Минтруд против ГПХ, ФНС не заставит себя ждать: Грядет ли тотальная «трудоустроизация» IT-отрасли?

Гибкость и удаленка, упрощённая система найма

IT-проекты часто имеют проектный характер.

Самозанятый идеально подходит для задачи «на 3, на 6, на 12 месяцев». Для компании проще и быстрее нанять самозанятого специалиста, поскольку не требуется заключать трудовой договор с ним. Это снижает юридическую сложность, особенно в случаях, когда проект носит временный или разовый характер.

Поскольку он не в штате, компания не обязана контролировать его рабочее время (с 9:00 до 18:00). Главное — результат к дедлайну. Это снимает с менеджмента огромный пласт бюрократии по контролю дисциплины. И самозанятому удобнее так работать, особенно тем, кто находится в другом городе далеко от заказчика. На работу в офис ходить не надо. Время работы никто не контролирует, работай хоть ночью, хоть в выходные.

Специализация и опыт:

IT-специалисты, работающие как самозанятые, часто обладают узкоспециализированными навыками и готовы работать над проектами с более высокой степенью экспертизы. Это выгодно для бизнеса, так как позволяет нанимать профессионалов только на конкретные задачи, без необходимости платить за время, которое они бы не использовали в обычной трудовой занятости. Если же это будет штатный исполнитель, то в отсутствие профильных задач, что работник не простаивал, его озадачивают не свойственной работой, и соответственно есть риски получения некачественного результата и не в срок.

Это позволяет компаниям оптимизировать затраты на трудовые ресурсы и облегчить процесс заключения контрактов с профессионалами, работающими по проектам. Однако Минтруд России рассматривает возможность пересмотра этого подхода с целью замены ГПХ трудовыми договорами, что вызывает небеспочвенные опасения у многих предпринимателей.

Минтруд разослал письма в организации, активно использующие ГПХ, с предложением рассмотреть переход на трудовые договоры. Однако, как сообщает источник из Госдумы, эта инициатива может противоречить текущей экономической стратегии и вызовет сложности для бизнеса, особенно в условиях дефицита рабочей силы. То есть мы понимаем, что Минтруд получает информацию от налогового органа, сам по себе Минтруд не видит и не знает о наличии ГПХ с самозанятыми, аналитику и сведения предоставляет налоговый орган.

Этот момент как раз ответ на вопрос, а кто же на самом деле инициатор, Минтруду-то это зачем, а вот налоговый орган и бюджет, вот кто истинные заинтересованные.

На фоне серьезных демографических проблем IT-сектор сталкивается с дефицитом высококвалифицированных кадров.

Одним из решений в данной ситуации с дефицитом кадров и необходимостью повышения производительности труда является расширение гибких форм занятости. В частности, доля вакансий удаленных исполнителей с гибким графиком.

В IT-секторе удаленная работа и гибкий график уже норма. Использование трудовых договоров с элементами ГПХ или смешанных форм трудовых отношений только способствуют улучшению гибкости кадровых решений в IT-бизнесе. «Закручивание гаек» с самозанятыми лишь усугубит ситуацию. Я не провозглашаю того, чтобы IT-сектор не вообще не трогать в этом вопросе. Там, где трудовые отношения прикрыты ГПХ и самозанятостью, должны преследоваться и караться, главное, не давать трудовым инспекциям и налоговым органам «перегибать палку», как это обычно происходит. Во всём должна быть мера, во всём должен быть баланс.