Туроператоры имеют право на освобождение от НДС по статье 149 НК РФ

Но законом об основах туристской деятельности предусмотрено, что туристским продуктом признается комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта. При этом реализацией туристского продукта является деятельность туроператора или турагента по заключению договора о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором.

Поэтому освобождение от налогообложения НДС, предусмотренное пп. 39 п. 3 ст. 149 НК РФ применяется в отношении туристского продукта в сфере внутреннего туризма и (или) въездного туризма (комплекса услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг), реализуемого туроператором на основании договора о реализации туристского продукта.

С учетом изложенного, если организация, являющаяся туроператором, применяет УСН и при этом обязана с 1 января 2025 года исполнять обязанности налогоплательщика НДС, то такая организация имеет право в отношении туристского продукта в сфере внутреннего туризма и (или) въездного туризма, реализуемого ею на основании договора о реализации туристского продукта, применять освобождение от налогообложения НДС.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо Минфина от 29 января 2025 г. № 03-07-11/7649