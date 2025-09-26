ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Когда услуги самозанятого бухгалтера переквалифицируют в трудовые отношения?

Общество направило в ИФНС расчет по НДФЛ за 9 месяцев 2023 года. Далее последовала камеральная проверка, по результатам которой компании доначислен НДФЛ 77 тыс. руб. и выставлен штраф 8 тыс. руб.

По расчету по страховым взносам за тот же период также было вынесено решение о доначислении страховых взносов в сумме 239 тыс. руб. Основанием для таких решений стали выводы налогового органа о том, что самозанятый, привлеченный для оказания бухгалтерских услуг, не был на самом деле таковым.

А что суд?

  1. В договоре отсутствуют условия свободы исполнения обязательств.

  2. Предусмотрено фактическое обеспечение выполнения соответствующих функций бухгалтера в течение длительного периода времени, что соответствует определению и условиям бессрочного трудового договора

  3. Выплаты в адрес самозанятого осуществлялись в дни перечисления денежных средств по реестрам в банк для выплаты заработной платы в адрес сотрудников общества.

  4. Для выполнения обязательств перед обществом самозанятый на безвозмездной основе использовал компьютер сотрудника общества, а также информационные базы налогоплательщика (система «1С»).

  5. Договор с самозанятым был заключен по истечении двух лет с момента, когда гражданин являлся сотрудником данного общества (единственный бухгалтер).

  6. После завершения отношений самозанятый сразу снялся с учета.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А69-2620/2024 (сентябрь 2025 года, Тыва)

#мспживи

