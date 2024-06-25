Зарплату руководителя-единственного учредителя нельзя включать в расходы при УСН

Руководитель компании-единственный её участник не может состоять в трудовых отношениях с организацией. Но для целей подачи сведений персонифицированного учета на руководителей организации, являющихся единственными участниками, такая организация является работодателем.

Такую позицию Минтруд высказал за 4 года до этого письма.

Согласно статье 16 ТК РФ трудовые отношения возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Организация обязана представлять отчетность в отношении всех застрахованных лиц, состоящих с ней в трудовых отношениях, в том числе руководителей организации, являющихся единственными участниками.

Вот как хотите, так и понимайте. Руководителю-единственному участнику начислять зарплату можно, но в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по УСН, включать нельзя. Состоять в трудовых отношениях нельзя, но если состоите, то отчетность (даже если начислений нет) надо сдавать.

Интересно, найдется ли кто-нибудь смелый, кто поставит точку в этом вопросе? Или так и будем эту норму применять в зависимости от того, кто выступает на стороне государственного бюджета в каждой конкретной ситуации?