Идите сюда, голубчик

Дистанционного сотрудника можно направить в служебную командировку. Речь идет о выполнении служебного поручения на территории, отличной от местности выполнения трудовой функции.
Отказаться от командировки может работник, если основания для отказа предусмотрены в ТК РФ или трудовом договоре.
Не могут направляться в командировку без их согласия:
женщины с детьми до 3 лет;
одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до 5 лет;
работники, имеющие детей-инвалидов;
работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
беременных женщин;
несовершеннолетних сотрудников, кроме спортсменов и творческих работников;
работников, заключивших ученический договор, если командировка не связана с ученичеством;
инвалидов, если такое ограничение указано в индивидуальной программе реабилитации.
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