Специфика деятельности компаний в группе поможет отбиться от обвинения в дроблении

Остальное ушло в суд.

Организация создана в 2005 году, основной вид деятельности – перевозки грузов. Владелец этого ООО имел в собственности землю, на которой находилась стоянка и здание диспетчерской. На той же земле осуществляли деятельность спорные 2 юрлица. Общество применяло ОСН (логистика) и ЕНВД (стоянка) до 2018 года. Одно из спорных юрлиц было зарегистрировано в 2005 году, учредитель и руководитель – тот же, применяло УСН по 2014 год и ЕНВД.