А будет ли дроблением, если я часть своего бизнеса переведу на ИП своего близкого родственника?

Давайте я сейчас несколько десятков тысяч рублей сэкономлю каждому из вас, кто с 1 января 2026 года становится счастливым плательщиком НДС.

То, что средний и малый бизнес прошли несколько лет назад, настигает уже меньше чем через месяц микробизнес. И побежали микро-предприниматели по консультантам и интернетам в поисках решения как усидеть на патенте или не платить НДС.

Будет ли дроблением, если я закрою сейчас ИП и открою его же через 2 недели?

Дроблением не будет, но в отсутствие веской причины, которую вы подтвердите документами, ФНС предложит заплатить все налоги по полной программе. Это - минимум из проблем, которые могут вас ждать.

Будет ли дроблением, если я сейчас по-быстрому перепишу часть магазинов на ИП тёщи?

А что толку, если в 2025 году у вас доход больше 20 млн. руб. Если меньше, то переписать можно, но вот год вы в этой схеме проживете, а после по итогам подачи декларации по УСН из инспекции придет требование , в котором вы увидите табличку, суть которой в том, что фискальная служба выявила признаки дробления и предлагает самостоятельно уточнить свои налоговые обязательства. Не уточните? Ну, ок, она сама сделает доначисления, затем спишет их на ЕНС, а вы пойдете в суд, если сможете.

Будет ли дроблением, если я сейчас часть салонов красоты переведу на друзей, заключив с ними договор франшизы?

Слово-то какое красивое. А торговый знак есть? Нет. Какой тогда договор будете заключать?

Ну, кому я нужен такой маленький?

Вот потому, что вы - маленький, вам НДС и выдали, чтобы вы стали взрослыми.

Что такое дробление?

Это регистрация второго и последующих юрлиц или ИП с целью распределения между компаниями и ИП выручки для ухода от обязанности платить налоги по общей системе налогообложения или для применения какой-либо налоговой льготы.

Когда дробился средний и малый бизнес, налоги в таких группах доначисляли через выездные налоговые проверки. Но такие мероприятия налогового контроля стоят дорого. Поэтому для микробизнеса они не подходят. Что делать? Правильно: выдать микробизнесу НДС, чтобы он сам отказался от дробления. Какой ценой? Да вот такой, какую мы видим сейчас в глазах владельцев сеточек салонов красоты, магазинчиков у дома, табачных киосков, барбершопов и продавцов на маркет-плейсах.

У микробизнеса, в финмодели которого нет места для УСН и/или НДС, выбор невелик:

увеличивать стоимость товаров, работ, услуг и наблюдать за тем, как отреагирует покупатель,

отказываться от части своего дохода, чтобы увеличившуюся налоговую нагрузку не перекладывать на покупателя,

искать другую нишу,

переформатировать бизнес, меняя точку прибыли с традиционной торговли на услуги для тех, кто заберёт операционную часть процесса на себя.

#мспживи