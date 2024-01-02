Установление и индексация заработной платы. О чем говорит ТК

Статья 135 ТК гласит, что заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда, которые включают размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе, за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Системы доплат и надбавок, как стимулирующего характера, так и премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

При этом, условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами.

От чего зависит уровень заработной платы

Размер заработной платы зависит от системы оплаты труда, штатного расписания и рабочих условий конкретного работника.

Система оплаты труда закреплена во внутренних нормативных актах, которые согласуются с действующим трудовым законодательством, одобрены трудовым коллективом (коллективный договор) и профсоюзным органом (если он есть). Кроме того, система может быть ведомственной или отраслевой. Для бюджетных учреждений она во многом определяется рекомендациями, принятыми на общегосударственном и региональном законодательных уровнях.

Штатное расписание фиксирует принятую в организации систему оплаты труда и содержит цифры зарплат (ставок, окладов), которые относятся к определенной должности (ст. 132 ТК).

Стоит принять во внимание, что ограничениям штатного расписания не подчиняются зарплаты руководителя (работодателя), его заместителей и главного бухгалтера (ст. 145 ТК), так как они зависят либо от законодательно установленных правил (для руководителей бюджетных учреждений и юрлиц с преобладающей долей участия государства в них), либо от прямых договоренностей, закрепленных в трудовых договорах (для всех прочих юрлиц).

Условия труда работника вносятся в текст трудового договора или дополнительного соглашения к нему. В понятие «Условия труда» входят результаты специальной оценки условий труда, наличие или отсутствие вредных и опасных факторов, особенности графика работы, работа в ночное время.

Виды установления заработной платы

Существуют два вида установления заработной платы: индивидуально-договорной и коллективно-договорной.

При первом — условия оплаты труда устанавливаются трудовым договором, заключаемым работником с работодателем при поступлении на работу, тогда как при коллективно-договорном — условия оплаты труда работников закрепляются в соглашениях различного уровня и с их учетом в коллективном договоре.

Установление оплаты труда должно быть основано на следующих принципах

Сочетание централизованного регулирования заработной платы с самостоятельностью предприятий.

Повышение «реальной заработной платы» работников, т.е. превышение темпов роста номинальной заработной платы над инфляцией.

Сочетание интересов коллектива с индивидуальными интересами.

Установление заработной платы должно производиться в зависимости от количества и качества проделанной работы.

Формы оплаты труда

Как правило выделяют три формы оплаты труда: сдельная, повременная и бестарифная.

К сдельной относятся: прямая сдельная; сдельно–премиальная; аккордная; косвенная сдельная; сдельно–прогрессивная.

Повременная форма включает: простую повременную; повременно-премиальную; повременную с нормированным заданием; окладную.

К бестарифной форме относятся: смешанная оплата труда и «плавающие» оклады. Надо заметить, что в настоящее время эти формы оплаты практически ушли в прошлое.

Может ли указанный в трудовом договоре оклад быть меньше оклада в штатном расписании?

Роструд отмечает, что в штатном расписании указывается размер оклада и размер ставки (как правило — полная).

Если сотрудник работает по совместительству или ему установлено неполное рабочее время (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя) в трудовом договоре может быть указан размер оклада в меньшем размере. При этом трудовой договор обязательно должен содержать информацию о режиме работы или иных факторах из-за которых оклад не соответствует штатному расписанию.

Индексация заработной платы

Индексация заработной платы — повышение уровня заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Она обеспечивает покупательскую способность работников в условиях повышения индекса потребительских цен.

Индекс потребительских цен определяется государственными статическими органами. Индексация заработной платы должна обеспечить увеличение заработка работников на период соответствующего роста цен на товары и услуги.

Закон не устанавливает единых правил индексации. Организации, финансируемые из государственного бюджета, производят индексацию заработной платы в порядке, определяемом государством. Коммерческие организации производят индексацию на основании собственных локальных нормативных актов, составленных с учетом требований трудового права.

Правительство ежегодно утверждает индекс роста среднемесячной заработной платы. Он применяется для расчета ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

Каким образом проводить индексацию?

При разработке локального нормативного акта по индексации Работодателю необходимо определить:

1. Периодичность.

Трудовым кодексом периодичность проведения индексации не определена, но государственные инспектора труда считают, что цель индексации будет достигнута, если пересмотр заработной платы происходит не реже 1 раза в год. Выбирать период 1 год или иной период — организация решает сама.

2. Коэффициент индексации.

Работодатель самостоятельно определяет какой показатель будете использовать при расчетах: индекс потребительских цен, величину прожиточного минимума, прогнозируемый уровень инфляции и т.п.

По мнению Минтруда необходимо использовать коэффициент инфляции (письмо Минтруда от 24.12.2018 г. № 14-1/ООГ-10305).

3. Вид начисления.

ЛНА необходимо также определить какая именно часть оплаты труда индексируется:

Оклад (полностью или частично, через установление порогового значения);

Премии (бонусы);

Стимулирующие доплаты

Важно! Процентные начисления не индексируются, т.к. они зависят от других начислений, при пересмотре которых произойдет автоматический пересчет значений.

4. Точка отсчета.

Определив периодичность, нужно определить и месяц начала индексации. Например, если Вы подводите итоги финансово-хозяйственной деятельности организации в апреле, то индексацию 1 раз в год можно проводить в мае каждого последующего года.

5. Ограничения.

Если есть должности или обстоятельства, по которым Вы не планируете проводить индексацию, необходимо в ЛНА включить список этих причин (сотрудники, находящиеся в отпусках по уходу за ребенком, отработавшие менее 6 месяцев и т.п.)

Способы проведения индексации

1. Не проводить индексацию.

Противозаконно, но можно предусмотреть в ЛНА причины, по которым индексация не проводится: например, не выполнение каких-то финансовых показателей.

Сотрудников может быть обмануть получиться. Государственных инспекторов труда — нет: получите штраф за нарушение требований трудового законодательства в размере 50 000 руб. и требование о принудительной индексации.

2. Увеличить зарплату по плану.

Если работодатель самостоятельно пересматривает заработную плату сотрудников, то проводить отдельную индексацию не требуется.

Важно: такой способ индексации должен быть указан в ЛНА, а сумма повышения не должна быть меньше уровня инфляции.

Чтобы оформить повышение зарплаты, как индексацию, оформляется приказ о внесении изменений в штатное расписание и приказ со ссылкой на обеспечение покупательской способности заработка сотрудников. С каждым сотрудником подписывается доп. соглашение об изменении условия об оплате труда.

3. Произвести разовую выплату.

Работодатель вправе произвести суммарный расчет повышения и выплатить его одной суммой.

Важно: такой способ индексации должен быть указан в ЛНА, а сумма выплаты не должна быть меньше суммарного размера пересмотра.

Увеличить зарплату на коэффициент, установленный в ЛНА

Чтобы зафиксировать проведение индексации, оформляется приказ о внесении изменений в штатное расписание и приказ со ссылкой на обеспечение покупательской способности заработка сотрудников. Заключать с сотрудниками доп.соглашение не требуется (т.к. индексация не зависит от согласия сторон трудового договора), но рекомендуется это сделать, т.к. изменение заработной платы является изменением существенных условий трудового договора.