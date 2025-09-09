Депутаты предложили дать возможность гражданам применять самозанятость при сдаче в аренду нежилой недвижимости

К комплекту документов приложено заключение аппарата Правительства. В кабмине полагают, что НПД предусматривает более выгодные условия налогообложения по сравнению с иными режимами налогообложения, а также более низкую налоговую нагрузку для применяющих НПД налогоплательщиков и поэтому законом установлены отдельные ограничения на применение указанного режима. Предложение депутатов связано с рисками злоупотребления данным налоговым режимом (в частности, при оформлении нежилых помещений на подконтрольных лиц, применяющих НПД). К тому же для сдачи в аренду нежилой недвижимости можно использовать УСН или ПСН. Предоставление возможности применения НПД к доходам от сдачи в аренду нежилых помещений приведет к увеличению круга лиц, применяющих НПД, что в свою очередь повлечет образование выпадающих

доходов бюджетов бюджетной системы за счет уменьшения поступлений налогов, от уплаты которых будут освобождены указанные налогоплательщики, а источники компенсации выпадающих доходов бюджета законопроектом не предложены. Поэтому Правительство не поддерживает законопроект.

💡Для любителей почитать первоисточник: законопроект за № 1010973-8