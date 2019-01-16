Сам себе директор

Тему обязанности трудоустраивать и платить зарплату руководителю компании в случае, когда он же является единственным участником общества, мы обсуждали не раз.

Давайте снова вернемся к этому вопросу. Некоторое время назад по этому поводу высказался Роструд.

Итак, вопрос звучит так: нужно ли заключать трудовой договор с самими собой, если я являюсь единственным участником ООО и, соответственно, генеральным директором? Если да, то как это должно быть, необходимо оформить трудовую книжку? В некоторых источниках говорилось, что если директор единственный учредитель, то и заключать с самим собой трудовой договор не имеет смысла. Как грамотно трудоустроить себя?

Трудовой договор с директором в случае, когда он является единственным участником, заключать не нужно. Единственный участник своим решением возлагает на себя функции единоличного исполнительного органа директора. Управленческая деятельность в этом случае осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового.

К своей позиции Роструд прилагает обоснование

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется, в частности, выплачивать работнику заработную плату, а работник - лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию и соблюдать правила внутреннего распорядка.

Трудовой договор является основанием для возникновения между сторонами трудовых отношений, в том числе в случае назначения на должность. Он считается заключенным, если работник приступил к работе, даже если не соблюдена письменная форма договора.

Особенности регулирования труда руководителей организаций установлены гл. 43 ТК РФ. При этом положения данной главы не распространяются на случаи, когда руководитель организации является ее единственным участником.

🎄Для любителей почитать первоисточник здесь

У Минфина есть схожая позиция по данному вопросу: в случае, когда руководитель является единственным участником общества, трудовые отношения с ним как с работником оформляются решением единственного участника, а не трудовым договором.

🎄🎄Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 20.11.19 № 03-12-13/89698.