О выводе денег через подконтрольное ИП свидетельствует отсутствие материальной базы и обналичивание

По результатам мероприятий налогового контроля ИФНС пришла к выводу, что операции не осуществлялись заявителем и услуги им этим организациям не оказывались, в связи с чем расценил указанную сумму как подлежащий налогообложению НДФЛ иной доход, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности.
А что суд?
1. Платежи организаций в адрес ИП не имеют отношения к заявленным этими организациями видам деятельности.
2. Все перечисления производятся в этот же или на следующий день на счета других организаций, либо на счета предпринимателей за товары (работы, услуги) без НДС.
3. Поступившие на счета ИП деньги от данных организаций в этот же или на следующий день снимались предпринимателем наличными, перечислялись на банковские карты, открытые на его собственное имя или перечислялись на имя бухгалтера одной из спорных организаций.
4. Установлена взаимозависимость и подконтрольность спорных клиентов предпринимателю.
5. Водителей у ИП не было.
6. Расходов на запчасти и ГСМ, зарплату, командировочные у ИП не было.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А68-3256/2021
Комментарии1
глупенький ИП с зицпредеседателем (эх не, не читали "Золотого теленка")