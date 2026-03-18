Кто ты, мессенджер МАХ, или зачем тебе «матрешка»?

Копируем ИНН 9714058267, идем на сайт егрюл.налог.ру и скачиваем выписку.

Там видим, что:

1) основной вид деятельности - разработка компьютерного ПО,

2) уставный капитал 100 млн. руб., который разделен на 2 доли. Одна доля принадлежит ООО КОМПАНИЯ ВК (10 000 руб., ИНН 7714789489, адрес регистрации совпадает с адресом регистрации ООО МАХ), вторая доля - ООО ВК (99 990 000 руб., ИНН 7743001840, адрес регистрации совпадает с адресом регистрации ООО МАХ),

3) ООО "Компания ВК" действует с 2009 г. и работает в сфере юридических и бухуслуг. Компания полностью принадлежит юрлицам: 76% долей у МКПАО "ВК" и 24% у МКООО "ВК ЭКВИТИ". Есть две лицензии. Сотрудников в организации нет, товарных знаков нет, в 2024 году выручка составила 130 млн. руб., но чистая прибыль 35 млрд.руб. У компании 36 арбитражных дел на сумму около 6 млрд.руб., связанных с компанией действующих организаций – 49,

4) кто такая МКООО "ВК ЭКВИТИ"? Она зарегистрирована в Калининграде, госрегистрация произошла в порядке редомициляции. Перебралась компания туда из Кипра. Единственным участником является МК ПАО "ВК". Оно же является одним из владельцем ООО «Компания ВК».

За 2024 год компания показала убыток 36 млрд. руб., выручка за 2024 год 3,7 млрд. руб., основой вид деятельности – деятельность холдинговых компаний.

Что такое редомициляция? Это когда иностранная компания становится международной компанией (МК) в РФ, при этом её история и обязательства сохраняются, компания должна быть создана до 1 марта 2022 года и должна инвестировать хотя бы 50 млн. руб. в РФ в течение года. Такой способ смены адреса компании используется для возврата бизнеса в Россию. Для любителей почитать первоисточник: закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ;

5) ООО "ВК" действует с 2000 г., основной вид деятельности - создание и использование БД и информресурсов. С 2022 года управление осуществляется через управляющую организацию ООО УК ВК. Владельцами организации являются два юрлица: ООО "Компания ВК" с долей 99,95% и ООО "ИТР" с долей 0,05%, действующих лицензий нет, выручка в 2024 году составила 90 млрд.руб., что на 36% выше уровня 2023 года, убыток по итогам года 49,9 млрд рублей, что хуже предыдущего года на 80%. Коэффициент обеспеченности собственными средствами отрицательный (-4,52), а коэффициент автономии - 0,22. Ликвидность ниже нормативных значений. Есть 383 арбитражных дела на 86 млрд рублей. Компания имеет 56 действующих связанных юрлиц,

6) ООО ИТР, ИНН 7714482923, расположена по тому же адресу, что и ООО МАХ, у нее руководителем выступает ООО УК ВК, владеет обществом ООО ВК и ООО Компания ВК, основной вид деятельности у организации - деятельность по созданию и использованию БД и информационных ресурсов, в 2024 году компания перечислила 135 тыс. руб. налогов, у компании 52 действующих связанных юрлица, в том же 2024 году компания получила выручку в размере 10,2 млн руб., а в 2023 и 2022 годах выручка была нулевой.

Если очень надо, чтобы граждане и бизнес шли в МАХ, то, полагаю, структура владения организацией, которой принадлежит этот интернет-ресурс, должна быть прозрачной, чего мы пока не наблюдаем. Или не видим. Или не хотим видеть. У меня странные чувства по отношению к этой штуковине: вроде как для меня нет разницы где публиковать качественный контент, но почему-то мне не хочется идти туда, куда меня вынуждают идти.

Не знаю почему, но мне в свои 18+ очень хочется самой решать, где мне общаться и где публиковать то, что считаю полезным. Хотя это "хочу" надо положить в дальний угол своего сознания и не возвращаться к нему в ближайшие лет 10.

То, что какая-то платформа не выполняет какие-либо требования, меня тревожило бы, если бы не тот факт, что баланс между безопасностью и свободой выбора какой-то не баланс совсем.

