Всегда ли ИП и ООО, созданные одним физлицом, являются по сути одной компанией?

Если такой заголовок, то ответ очевиден: нет, не всегда.

Было у гражданина ИП, юрлицо в форме ООО и подконтрольные ему лица в виде ещё двух ИП.

За то и насчитала налоговая инспекция по результатам выездной проверки много-много миллионов недоимки, расчетным методом определив его обязательства.

Основа обвинения в дроблении состояла в том, что гражданин распределил обязанности одного производственного процесса между взаимозависимым лицом – ООО и подконтрольными лицами – индивидуальными предпринимателями. По мнению инспекции, дальнейшая реализация индивидуальным предпринимателями приобретенного у другого ИП и ООО , принадлежавшего ему же товара, не являлась их самостоятельной деятельностью, а полученные денежные средства в последующем перечислялись на счета основного ИП и его юрлица.

Предприниматель в суде объяснил деление бизнеса тем, что у организации имеется производственный цех, который нецелесообразно было оформлять на ИП, поскольку данное производство подходит под УСН.

После создания ООО его дальнейшее развитие происходило обособленно от хозяйственной деятельности ИП. Обществом самостоятельно и с привлечением третьих лиц разрабатывались технические условия для выработки продукции, подыскивались производственные помещения, закупалось технологическое оборудование, нанимался соответствующий персонал (начальник цеха, мастер цеха, операторы рыбокоптильных камер, обработчики рыбы и другие), заключались договоры с поставщиками, создавался и регистрировался товарный знак, принимались решения о товарном ассортименте.

Руководством хозяйственной деятельности занимался начальник цеха, при этом сам хозяин, являясь учредителем и руководителем общества, непосредственно принимал лишь управленческие решения, находящиеся в его компетенции согласно уставу общества.

Аргумент о различных самостоятельных видах деятельности ООО и ИП стал ключевым в пользу доказательства отсутствия схемы дробления в части взаимоотношений между двумя хозяйствующими субъектами, принадлежащими одному человеку.

Владелец не пытался опровергнуть намеренное разделение бизнеса, а сразу сделал упор на тех бизнес-целях, которые преследовал таким разделением.

В этом деле фигурируют два дружественных ИП, которые были связаны с предпринимателем, и занимались розничной продажей его продукции. Несмотря на найденную даже у одного из дружественных ИП печать ООО, суд посчитал, что налоговый орган не доказал подконтрольность всех основному ИП.

Основой твердой позиции предпринимателя стали результаты допросов сотрудников всех трех ИП, которые четко называли своими руководителями непосредственно те ИП, у которых числились.

👏 Аплодисменты владельцу компании, что тут еще сказать.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Дело № А35-4455/2019.

#мспсудится