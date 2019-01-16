Супружеские отношения не рассматриваются как родственные

И их наличие само по себе не означает взаимозависимость и подконтрольность в налоговой или гражданско-правовой сфере О как … Ну, не зря говорят, что муж и жена – не родственники.

5 юрилиц и 5 ИП входили в группу компаний, занимавшихся продажей продуктов питания. Выездная проверка за 2017-2019 годы. Решение кассационной инстанции вынесено весной 2024 года. Все три инстанции поддержали налогоплательщика. Борьба в суде шла за 2.2 млн. руб. штрафа, 104 млн. руб. налога на прибыль и НДС, пени 62 млн. руб.

А что случилось?

Проверяемая компания создана в 2005 году, применяет ОСН. Поставщиками сырья для общества являются компании-сельхозпроизводители, которые применяют ЕСХН или УСН. Приобретая продукцию напрямую у производителей, фирма теряет входной НДС. Для уменьшения налоговых обязательств компания использовала давальческую схему ,а давальцами являются подконтрольные компании взаимозависимые и подконтрольные участники. Давальцы применяют УСН и ЕНВД. Выводы ИФНС: бенефициарами ООО организованы площадки по реализации различного рода продукции (мясная, молочная, привлеченная и мороженое) через розничную торговлю под одним товарным знаком, для чего были зарегистрированы 3 ИП и 1 юрлицо. Взаимозависимость компаний группы определена родственными связями их участников (родные брат и сестра, муж и жена). И, если они взаимозависимы, то непременно дробятся.

А что суд?

Ведение совместного бизнеса самостоятельными юридическими лицами законом не запрещено и не свидетельствует о целенаправленном «дроблении» бизнеса с единственной целью получения необоснованной налоговой выгоды, даже в случае, если такие лица являются взаимозависимыми.

Проверяемое общество торгует оптом с крупными розничными сетями. Осуществление самостоятельной розничной торговли является для ООО нецелесообразным в связи с большими затратами на организацию торговой сети (содержание продавцов-кассиров, приобретение и установка ККТ, и программного обеспечения, аренда торговых площадей, покупка торгового и холодильного оборудования, логистика и т.д.) и предпринимательскими рисками (соблюдение санитарных требований по содержанию торговых точек и холодильного оборудования, срокам реализации продукции и др.).

Деятельность розничных точек имела все признаки самостоятельного бизнеса: они привлекали персонал, имели имущество, несли расходы, имели свою категорию покупателей и рынок сбыта (реализация продукции производилась в различных регионах России). Торговая выручка данных организаций (предпринимателей), поступала на их расчетные счета в банках, которыми распоряжались самостоятельно, по своему усмотрению. Все наличные денежные средства, которые снимались с расчетного счета, приходовались в кассу организации (предпринимателей) и использовались для собственных хозяйственных нужд или расчетов наличными непосредственно ими самими (независимо от того, кому из физических лиц было поручено снять эти денежные средства). Оплат друг за друга не было, выдача займов имела возвратный характер и они полностью возвращены. Признаков фиктивности деятельности организаций и предпринимателей налоговым органом в ходе проверки не установлено. Ранее ИФНС проводило выездную проверку общества (за 2013-2014 годы) и еще одной организации группы, но выводов о дроблении тогда не было.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А57-377/2023 (Саратовская область)

Почитайте еще одно дело о дроблении, где ФНС также пыталась обвинить компанию с родственными узами среди владельцев в дроблении. И, чтобы вы не подумали, что семья не всегда является панацеей от обвинения в дроблении, почитайте вот это.