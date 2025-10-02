Доначисления по налогам делают и на основе анализа аккаунтов в социальных сетях

Предприниматель наряду с розничной торговлей продуктами питания на ЕНВД осуществлял деятельность по реализации кулинарной продукции собственного производства, не подпадающую под ЕНВД. Инспекция установила превышение величины дохода за расчетный период, что привело к доначислению страховых взносов.

Проверка показала, что общая площадь магазина была более 240 кв.м, из которых торговые залы занимали 145 кв.м., а остальную занимали салатный цех, горячий цех, моечная, котельная, коридор, санузел.

В цеху находилось оборудование для приготовления блюд, столы с посудой и столовым инвентарем. Места для потребления кулинарных изделий, приобретенных в данном магазине, что позволило бы отнести реализацию такой продукции к услугам общепита, в ходе проверки не обнаружены.

То есть надо было рознице применять ЕНВД, а по кулинарии – УСН. Или ставить столики, чтобы эта деятельность была общепитом, которую тоже можно было перевести на уплату ЕНВД.

Чем ИФНС доказала, что имело место занижение базы по налогу?

От ОФД получена информация, что часть выручки получена от продажи кулинарии. Свидетели подтвердили, что разделывали полуфабрикаты для последующей их продажи. ИФНС также представила суду сведения о том, что ИП открыл аккаунты в социальной сети Инстаграмм (деятельность которого нынче в России признана экстремистской и запрещена), где предприниматель рекламирует собственную продукцию, приготовленную из мяса животных, птицы, рыбы, а также разнообразные салаты.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А32-40608/2022 (Краснодарский край)

