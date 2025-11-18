Что такое НДС при УСН?

Давайте повторим перечень обязанностей, которые возникают у упрощенцев в случае, когда выручка у них переваливает за 20 000 000 рублей:

счета-фактуры на аванс, счета-фактуры на реализацию, ведение книги продаж, ведение книги покупок, составление и сдача декларации 1 раз в квартал, раздельный учет по облагаемым и необлагаемым НДС операциям, заполнение раздела 7декларации (необлагаемые НДС операции), перечисление НДС частями (по 1/3 каждый месяц по результатам расчета за предыдущий), кассовые разрывы, если не успеете к новому году уложить схему уплаты налога в свой бюджет движения денежных средств (а он у вас есть? нет? ну, если нет, то надо делать, иначе разрыв неизбежен), бухгалтер, который владеет правилами расчета НДС, ответы на требования ФНС, в которых предлагается пояснить, что за операции, не облагаемые НДС, указаны в разделе 7 декларации. Каждый квартал, за который вы укажете облагаемые и не облагаемые НДС операции, прилетит такое требование. Что это значит? принять, отследить вовремя отправленную квитанцию (до момента, как соответствующий проект закона, отменяющий эту квитанцию, примут в Думе), составить ответ, направить ответ в установленные сроки, по каждому отчету комитента (если налогоплательщик торгует через электронные площадки или иных посредников) нужно: перевыставить отдельные счета-фактуры по продажам юридическим лицам, выставить сводную справку (счет-фактуру) по продажам физлицам и неплательщикам НДС, определиться еще в 2025 году, как вы будете вести ценообразование в случае, если выручка превысит 20 млн. руб. внутри года: сверху НДС накинете или запихнёте внутрь. Для этого перед наступлением 2026 года надо бы в договоры (оферты) внести соответствующие изменения, отвечать на требования ИФНС и давать комментарии контрагентам при несовпадении книги продаж/книги покупок с контрагентом (данные у контрагента отсутствуют), отслеживать даты восстановления НДС с авансов полученных (выданных) в книге покупок и книге продаж после отгрузки товаров, оказания услуг, выполнения работ, следить за безопасным размером вычетов (для ставки 20(10,22)%), чтобы ФНС не вызвала на ковер или не предложила дать пояснения к декларации.

💡 Для любителей почитать первоисточник: закон № 176-ФЗ от 12.07.2024 и здесь

#мспживи