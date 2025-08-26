Во-первых, это физически труднореализуемо. Во-вторых, это просто не интересно, если есть бизнес, который слушает то, что говорят менеджеры банков, которые, в свою очередь, не являются консультантами по финансовой безопасности и не несут никакой ответственности за то, что они рассказывают.
Налоговому органу намного интереснее делать доначисления на большие суммы, которые проходят по счетам организаций и оседают на карточных счетах их руководителей.
Смотрите, вот вам пример.
Займы из кассы, перечисления через зарплатный проект и прочие шалости клининговой компании
ИФНС провела камеральную проверку расчета по НДФЛ за 2021 год, результатом которой стали доначисления в общей сумме 1.4 млн. руб. Основанием для решения налогового органа стали выводы о выплате «теневой» зарплаты руководителю компании.
А что случилось?
1. За 2021 год компания показала доход, выплаченный сотрудникам, в размере 1.9 млн. руб., количество сотрудников, получивших доход, - 86 человек, НДФЛ с них еще скромнее – 244 тыс. руб.
2. В сведениях по форме 2-НДФЛ за 2021 год руководителю выплачено 310 тыс. руб., хотя по расчетному счету в виде выплаты на карточный счет шефа компании прошло 11.4 млн. руб.
3. Выписка банка показала, что 11.4 млн. руб. прошли по реестрам перевода денежных средств с назначением платежа - «Зачисление авансовых платежей по договору №, дата» с кодом вида выплат «01» - «зачисление заработной платы».
4. Инспекторы изучили договор между компанией и банком. Там сказано, что «... договор, заключенный между Сторонами, предусматривающий оказание Банком услуг по перечислению заработной платы и/или иных выплат от Организации на Картсчета Сотрудников организации или иных физических лиц, и оказание услуг по выдаче денежных средств Сотрудникам организации с использованием Карт. Здесь и далее под «иными выплатами» подразумевается перечисление денежных средств (в т.ч. на командировочные расходы, подотчетных сумм и т.п.) от Организации Сотрудникам в рамках трудовых отношений между Сотрудниками и данной Организаций».
5. Из пункта 4 следует, что деньги, перечисляемые физлицам-сотрудникам проверяемой организации в рамках указанного договора, могут быть перечислены либо на заработную плату, либо на иные выплаты только в рамках трудовых отношений.
5. Банк в ответ на требование ИФНС предоставил информацию о том, что выплата руководителю осуществлялась через реестры со статусом 01.
6. В дальнейшем деньги , полученные на карточный счет, руководитель снимал с назначением платежа:
«выдача денежных средств по договору»,
«списание средств по операциям с международными картами в ATM своей сети»,
погашение личных кредитов,
погашение начисленных текущих процентов по кредитным договорам,
приобретение продуктов питания и т.д.
Полученные в рамках зарплатного проекта денежные средства использовались для личных целей, выдача денежных средств производилась в день перевода, либо на следующий рабочий день.
7. Официальный доход руководителя составляет 310 тыс. руб. за год, а обороты по лицевым счетам его показывают, что тратилось в несколько раз больше.
8. Выплат физлицам со счета руководителя не установлено.
А что суд?
Перечисленные деньги составляют теневой доход руководителя, ибо доказательств, подтверждающих расходование денег на нужны общества, не представлено.
Итог: трижды отказать обществу в удовлетворении требований.
Можно ли было отстоять свое право на списание денег со счета в адрес руководителя? Да и компания пыталась это сделать. Только вот доказательства оказались так себе: в ходе ответов на требования налогового органа компания предоставляла разные документы, а в бухгалтерском учёте всё было еще более запутано.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А71-7598/2023
