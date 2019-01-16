Идите сюда, голубчик

Работодатель находится в одном регионе, дистанционно работающий сотрудник – в другом. Шеф вызывает к себе в командировку. В договоре у нас прописано взаимодействие посредствам электронной связи. Имеет ли право сотрудник в этом случае отказаться от командировки? И вообще имеет ли право работодатель вызывать, если это не прописано в договоре?

Дистанционного сотрудника можно направить в служебную командировку. Речь идет о выполнении служебного поручения на территории, отличной от местности выполнения трудовой функции.

Отказаться от командировки может работник, если основания для отказа предусмотрены в ТК РФ или трудовом договоре.

Не могут направляться в командировку без их согласия:

женщины с детьми до 3 лет;

одинокие родители и опекуны, воспитывающие детей в возрасте до 5 лет;

работники, имеющие детей-инвалидов;

работники, которые осуществляют уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,

беременных женщин;

несовершеннолетних сотрудников, кроме спортсменов и творческих работников;

работников, заключивших ученический договор, если командировка не связана с ученичеством;

инвалидов, если такое ограничение указано в индивидуальной программе реабилитации.

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