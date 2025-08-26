Займы из кассы, перечисления через зарплатный проект и прочие шалости клининговой компании

А что случилось?

1. За 2021 год компания показала доход, выплаченный сотрудникам, в размере 1.9 млн. руб., количество сотрудников, получивших доход, - 86 человек, НДФЛ с них еще скромнее – 244 тыс. руб.

2. В сведениях по форме 2-НДФЛ за 2021 год руководителю выплачено 310 тыс. руб., хотя по расчетному счету в виде выплаты на карточный счет шефа компании прошло 11.4 млн. руб.

3. Выписка банка показала, что 11.4 млн. руб. прошли по реестрам перевода денежных средств с назначением платежа - «Зачисление авансовых платежей по договору №, дата» с кодом вида выплат «01» - «зачисление заработной платы».

4. Инспекторы изучили договор между компанией и банком. Там сказано, что «... договор, заключенный между Сторонами, предусматривающий оказание Банком услуг по перечислению заработной платы и/или иных выплат от Организации на Картсчета Сотрудников организации или иных физических лиц, и оказание услуг по выдаче денежных средств Сотрудникам организации с использованием Карт. Здесь и далее под «иными выплатами» подразумевается перечисление денежных средств (в т.ч. на командировочные расходы, подотчетных сумм и т.п.) от Организации Сотрудникам в рамках трудовых отношений между Сотрудниками и данной Организаций».

5. Из пункта 4 следует, что деньги, перечисляемые физлицам-сотрудникам проверяемой организации в рамках указанного договора, могут быть перечислены либо на заработную плату, либо на иные выплаты только в рамках трудовых отношений.

5. Банк в ответ на требование ИФНС предоставил информацию о том, что выплата руководителю осуществлялась через реестры со статусом 01.

6. В дальнейшем деньги , полученные на карточный счет, руководитель снимал с назначением платежа:

«выдача денежных средств по договору»,

«списание средств по операциям с международными картами в ATM своей сети»,

погашение личных кредитов,

погашение начисленных текущих процентов по кредитным договорам,

приобретение продуктов питания и т.д.

Полученные в рамках зарплатного проекта денежные средства использовались для личных целей, выдача денежных средств производилась в день перевода, либо на следующий рабочий день.

7. Официальный доход руководителя составляет 310 тыс. руб. за год, а обороты по лицевым счетам его показывают, что тратилось в несколько раз больше.

8. Выплат физлицам со счета руководителя не установлено.