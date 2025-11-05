Самозанятый продавец: можно или нет?

Чтобы сэкономить на зарплатных налогах, руководитель магазина хочет нанять продавцов не по трудовому договору, а как самозанятых.

На мой вопрос есть ли еще что-то такое, из-за чего самозанятый будет работать лучше, руководитель ответил – нет.

Тогда ответ на вопрос однозначный: нет, не надо так делать.

«Но ведь придумали же самозанятость! Почему я не могу для экономии на налогах взять самозанятого вместо сотрудника!? Почему Яндекс таксистов оформляет как самозанятых при том, что водитель работает с одним приложением, а я – не могу? Чем агрегатор лучше, чем я?»

Вот потому и нельзя, что нет ничего кроме экономии на налогах.

Это – первое.

Ну и не всё, что дозволено Яндексу, дозволено нам.

Это – второе.

Яндекс за год платит около 50 млрд руб налогов.

Сразу ли переквалифицируют договор с самозанятым в трудовой? Или не сразу?

Достаточно ли самозанятому иметь нескольких заказчиков, чтобы избежать переквалификации?

Очень важно смотреть на совокупность факторов, указывающих на то, что самозанятые по факту являются сотрудниками. Наличия одного заказчика для переквалификации в трудовой договор недостаточно. Недостаточно также того, что в силу договора подрядчик-самозанятый должен быть на связи со своим клиентом в рабочее время.

Но давайте сначала разберем функцию продавца не как работника, а как самозанятого. Продавец в этом случае – исполнитель для магазина.

И самозанятый будет оказывать услуги по продаже товаров.

А что это означает? Самозанятый не может заниматься продажей товаров и выступать агентом по продаже не может.

Помните, что плательщик НПД может продавать товары только собственного производства.

Так что давайте не перегибать палку в усердии сэкономить.

Понимаю, что сложно.

А еще кто-нибудь из друзей похвастался, что использует такую схему уже не один год и полёт нормальный.

Понимаю, что в законах много «дырок» и непонятностей. Мы совместными усилиями обязательно в них разберемся.

Как-то журналист спросил у меня: чем отличается белый бизнес от того, который оптимизирует налоги, не платит их или платит не все?

Мне есть кого и с кем сравнить, поэтому ответ был таким: белый бизнес растет быстрее. Конечно, такой бизнес упирается в лимиты по спецрежимам или по отнесению к субъектам МСП. Но именно такие компании открыто выступают с реальными предложениями и имеют право требовать изменений.

#мспживи