана контролировать его рабочее время (с 9:00 до 18:00). Главное — результат к дедлайну. Это снимает с менеджмента огромный пласт бюрократии по контролю дисциплины. И самозанятому удобнее так работать, особенно тем, кто находится в другом городе далеко от заказчика. На работу в офис ходить не надо. Время работы никто не контролирует, работай хоть ночью, хоть в выходные.
Специализация и опыт:
IT-специалисты, работающие как самозанятые, часто обладают узкоспециализированными навыками и готовы работать над проектами с более высокой степенью экспертизы. Это выгодно для бизнеса, так как позволяет нанимать профессионалов только на конкретные задачи, без необходимости платить за время, которое они бы не использовали в обычной трудовой занятости. Если же это будет штатный исполнитель, то в отсутствие профильных задач, что работник не простаивал, его озадачивают не свойственной работой, и соответственно есть риски получения некачественного результата и не в срок.
Это позволяет компаниям оптимизировать затраты на трудовые ресурсы и облегчить процесс заключения контрактов с профессионалами, работающими по проектам. Однако Минтруд России рассматривает возможность пересмотра этого подхода с целью замены ГПХ трудовыми договорами, что вызывает небеспочвенные опасения у многих предпринимателей.
Минтруд разослал письма в организации, активно использующие ГПХ, с предложением рассмотреть переход на трудовые договоры. Однако, как сообщает источник из Госдумы, эта инициатива может противоречить текущей экономической стратегии и вызовет сложности для бизнеса, особенно в условиях дефицита рабочей силы. То есть мы понимаем, что Минтруд получает информацию от налогового органа, сам по себе Минтруд не видит и не знает о наличии ГПХ с самозанятыми, аналитику и сведения предоставляет налоговый орган.
Этот момент как раз ответ на вопрос, а кто же на самом деле инициатор, Минтруду-то это зачем, а вот налоговый орган и бюджет, вот кто истинные заинтересованные.
На фоне серьезных демографических проблем IT-сектор сталкивается с дефицитом высококвалифицированных кадров.
Одним из решений в данной ситуации с дефицитом кадров и необходимостью повышения производительности труда является расширение гибких форм занятости. В частности, доля вакансий удаленных исполнителей с гибким графиком.
В IT-секторе удаленная работа и гибкий график уже норма. Использование трудовых договоров с элементами ГПХ или смешанных форм трудовых отношений только способствуют улучшению гибкости кадровых решений в IT-бизнесе. «Закручивание гаек» с самозанятыми лишь усугубит ситуацию. Я не провозглашаю того, чтобы IT-сектор не вообще не трогать в этом вопросе. Там, где трудовые отношения прикрыты ГПХ и самозанятостью, должны преследоваться и караться, главное, не давать трудовым инспекциям и налоговым органам «перегибать палку», как это обычно происходит. Во всём должна быть мера, во всём должен быть баланс.
Трудовое законодательство: что с ним не так?
Существующее российское трудовое право и система трудовых договоров имеет глубокие корни советского права, которое было заработано в условиях индустриальной экономики, и не всегда подходит для нужд современных технологий. В частности, законодательство, регулирующее трудовые отношения, затрудняет эффективное использование трудовых ресурсов в IT-бизнесе. Заключить несколько трудовых договоров с одним работником крайне сложно, что ограничивает возможности гибкой занятости.
ГПХ позволяют безболезненно совмещать несколько рабочих мест и обеспечивать бизнес необходимыми кадрами и исполнителями. Проблема в том, что использование ГПХ создает спорные ситуации с налоговыми органами, так как эти договоры не всегда подлежат полному налогообложению, что создает возможные риски для бизнеса. А налоговый орган совершенно не интересуют трудности IT-бизнеса, им всё равно на существование «кадрового голода», им всё равно на специфику работы IT-компаний, им на всё абсолютно всё равно, так как их единственной задачей является налогообложение.
РИСКИ
Самый основной риск, это переквалификация отношений в трудовые.
Налоговый орган очень не любит, когда компании «уводят» сотрудников в самозанятость или самозанятых очень много. Если ФНС докажет, что самозанятый на самом деле — ваш штатный сотрудник, компании придется:
Доначислить все взносы (7,6% для IT) и НДФЛ за весь период.
Заплатить штрафы (до 40% от суммы недоимки).
Выплатить исполнителю компенсации за все неиспользованные отпуска.
Признаки (некоторые), по которым «ловят» такие компании:
Исполнитель раньше работал у вас в штате (запрещено нанимать как самозанятого в течение 2 лет после увольнения).
В договоре прописан график работы («с 10 до 19») или должностная инструкция вместо конкретного результата или иные фразы и формулировки, которые трудовые инспекции или налоговые органы могут трактовать как трудовые. Договоры ГПХ должны быть максимально продуманы и качественно прописаны, так как следующий основной этап контроля взаимоотношений с самозанятыми после анализа расчетного счета, регистрационных действий, проверки трудовых отношений, IP-адресов взаимодействия и т. д. будет запрос договоров и детальная их анализ, а там трудовые инспекции и налоговые органы в меру своей испорченности могут выдумать всё что угодно.
Оплата фиксированная («оклад») дважды в месяц, в одни и те же даты с зарплатой штата.
Компания — единственный источник дохода для самозанятого.
Показания самозанятого о том, что при трудоустройстве было обязательно условие оформление исполнителя в качестве самозанятого.
Есть варианты подстраховки в таких случаях, только эти варианты делаются до того, как начинаются взаимоотношения с исполнителем или в период переговоров.
Государственные органы активно борются со схемами подмены трудовых отношений самозанятостью, требуя, чтобы все выплаты были правильно учтены в налоговых и пенсионных отчислениях. В последние годы в России стараются по делу и не по делу ГПХ приравнять к трудовым договорам, чтобы выровнять налоговые и пенсионные поступления. В какой-то момент был разговор чтобы ввести страховые сборы с самозанятых.
Тем не менее, Минтруд может продолжить ужесточение контроля за использованием ГПХ, что может привести к еще большему ограничению их применения в будущем.
Повторюсь, и дело не в людях и их здоровье и пенсиях, дело в пополнении бюджета. Где как не с IT-компании с доходами иностранных заказчиков хоть как-нибудь пополнять бюджеты.
«Налоговый климат в IT-индустрии нельзя назвать стабильным (привет инвесторам), вектор государственной поддержки порой непоследователен, на смену налоговым маневрам и льготам приходят меры оптимизации и секвестру ранее предоставленных послаблений».
ИТОГО
Я с партнерами сопровождаю, точнее сказать, помогаем пройти этот путь менее болезненно ряду IT-компаний, которые уже получили от трудовой инспекции «письма счастья», пока предупредительного характера, что уже радует, а радует то, что контролеры не настроены пока агрессивно проверять. Может, дают исправиться. Разумеется, всё идеально не получится, и какие-то нарушения выявятся, но хотя бы от основной массы претензий сможем отбиться.
Слабые звенья в этом вопросе. Во-первых, плохо подготовленные договоры, задания, акты или их отсутствие и «рисование» в последний момент, есть риски допущения грубых ошибок при спешной подготовке. Во-вторых, отсутствие обоснования, где, при каких условиях и почему был привлечен самозанятый к работам. Это надо как-то легендировать. Как способ защиты: банально, пошагово: размести объявление на своем сайте с приложением к сотрудничеству, указав ряд критериев взаимодействия. Переговорную часть вести через почту с четким указанием условий взаимодействия и т. д. В-третьих, документы документами, они могут быть очень качественно составлены, а вот сами конклюдентные действия сторон как выглядят, трудовые отношения. От этого надо избавляться. В-четвертых, и это, наверно, самый больной вопрос, сам самозанятый понимает, что он не штатный сотрудник, а контрагент-исполнитель-подрядчик. Будьте готовы, что самозанятый при всех договоренностях и действиях, говорящих о взаимоотношениях ГПХ, вдруг изменит свою позицию и станет фиксировать в контрольных госорганах. Налоговый орган «спит и видит» такие заявления или показания. В данном случае уже не обойтись без качественной и грамотной защиты IT-бизнеса.
Если новые законы о работе примут, они точно повлияют на IT-бизнес. Имейте в виду, никого не пугаю, в законодательстве, может, и не произведут изменения, а негласно, может быть, «циркуляр» по всем госструктурам. Владельцам и руководителям таких компаний нужно быть готовыми к этим изменениям.
Банально, в какой-то момент могут поставить под условия сохранения IT-аккредитации и, как следствие, сохранение всех налоговых льгот, преференций и т. д., это обязательное наличие в штате определенного минимального количества персонала. Мы примерно такое уже видим, IT-бизнес в качестве одного из условий аккредитации должен заключать соглашения с вузами для подготовки кадров, пока только крупные IT-компании. Что за этим дальше последует – можно только догадываться.
Разумеется, IT-бизнесу надо себя защитить и отстоять свое право принимать в штат людей столько, сколько им действительно требуется, и взаимодействовать с контрагентами-самозанятыми на тех условиях, которые необходимы для бизнес-процессов, при условии отсутствия триггеров необоснованной налоговой выгоды.
Не удивлюсь, можем увидеть какие-то «странные» судебные акты по типу: «в тех случаях, где можно было бы заключить трудовой договор, заключили договор ГПХ с самозанятым или ИП, то компания априори виновата, и, как следствие, доначисления НДФЛ, штрафов и пени, и все равно на волю сторон договора». Мы же знаем, как ловко умеют налоговые инспекторы разводить самозанятых на допросах на то, чего не было и не могло быть, а потом эти небылицы устаиваются в судах.
На текущий момент ситуация выглядит следующим образом:
Законопроекта о тотальном запрете ГПХ НЕТ в официальных реестрах Госдумы.
Официальных приказов Минтруда о рассылке писем во все компании НЕТ в открытом доступе.
В реальности, Минтруд активно уточняет признаки «скрытых трудовых отношений» (подчиненность, график, оборудование компании) и шлет письма работодателям. Если ваш договор ГПХ выглядит как трудовой — риск переквалификации в 2026 году максимален.
Боремся за свои права. Удачи в бизнесе.
Главное в налогообложении ❗❗ не налогооблажаться
