Чтобы не слететь с патента с начала года, надо выбирать меньший срок его действия и следить за своей выручкой

Предприниматель считает, что налоговым периодом для ПСН является месяц, поэтому при превышении дохода 60 млн. руб. в ноябре 2021 года и утрате права на применение ПСН он должен отразить доход по УСН с начала соответствующего налогового периода, то есть с ноября.

А что случилось?

Инспекция провела камеральную проверку декларации по УСН за 2021 год, по результатам составила акт, где определила сумму доходов ИП в размере 67,9 млрн. руб., сложив выручку по ПСН и УСН, в связи с чем предприниматель с 1 января того же года считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на УСН.

А что суд?

Патент был получен на период с 01.01. по 31.12.2021. ИП считает утратившим право на ПСН с начала того налогового периода, на который ему был выдан патент в случае, если с начала календарного года доходы по всем видам деятельности, на которые был выдан патент, превысили 60 млн. руб. Да, налоговым периодом по ПСН является год, если иное не установлено п. 1.1, 2 и 3 ст. 346.49 НК РФ.

В общем, неустранимых сомнений, противоречий и неясности положения пункта 6 статьи 346.45 НК РФ не содержат.

В данном случае патент выдан на период с 01.01.2021 по 31.12.2021, в связи с чем началом налогового периода, на который выдан патент, применительно к положениям подпункта 1 пункта 6 статьи 346.45 НК РФ, является 01.01.2021.

ИП должен был сам определять , на какой срок следует брать патент.

Можно было взять патент на меньший срок. Взяв патент на весь год сразу, ИП несет все риски наступления неблагоприятных последствий.

Итог: налог по УСН платить, штраф – тоже.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А32-595/2024 (апрель 2025 года, Краснодар)

