₽ Заказать рекламу
Наталья Горячая
УСН

Зарплату руководителя-единственного учредителя нельзя включать в расходы при УСН

Руководитель компании-единственный её участник не может состоять в трудовых отношениях с организацией. Но для целей подачи сведений персонифицированного учета на руководителей организации, являющихся единственными участниками, такая организация является работодателем.

Такую позицию Минтруд высказал за 4 года до этого письма.

Согласно статье 16 ТК РФ трудовые отношения возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Организация обязана представлять отчетность в отношении всех застрахованных лиц, состоящих с ней в трудовых отношениях, в том числе руководителей организации, являющихся единственными участниками.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минтруда от 16.03.2018 N 17-4/10/В-1846.

Вот как хотите, так и понимайте. Руководителю-единственному участнику начислять зарплату можно, но в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по УСН, включать нельзя. Состоять в трудовых отношениях нельзя, но если состоите, то отчетность (даже если начислений нет) надо сдавать.

Интересно, найдется ли кто-нибудь смелый, кто поставит точку в этом вопросе? Или так и будем эту норму применять в зависимости от того, кто выступает на стороне государственного бюджета в каждой конкретной ситуации?

Начать дискуссию

Банки

«Дочка» китайского Bank of China в РФ перестала проводить расчеты с подсанкционными банками

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Трудовое право

Как оплачивать сверхурочную работу в ночное время

Если сотрудник работает сверхурочно, то вместо повышенной оплаты он может выбрать отгул. Но если сверхурочка была в ночное время, то за это тоже полагается доплата.

Подотчет, командировки

Электронный посадочный талон и авиабилет: как принять на расходы и отразить в учетах

Разбираем, как провести электронную первичку по авансовому отчету и отразить расходы в бухгалтерском и налоговом учете.

Электронный посадочный талон и авиабилет: как принять на расходы и отразить в учетах

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
LANIT Document Management
Трудовые отношения

5 уроков из судебной практики: как избежать трудовых споров с помощью КЭДО

Переход на электронный кадровый документооборот помогает компаниям сократить расходы и повысить эффективность, а иногда — еще и спасает от возможного судебного разбирательства. Мы изучили пять трудовых споров и прикинули, как бы все произошло, если бы у работодателя была система КЭДО.

5 уроков из судебной практики: как избежать трудовых споров с помощью КЭДО
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Прокрастинация и субсидиарка. Что важно помнить👇🏻

📌Многие люди постоянно откладывают решение любых проблем на завтра и послезавтра и так изо дня в день. В том числе это касается судебных проблем, вытекающих из банкротства, таких как оспаривание сделок и привлечение к субсидиарной ответственности.

Наталья Горячая
УСН

Зарплату руководителя-единственного учредителя нельзя включать в расходы при УСН

Руководитель компании-единственный её участник не может состоять в трудовых отношениях с организацией. Но для целей подачи сведений персонифицированного учета на руководителей организации, являющихся единственными участниками, такая организация является работодателем.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания и участвуйте в розыгрыше приза

Обычно все наши конкурсы посвящены одной теме, сегодня мы решили задавать разносторонние вопросы. Получилась нескучная викторина, в которой вы можете проверить свои общие знания. Вопросы иногда с подвохом. Будьте внимательны!

Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»
1
Самозанятые

За сдачу в аренду машино-мест самозанятый должен платить НДФЛ, а не НПД

Доходы от передачи имущественных прав на недвижимость (кроме аренды жилых помещений) не признаются объектом налогообложения налогом на профессиональный доход (НПД).

НДФЛ

Хотят обнулить НДФЛ с МРОТ

С зарплаты в сумме МРОТ ставка НДФЛ должна быть 0%.

3
НДФЛ

Минфин планирует установить профессиональный вычет по НДФЛ

Россияне, которые ведут предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве ИП или самозанятого, смогут получать профессиональный налоговый вычет. Для этого важно документально подтвердить расходы на бизнес.

Онлайн-кассы

Онлайн-касса и ОФД для бизнеса в 2024 году, какие лучше выбрать: обзор компаний

По закону без онлайн-кассы и договора с оператором фискальных данных не может функционировать практически ни одно предприятие сферы розничной торговли, общепита и услуг. В нашем обзоре собрали компании, которые не только продают кассы, но и оказывают поддержку, занимаются настройкой и сопутствующим оборудованием, облачными кассами и сопровождением.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Кадровые документы

Не обязательно оформлять должностную инструкцию. Опрос

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью. При этом порядок такого ознакомления в ТК не детализирован.

2

Разборы законов

1 333
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДФЛ

За несвоевременный возврат НДФЛ сотруднику положена компенсация

Если с работника удержали лишний НДФЛ, по заявлению его надо вернуть. Причем только безналом.

ПСН

Как учитывать постоплату от клиентов при переходе с УСН на ПСН

При ПСН надо вести книгу учета доходов. Там отражают только те доходы, которые подпадают по патент.

Нематериальные активы

Модернизация НМА увеличивает их стоимость

Первоначальная стоимость нематериальных активов изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации независимо от размера остаточной стоимости.

УСН

🔥 Минфин: зарплату директора-единственного учредителя нельзя включать в расходы при УСН

В общем случае расходы на оплату труда учитывают при УСН «доходы минус расходы». Но с единственным учредителем все не так.

44
Вклады

С 2025 года про начисленные проценты по вкладам налоговики узнают автоматически

Автоматизация взаимодействия налоговых органов с банками по начисленным процентам на банковские вклады физических лиц запланирована на декабрь 2024 года.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

💥Налоговая реформа 2025. Оставляйте заявку на главное бухгалтерское событие года — V Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Боитесь предстоящей налоговой реформы? Не бойтесь, «Клерк» рядом и с нами вы будете во всеоружии. Мы уже начинаем подготовку и проведем 12 сентября V Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка», на которой проработаем все основные вопросы. Оставляйте заявку!

Иллючтрация: Вера Ревина, Клерк.ру
1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Обучение для бухгалтеров

Бухгалтер в ресурсе! Успейте купить популярные курсы для развития хард и софт-скилс по 3 690 рублей!

До 24 июня включительно вы можете купить онлайн-курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, управленке, УСН и бухгалтерии с нуля за 3 690 рублей, а наш новый курс «Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом» всего за 2 990 рублей! Успейте воспользоваться акцией — завтра цены станут выше.

Интересные материалы

НДС

ФНС: с 01.10.2023 бургеры не облагаются пониженным НДС

Если компания неправомерно применяла УСН, при выездной проверке ей доначислят НДС. Но не всегда это будет по ставке 20%.

2