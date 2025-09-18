Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать

Люблю много писать – ничего с этим не поделать. Поэтому в трех частях.

Часть 1. Закон, правила, ответственность.

Документом за № 289-ФЗ определены правила, предъявляемые к операторам посреднических цифровых платформ, их партнерам, владельцам ПВЗ.

Отмечу самое важное

1. Определены требования к договору между оператором платформы, ее партнером и ПВЗ: меры ответственности, санкции, порядок продажи товаров, условия изменения цен и применения скидок.

2. Обозначены условия для одностороннего расторжения оператором договора с партнером или ВПЗ.

3. Оператор обязан организовать систему досудебного рассмотрения жалоб.

4. Перечислены товары, которые нельзя продавать через платформу (БАДы, товары без маркировки, если она по закону должна быть, товары без сертификатов, если они обязательны).

5. Потребитель может предъявить отдельные требования продавцу, если товар куплен с неоговоренными заранее дефектами.

6. ПВЗ не признаются торговыми объектами.

7. Если в ПВЗ выкладывают и демонстрируют товар, не заказанный на электронной площадке, то такой ПВЗ должен соблюдать требования, установленные законом об основах государственного регулирования торговой деятельности.

8. Об изменениях мер ответственности, увеличении размера вознаграждения, изменении порядка определения размера вознаграждения площадки, о снижении размера вознаграждения, об изменении условий хранения, доставки, выдачи, отправления и (или) возврата товара партнера-продавца оператор площадки информирует за 45 дней. При изменении других условий договора площадка информирует партнеров за 15 дней до вступления в силу таких изменений.

9. У оператора есть право (но не обязанность) ограничивать или прекращать размещение карточки товара. Вот перечень таких случаев:

1) для обеспечения соблюдения установленных законодательством требований к размещению предложений о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг;

2) для обеспечения исполнения вступившего в законную силу решения суда, решения органа государственной власти;

3) по основаниям, предусмотренным договором между оператором и партнером.

10. У оператора есть право (не обязанность) ограничить доступ партнера , владельца ПВЗ к личному кабинету в следующих случаях:

для обеспечения соблюдения законодательства;

по основаниям, предусмотренным договором между оператором и партнером (владельцем ПВЗ);

в случае обнаружения признаков и (или) факта неправомерного доступа третьих лиц к личному кабинету партнера или владельца ПВЗ, в том числе при получении соответствующего запроса партнера или владельца пункта выдачи заказов.

По сути, закон мягко описывает те правила делового оборота, которые действуют сейчас. Почему так мягко? Мы не знаем.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон от 31.07.2025 № 290-ФЗ

