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Трудовое право

Проблема определения статуса матери-одиночки в трудовых отношениях

Матери-одиночки относятся к одной из категорий работников, имеющих преференции в трудовой сфере. К примеру, их, при определенных условиях, нельзя уволить по сокращению штата по п. 2 ст. 81 ТК.
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В настоящей статье мы поговорим о теме определения статуса данной категории работников и обсудим риски для работодателя.

Прежде всего нужно сказать, что в законе не существует закрепленного определения матери-одиночки, но его дает судебная практика. Так, согласно абз. 2 п. 28 постановления Пленума ВС от 28.01.2014 № 1 (далее — Постановление), одинокой матерью считается женщина, которая воспитывает своих детей (родных или усыновленных) и занимается их развитием самостоятельно без отца, в частности, если он (абз. 2 п. 28 Постановления):

  • умер, признан безвестно отсутствующим;

  • лишен родительских прав, ограничен в родительских правах;

  • признан недееспособным (ограниченно дееспособным) либо по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка;

  • отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

  • уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов.

В силу абз. 2 п. 28 Постановления женщина, воспитывающая своих детей без отца, может быть признана одинокой матерью и в других ситуациях. Полагаем, что это возможно, когда отцовство в отношении ребенка не установлено.

А теперь рассмотрим, какие есть самые распространенные ситуации, с которыми может столкнуться работодатель, связанные с определением статуса одинокой матери.

Смерть мужа работницы, который является биологическим отцом ребенка

Предположим, что в семье в законном зарегистрированном браке случилось горе, и отец ребенка умер. Здесь возможно два варианта событий:

  • мать просто может не оформлять статус матери-одиночки, то есть в графе «отец» в свидетельстве о рождении ничего не поменяется, так как в законе не закреплена обязанность матери-одиночки оформлять такой статус после смерти отца ребенка;

  • мать может официально оформить статус матери-одиночки в органах социальной защиты по месту постоянной или временной регистрации на основании свидетельства о смерти биологического отца ребенка.

Однако в обоих случаях мать может никак не ставить работодателя в известность об изменении своего положения. Получается, работодатель никак не узнает об этом, ведь он лишен возможности проверить данный факт: сведения о матерях-одиночках не хранятся в открытом доступе.

Поэтому велика вероятность, что данный факт выяснится только при увольнении, а что еще хуже — после увольнения и тогда, в случае обжалования одинокой матерью факта увольнения в суде, высока вероятность того, что он восстановит ее на работе и обяжет работодателя оплатить время вынужденного прогула (Определение СК по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 11 июля 2022 г. по делу 3 8Г-16629/2022[88-18534/2022]).

Мать-одиночка выходит замуж, а новый муж не усыновляет ее ребенка

Представим, что мать-одиночка выходит замуж, и, новый муж не усыновляет ее ребенка. В этом случае она все равно будет считаться матерью-одиночкой, так как по смыслу закона ее новый муж не берет на себя обязанность воспитывать и содержать ее ребенка только в силу факта заключения с ней законного брака.

На практике суд считает, что прочерк в графе об отце в свидетельстве о рождении подтверждает статус одинокой матери вплоть до того, как ребенка усыновит или удочерит другой мужчина. До этих пор считается, что мать полностью содержит ребенка (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 05.07.2018 N 33-13981/2018 по делу № 2-477/2018).

При представлении женщиной документов для трудоустройства, свидетельство о браке не является обязательным — значит, работодатель никак не сможет узнать, что женщина замужем (или вышла замуж уже будучи трудоустроенной), если только она не меняла фамилию. Свидетельство об усыновлении новым мужем ребенка женщины также не является документом, который работник должен предъявлять работодателю. Значит, работодатель никак не сможет узнать, есть ли у такого работника статус матери-одиночки или нет, если только об этом не сообщит сам работник.

Женщина может просто не указывать отца в свидетельстве о рождении ребенка в случае, если между ней и биологическим отцом ребенка нет законного брака.

Иногда женщина может специально не указывать отца ребенка в свидетельстве о рождении для получения различных льгот, связанных со статусом матери-одиночки. Ведь презумпция отцовства существует только для детей, рожденных в законном зарегистрированном браке; для детей, родившихся в определенный срок после расторжения брака; признания брака недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка (п. 2 ст.48 СК). Если женщина родила ребенка вне законного брака, она может указывать отца по своему желанию. Нужно сказать, что запись в этом случае производится только со слов матери.

Следовательно, такая женщина будет иметь статус матери-одиночки даже при живом биологическом отце ребенка и сможет обладать рядом льгот по сравнению с обычными работниками. А доказать то, что она не является матерью-одиночкой в случае возникновения трудового спора будет практически нереально.

Отдельно нужно отметить, что помимо матерей-одиночек, существует другая категория одиноких родителей, а именно: одинокий отец. Это понятие также законодательно не определено. Вместе с тем предусмотрено, что гарантии и льготы, предоставляемые работницам-женщинам в связи с материнством, распространяются также на работающих отцов, воспитывающих детей без матери, под которыми в этом случае уместно понимать отцов-одиночек (ст. 264 ТК).

Такими образом, мы видим, что сейчас в законодательстве тема статуса матерей-одиночек должным образом не раскрыта: не существует определенного перечня документов, который должен (может) запрашивать работодатель у работника для определения такого статуса.  Это значит, что в настоящий момент у данной категории работников существует много возможностей для злоупотребления своим положением.

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