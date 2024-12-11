О выводе денег через подконтрольное ИП свидетельствует отсутствие материальной базы и обналичивание

Инспекция провела выездную проверку деятельности ИП, применявшего в проверяемом периоде ЕНВД по виду деятельности оказание автотранспортных услуг. На счета предпринимателя поступили средства от 3 юрлиц в сумме 46 миллионов рублей. Назначение платежей - транспортные услуги, грузоперевозки, за работу техники, за работу экскаватора.

По результатам мероприятий налогового контроля ИФНС пришла к выводу, что операции не осуществлялись заявителем и услуги им этим организациям не оказывались, в связи с чем расценил указанную сумму как подлежащий налогообложению НДФЛ иной доход, не связанный с осуществлением предпринимательской деятельности.

А что суд?

1. Платежи организаций в адрес ИП не имеют отношения к заявленным этими организациями видам деятельности.

2. Все перечисления производятся в этот же или на следующий день на счета других организаций, либо на счета предпринимателей за товары (работы, услуги) без НДС.

3. Поступившие на счета ИП деньги от данных организаций в этот же или на следующий день снимались предпринимателем наличными, перечислялись на банковские карты, открытые на его собственное имя или перечислялись на имя бухгалтера одной из спорных организаций.

4. Установлена взаимозависимость и подконтрольность спорных клиентов предпринимателю.

5. Водителей у ИП не было.

6. Расходов на запчасти и ГСМ, зарплату, командировочные у ИП не было.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А68-3256/2021