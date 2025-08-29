Некуда спешить: после уточнения в сторону уменьшения сальдо на ЕНС увеличится только через 3 месяца

Налоговики напоминают, что если уточненная декларация представлена с уменьшением суммы налога к уплате, то сальдо ЕНС изменится по завершении камеральной налоговой проверки. Таковы правила ст. 11.3 НК РФ.

Не удивляйтесь, если представили декларацию к уменьшению суммы ранее начисленного налога: уменьшение налога происходит после камеральной проверки, то есть вы увидите свою переплату на ЕНС только через 3 месяца после представления уточненной декларации.

До окончания камеральной проверки уточненной декларации к уменьшению сальдо ЕНС может быть отрицательным, что приведет к блокировке счетов и выставлению требований об уплате задолженности.

Пример: вы представили первичную декларацию 25 января, срок камеральной проверки по ней истекает 25 апреля. Если до истечения срока камеральной проверки первичной декларации представили уточненную декларацию 18 апреля, то срок камеральной проверки истекает 18 июля.

Важно: уточненная декларация к уменьшению может быть представлена, если со дня истечения срока уплаты налога до дня представления декларации прошло не более трех лет.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь