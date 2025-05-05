☝️Без согласования с общим собранием участников руководитель не может сам себе выписывать премии

Гендиректор издавал приказы о начислении себе выплат в большем размере, чем это предусмотрено трудовым договором. Компания успешно взыскала с этого гражданина 15 миллионов рублей убытков за ненадлежащее исполнение полномочий.

Более подробно эту ситуацию мы разбирали здесь. Отмечу, что этот спор рассматривался в арбитражном суде.

Но ситуация может приобрести совсем иной оборот: следствие возбудило дело по ст. 160 УК РФ в отношении бывшего руководителя АО, который своими действиями нанес ущерб компании в размере 4 000 000 рублей. Схема та же: будучи руководителем, гражданин издавал приказы о премировании с обязательным включением себя самого в список поощряемых лиц. Приказы издавались вне зависимости от выполнения нормативов и имеющимся убыткам компании.

Еще раз: без согласования с общим собранием участников руководитель не может сам себе выписывать премии. Конечно, это не относится к случаю, когда гендиректор является единственным участником общества.