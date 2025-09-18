Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать. Часть 2. Зачем и для чего

Цель закона – создать безопасную цифровую среду на цифровых платформах, а также создать правовые условия развития и функционирования таких платформ. Эти цели соответствуют майским указам (про национальные цели развития). Закон, как считает автор документа – Правительство, определяет основные понятия, ранее не установленные законодательством страны. Цифровые платформы, кстати, будут внесены в реестр посреднических цифровых платформ, если они соответствуют понятию ЦП, описанному в законе.

Платформа размещает информацию о продавце и его товаре, в т.ч. о том, что товар подлежит обязательной маркировке, если такое требование установлено законом.

Одной из ключевых обязанностей оператора, отражающих существо платформенной экономики, является размещение в карточке товара информации о том, что он не является продавцом предлагаемого товара (исключение: когда платформа продаёт свои товары).

Закон прямо запрещает размещение карточек товаров, продажа которых запрещена или они изъяты из оборота и в других случаях (см. выше). Законодатель установил сроки уведомления партнеров о вступлении в силу изменений в заключенные ранее договоры.

А для целей обеспечения государственных контрольных функций предусмотрен обмен информацией с налоговыми органами (чтобы выручку от продаж продавцы не занижали).

По мнению авторов проекта закона, он не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон от 31.07.2025 № 290-ФЗ

