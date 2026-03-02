❗️ Падение МСП сделают мягче

Глядя на эмоциональное и физическое состояние дел у малого и среднего бизнеса, Минфин предложил Правительству смягчить переход к налоговым изменениям для МСП.

Для этого Минфин внес в Правительство изменения в Налоговый кодекс, которые позволят сохранить доступ к отдельным мерам поддержки для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года.

Что предлагается изменить?

1. В части освобождения общепита от НДС.

🟣Предлагается на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года освободить от НДС организации и ИП в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС с 2026 года, без необходимости соблюдения условия о соответствии уровня средней зарплаты за прошлый год средней зарплате по региону.

Как сейчас? Чтобы освободиться от НДС предприятию общепита надо соблюсти лимит выручки (3 000 000 000 руб. в год – это для МСП не актуально), не мене 70% выручки формировать от услуг общепита и показать за предыдущий год (то есть за 2025 год) среднюю зарплату в компании (ИП) не менее среднеотраслевой по региону.

2. В части переходного периода.

🟣Предпринимателям, утратившим с 2026 года право на применение ПСН, предоставляется возможность воспользоваться правом на налоговые вычеты НДС по товарам, работам, услугам и имущественным правам, не использованным при применении ПСН.

🟣Упрощенцам, которые с 2026 года стали плательщиками НДС, будет предоставлено право уменьшить на сумму уплаченного НДС доходы по УСН, полученные в виде предварительной оплаты в период, когда они еще не были плательщиками НДС.

🟣При определении величины доходов за 2025 год, при превышении которой утрачивается освобождение от НДС, предлагается не учитывать доходы в виде процентов по вкладам и остатков на счетах в банках предпринимателями с доходами за 2025 год не выше 60 млн рублей, утратившими с 2026 года освобождение от НДС на УСН. Такое же право предоставляется ИП, утратившим с 2026 года право на применение ПСН.

3. В части выбора системы налогообложения.

🟣Если по итогам 2025 года доходы ИП, совмещавшего ПСН с ОСН, превысили 20 млн рублей, он получит право перейти на УСН с 1 января 2026 года, уведомив об этом ИФНС не позднее 25 апреля 2026 года.

🟣ИП, совмещавшие ПСН с УСН, до 25 апреля смогут изменить объект налогообложения по УСН для налогового периода 2026 года.

Таким образом, бизнес получит больше времени на выбор подходящей системы налогообложения. Изменения позволят взвешенно подойти к выбору налогового режима, а также плавно перестроиться к новым правилам.

4. В части упрощения порядка применения пониженных страховых взносов.

🟣Предлагается исключить условие о необходимой доле доходов от основного вида деятельности за предыдущий год (не менее 70 %) для применения пониженных тарифов страховых взносов МСП отрасли обрабатывающего производства.

🟣МСП также будет предоставлена возможность суммировать доходы от основных и дополнительных видов деятельности из перечней Правительства при расчете необходимой доли доходов для применения льготы.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

