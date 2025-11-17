Вводится технологический сбор

В закон о промышленной политике вносятся следующие изменения.

1. Закон дополняется понятием технологический сбор — сбор, подлежащий уплате в федеральный бюджет в связи с ввозом электронной компонентной базы (электронных модулей) и (или) промышленной продукции, содержащей электронную компонентную базу (электронные модули) или производством таких продукции и компонентов.

2. Перечень компонентов определит Правительство.

3. Плательщики технологического сбора — юридические лица и ИП, осуществляющие ввоз и производство компонентов.

4. Размер сбора, порядок сбора, сроки внесения определит Правительство. Размер сбора за каждую единицу составляет не более 5000 рублей.

5. Поступления от технологического сбора направляются на реализацию мероприятий в сфере электронной и радиоэлектронной промышленности.

💡Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 1026190-8

