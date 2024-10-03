Мы в ответе за тех, с кем работаем. Но не всегда

А что случилось?

Случился формальный документооборот с 20 проблемными контрагентами. Проверяемая организация осуществляла СМР, выполняла функцию подрядчика на нескольких объектах. У самой компании было достаточно людских ресурсов (от 54 до 99 сотрудников). А вот у проблемых контрагентов не было сотрудников, не было закупа ТМЦ, перечисления за СМР. И само общество не полностью рассчиталось со спорными контрагентами.

А что суд?

Через несколько звеньев у поставщиков проблемных контрагентов поданы пустые декларации по НДС. Из общего объема обязательств общество своим контрагентам перечислило немного более 10%, а далее деньги либо обналичивались через потребкооператив, либо через автосалон или перечислялись в розничные торговые сети за покупки. Снятие наличных происходило силами руководителя проверяемого общества. Договоры со спорными подрядчиками были идентичны между собой.

Суд согласился с доводами ИФНС о том, что гарантийное удержание в размере 95% и оплата выполненных работ по истечении 5-ти лет нетипичны для обычаев делового оборота в сфере строительства.

В ходе выездной проверки проверяемая организация предоставила расходные кассовые ордера, где указаны названия организаций-получателей, которые не удалось идентифицировать. Одно, например, имеет в ЕГРЮЛ более 700 «однофамильцев». К тому же нарушено правило, ограничивающее право юрлиц на оплаты наличными в пределах 100 тыс. руб. по одному договору.

Итог: налогоплательщик, использующий формальный документооборот с участием компаний, заведомо не ведущих реальной экономической деятельности ("технических" компаний), вправе учесть фактически понесенные расходы при исчислении налога на прибыль в случае предоставления им (наличия у налогового органа) сведений и документов, позволяющих вывести фактически совершенные хозяйственные операции из не облагаемого налогами оборота, что сделано не было. Обществом для целей налогообложения учтены хозяйственные операции, непосредственно связанные с получением необоснованной налоговой выгоды, которая получена не в связи с осуществлением реальной предпринимательской деятельности, а в связи с созданием формального документооборота, направленного на противоправное предъявление к вычету сумм НДС и завышения расходов по налогу на прибыль.

Суд трижды отказал обществу в удовлетворении требования отменить результаты выездной проверки.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А65-4116/2023 (Татарстан)

Мой комментарий: в строительстве сложно обойтись без технических компаний. Это видно из большого количества судебных актов с участием компаний, осуществляющих именно этот вид деятельности. Да, эта отрасль, как и общепит, клининг и охрана являются человекоёмкими. Именно поэтому здесь часто мы видим занижение официальных зарплат и (или) неполное отражение количества занятых сотрудников. А налогоплательщик, по версии судов, должен ответить за искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности, в которых он участвовал.