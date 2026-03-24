Франшиза — не панацея от обвинения в дроблении
Позиция ФНС
Данная схема, по мнению ФНС, заключалась в поэтапной передаче торговых объектов внутри группы подконтрольных юрлиц и ИП путем заключения договоров:
простого товарищества,
коммерческой концессии,
купли-продажи торговых объектов и товара.
В ходе налоговой проверки установлено, что в 2016 году состоялась передача торговых объектов 6 взаимозависимым лицам, что подтверждается фактами:
централизованный контроль за денежными средствами,
отсутствие у участников группы ресурсов для ведения бизнеса, в т.ч. отсутствие документально подтвержденной финансовой возможности для открытия бизнеса,
отсутствие у налогоплательщика деловой цели и экономической обоснованности в создании группы лиц.
Позиция основателя сети «БирХаус»
взаимозависимость есть только с одним юрлицом из 6 участников группы;
нет контроля за движением денег;
имеется реальность регистрации товарного знака;
реальность получения роялти подтверждена;
есть платежи по договорам купли-продажи;
доказано фактическое продвижение франшизы «БирХаус»;
договоры простого товарищества реальны;
действия участников группы оформлены договорами и осуществлялись в рамках действующего законодательства;
ИП (франчайзи) вели обособленную деятельность;
деловой целью сети является масштабирование успешной бизнес-модели;
наличие единой кассы участников группы не установлено;
единые чаты менеджеров, планы продаж, координация поставок являются обычными инструментами сетевой стандартизации и контроля качества в рамках коммерческой концессии и свидетельствуют лишь о сервисной координации, но не подменяют предпринимательский риск каждого франчайзи;
франчайзи самостоятельно распоряжались деньгами.
А что суд?
Первая и вторая инстанции – поддержать налогоплательщика.
Основные выводы:
приобретение торговых объектов осуществлялось на основании договоров, оплата произведена наличными и безналом,
сведения из деклараций физлиц, составляющих базу по НДФЛ, не является достаточным доказательством, опровергающим финансовую возможность приобретения физлицами торговых объектов,
расчетные счета открыты в различных банках, совпадение IP-адресов связано с оказанием клиентам бухгалтерских и других услуг со стороны юрлица-участника группы;
единственным участником юрлица в проверяемый период являлся не ИП, а другое физлицо;
у юрлица были сотрудники, офис, расходы;
договор простого товарищества не свидетельствует о получении налоговой выгоды;
есть заключение Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.
Третья инстанция – отправить дело на второй круг.
Суд должен всесторонне изучить представленные сторонами доказательства, в том числе исследовать:
характеристики «магазинов», «торговых объектов»,
причинно-следственную связь доводов о невозможности оплаты контрагентами полученных от заявителя «торговых объектов» со схемой дробления;
деятельность участников группы на предмет соответствия условиям договора коммерческой концессии, мотивы и цели заключения договора простого товарищества;
принципы включения налоговым органом контрагентов в схему дробления бизнеса,
доводы и доказательства получения налогоплательщиком личной выгоды в денежном выражении от реализации схемы;
есть ли у юрлица-участника группы на обслуживании третьи лица.
💡 Для любителей почитать первоисточник: Дело № А46-15663/2024 (Омск, январь 2026 г.)
Я считаю исход этого дела очень важным для тех, кто после реформ, реализованных 176-ФЗ и 425-ФЗ, решил оптимизировать налоги через франшизу.
Используя франшизу как способ удержаться на спецрежиме, вы должны уметь доказать самому себе, партнерам, сотрудникам, налоговой инспекции и суду, что все те лица, которые получили у вас право на использование товарного знака, имеют достаточное количество признаков независимости и самостоятельности.
Один реальный собственник, единый центр управления всем, чем обычно управляет каждый реальный собственник и/или руководитель предприятия, общая инфраструктура, финансовая зависимость, неспособность франчайзи фактически нести расходы по созданию бизнеса - всё это следует изучить, каждый из признаков тщательно проработать, найти экономически обоснованное объяснение каждому признаку, указывающему на дробление.
Между франчайзингом и дроблением очень тонкая грань. Единый товарный знак может указывать на дробление и на реальную франшизу, ибо он присущ и для тех, кто в реальности избрал путь масштабирования через создание сети независимых точек, и для тех, кто использует такую договорную конструкцию для того, чтобы уйти от налогов.
Что тогда может отличать реальную франшизу от дробления или усилить вашу позицию в споре с налоговым органом?
Давайте обозначим такие признаки:
а) договоры между владельцем товарного знака и франчайзи не имеют признаков шаблона, взятого из интернета. Там подробно описаны права и обязанности сторон, отсутствуют размытые формулировки,
б) в договорах единые для всех франчайзи условия,
в) цена договора рыночная,
г) в договорах содержатся условия об ответственности сторон и нарушение условий договора в реальности наказываются по процедуре, указанной в договоре,
д) у владельца франшизы есть необходимая инфраструктура,
е) у каждого франчайзи есть необходимое для осуществления деятельности: оборудование, кассы, сотрудники, помещения и проч.,
ж) на сайте владельца товарного знака открыто размещена информация о том, что имеется возможность приобретения франшизы,
з) бывшие сотрудники владельца товарного знака не стали франчайзи, нет следов массовой миграции сотрудников из одной компании в другую,
и) франчайзи регистрируются в ИФНС в разное время или договоры коммерческой концессии заключены и зарегистрированы в Роспатенте в разное время,
к) держатель товарного знака и/или кто-то из франчайзи не несёт расходы за другие компании группы,
л) каждый франчайзи имеет на руках ЭЦП и средства для подписания платежных поручений в банке. Если бухгалтерский учет для всех или части франчайзи ведет одна организация, то каждый франчайзи самостоятельно заключил договор с исполнителем и не передал ему свою ЭЦП.
По сути, я перечислила основные признаки, указывающие на дробление (или отсутствие такового) в группах, которые используют один товарный знак. Эти признаки не являются исчерпывающими, они могут в каждой ситуации "звучать" как-то по-своему.
