Закон о платформенной экономике: что бизнесу надо о нем знать. Часть 3. Что не так и чего хотелось бы

Этот закон, равно как и многие другие, тяжело читать тому, кто не привык к языку нормотворцев. А юристы, которые понимают, не всегда могут на человеческом языке рассказать, что стоит за сухими терминами. Ведь они – юристы, а не предприниматели.

Я попытаюсь изложить свои мысли по поводу неоднократно прочитанного в этом 290-ФЗ.

Сразу скажу: я не люблю марктеплейсы - покупаю там лишь книги для школы, ибо искать два десятка учебных пособий по разным магазинам у меня нет времени, иначе кто разберет этот закон?! Мне больше нравится ходить по магазинам, общаться с продавцами, заходить в просторные примерочные, где светло и прохладно. Одежду покупаю в двух магазинах, при этом предварительно звоню и уточняю, кто из продавцов-консультантов там будет в этот день. В общем, капризная барышня, отставшая от жизни напрочь в этом вопросе.

Теперь – чуть подробнее о том, про что закон.

Маркетплейс не отвечает перед потребителем за качество продаваемого на площадке товара. За это отвечает продавец. Электронная площадка является агентом между продавцом и потребителем. Поэтому она «выпадает» из процесса. Тогда не понятно, что закладывает в экономическую модель электронная площадка, если рисков, связанных с продажей некачественного товара, она никаких не несёт. Почему так дорого оцениваются её услуги? Просто нужно быстрее окупить вложения? Катализатором каких экономических процессов являются площадки, на которых можно торговать тем, что ввез без пошлин и уплаты ввозного НДС? Ещё раз: я не против маркетплейсов. Если кому-то надо, нравится или других вариантов нет – welcome в ПВЗ за кофточкой или кормом для любимой собаки.

Ещё вопрос: вы купили товар в Москве, а продавец находится во Владивостоке. Как с ним судиться, выяснять отношения и сколько будет стоить эта вся тяжба?

В торговых центрах стоимость аренды меняется в соответствии с правилами, установленными ГК РФ и договором. Вы договор на бумаге подписали и он изменится, только если вам дадут новую версию договора или дополнительного соглашения к нему. У электронной площадки есть оферта, размещаемая на сайте, и в ней условия меняются со скоростью падения осенних листьев. Но закон внес ясность в этот вопрос: маркетплейс будет информировать об изменении условий партнерства в течение 15 и 45 дней.

Закон о платформенной экономике оставил без внимания вопрос, связанный с контролем за легальностью происхождения товара, который размещается на электронной площадке. Понимаю, что это находится вне поля зрения инициаторов закона, и вопрос о том, как товары попадают через границу РФ, скорее к таможне, нежели к платформам или министерству экономического развития. Но хотелось бы все же знать, как будет решаться вопрос выравнивания условий работы обычных магазинов и легальных оптовых компаний с теми, кто привозит товар, ввозя его путем недостоверного декларирования (карго).

Соглашусь, что маркетплейсы создают рабочие места (можно взять их в кавычки, но сути не меняет), но эту ли занятость мы все хотим? А почему там в основном ИП? Всё потому, что поставку товара карго подтверждать именно индивидуальному предпринимателю не надо, если он выбирает УСН 6%. А юрлица должны вести бухгалтерский учет и по балансу видно, что товар не закупается. Если в балансе себестоимость проданных товаров будет равна нулю, то возникнет много вопросов, а они ему зачем? И не надо нам рассказывать о том, что ИП чаще становятся продавцами на электронных площадка чем юрлица потому, что ИП проще зарегистрировать и что это всё господдержка и забота институтов развития. Утверждать можно всё, но верить можно только тому, что подлежит проверке.

💡Для любителей почитать первоисточник: закон от 31.07.2025 № 290-ФЗ

