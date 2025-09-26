Когда услуги самозанятого бухгалтера переквалифицируют в трудовые отношения?
По расчету по страховым взносам за тот же период также было вынесено решение о доначислении страховых взносов в сумме 239 тыс. руб. Основанием для таких решений стали выводы налогового органа о том, что самозанятый, привлеченный для оказания бухгалтерских услуг, не был на самом деле таковым.
А что суд?
В договоре отсутствуют условия свободы исполнения обязательств.
Предусмотрено фактическое обеспечение выполнения соответствующих функций бухгалтера в течение длительного периода времени, что соответствует определению и условиям бессрочного трудового договора
Выплаты в адрес самозанятого осуществлялись в дни перечисления денежных средств по реестрам в банк для выплаты заработной платы в адрес сотрудников общества.
Для выполнения обязательств перед обществом самозанятый на безвозмездной основе использовал компьютер сотрудника общества, а также информационные базы налогоплательщика (система «1С»).
Договор с самозанятым был заключен по истечении двух лет с момента, когда гражданин являлся сотрудником данного общества (единственный бухгалтер).
После завершения отношений самозанятый сразу снялся с учета.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А69-2620/2024 (сентябрь 2025 года, Тыва)
А здесь-то что криминального?