Кадры взаймы. Изнанка

Что последовало после ужесточения правил?

Компании, специализирующиеся на этих услугах, разделили бизнес на два: лицом стало аустаффинговое бюро, услуги которого, естественно, стоят дорого, а «в шкафу» спрятали аутсорсинговую компанию, которая за недорого (или дешевле, чем если брать услуги у аккредитованной организации) берет на себя какую-нибудь функцию. Это может быть клининг или обслуживание распределительного центра, уборка или фасовка товара на площадях заказчика.

В таких компаниях есть специалисты, которые быстро нанимают нужное количество сотрудников – грузчиков, рабочих, вахтовиков, кассиров, уборщиков и т.п. И всем хорошо: крупный заказчик фокусируется на производстве, не отвлекаясь на поиск, удержание и заботу о низкоквалифицированном персонале, исполнитель получает неплохую плату за свои услуги.

Проблема лишь в том, что крупные заказчики не хотят платить столько, сколько нужно для того, чтобы платить всю зарплату официально и сформировать источник НДС у исполнителя. Если не согласится один из-за боязни быть пойманным, второй точно это сделает. У заказчика руки чистые: вот договор, здесь акт, физически люди работали, ответственность несет исполнитель. Всё хорошо.

Может, потому их ничего не волнует, что все хлопоты берет на себя исполнитель, не подозревая, что его ждет впереди? Давайте почитаем. Сегодня мы ознакомимся с тремя знаковыми спорами между крупными агентствами по подбору и предоставлению персонала и налоговым органом. Заказчиком таких агентов выступают крупнейшие торговые сети и производственные предприятия. Следите за публикациями.

