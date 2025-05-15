Типичные признаки дробления в розничной сети разбились о тщательный подход к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. Часть 4

Принцип правомерных ожиданий налогоплательщика: что вы знаете о нем?

Часть 1

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Часть 3

В отношении общества в 2016 году проведена выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и полноты уплаты налогов и сборов за период 2012-2014 г. Проверкой не установлено нарушений действующего законодательства в отношении деятельности спорного ИП.

В акте проверки отражено, что в ответ на требования контрагенты представили документы, расхождений не установлено. Таким образом, часть спорных контрагентов осуществляла свою деятельность с 2012 года, причем делала это самостоятельно.

Именно в связи с тем, что деятельность одного ИП была признана подконтрольной налогоплательщику, а деятельность двух других ИП и юрлица в ходе предыдущих выездных налоговых проверок признана самостоятельной, и данные обстоятельства не были признаны нарушением налогового законодательства, влекущих за собой доначисление налоговых обязательств, в рассматриваемом случае допущено нарушение принципа правомерных ожиданий налогоплательщика.

Действия налоговых органов, связанные с проведением более ранних мероприятий налогового контроля и отсутствием претензий налогоплательщику в ходе таких мероприятий, являются подтверждением правомерности действий налогоплательщика и основанием для отказа от доначисления сумм налогов.

Налогоплательщик вправе предполагать, что если налоговый орган не предъявлял претензий по оказанию услуг в отношении спорных контрагентов, то у налогового органа нет сомнений в правильности уплаты налогов.

Иное означало бы нарушение принципа правовой определенности и вело бы к произволу налоговых органов.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-40178/2024 (г. Санкт-Петербург)