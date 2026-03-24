Франшиза — не панацея от обвинения в дроблении

Позиция ФНС

Данная схема, по мнению ФНС, заключалась в поэтапной передаче торговых объектов внутри группы подконтрольных юрлиц и ИП путем заключения договоров:

простого товарищества,

коммерческой концессии,

купли-продажи торговых объектов и товара.

В ходе налоговой проверки установлено, что в 2016 году состоялась передача торговых объектов 6 взаимозависимым лицам, что подтверждается фактами:

централизованный контроль за денежными средствами,

отсутствие у участников группы ресурсов для ведения бизнеса, в т.ч. отсутствие документально подтвержденной финансовой возможности для открытия бизнеса,

отсутствие у налогоплательщика деловой цели и экономической обоснованности в создании группы лиц.

Позиция основателя сети «БирХаус»

взаимозависимость есть только с одним юрлицом из 6 участников группы;

нет контроля за движением денег;

имеется реальность регистрации товарного знака;

реальность получения роялти подтверждена;

есть платежи по договорам купли-продажи;

доказано фактическое продвижение франшизы «БирХаус»;

договоры простого товарищества реальны;

действия участников группы оформлены договорами и осуществлялись в рамках действующего законодательства;

ИП (франчайзи) вели обособленную деятельность;

деловой целью сети является масштабирование успешной бизнес-модели;

наличие единой кассы участников группы не установлено;

единые чаты менеджеров, планы продаж, координация поставок являются обычными инструментами сетевой стандартизации и контроля качества в рамках коммерческой концессии и свидетельствуют лишь о сервисной координации, но не подменяют предпринимательский риск каждого франчайзи;

франчайзи самостоятельно распоряжались деньгами.

А что суд?

Первая и вторая инстанции – поддержать налогоплательщика.

Основные выводы:

приобретение торговых объектов осуществлялось на основании договоров, оплата произведена наличными и безналом,

сведения из деклараций физлиц, составляющих базу по НДФЛ, не является достаточным доказательством, опровергающим финансовую возможность приобретения физлицами торговых объектов,

расчетные счета открыты в различных банках, совпадение IP-адресов связано с оказанием клиентам бухгалтерских и других услуг со стороны юрлица-участника группы;

единственным участником юрлица в проверяемый период являлся не ИП, а другое физлицо;

у юрлица были сотрудники, офис, расходы;

договор простого товарищества не свидетельствует о получении налоговой выгоды;

есть заключение Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

Третья инстанция – отправить дело на второй круг.

Суд должен всесторонне изучить представленные сторонами доказательства, в том числе исследовать:

характеристики «магазинов», «торговых объектов»,

причинно-следственную связь доводов о невозможности оплаты контрагентами полученных от заявителя «торговых объектов» со схемой дробления;

деятельность участников группы на предмет соответствия условиям договора коммерческой концессии, мотивы и цели заключения договора простого товарищества;

принципы включения налоговым органом контрагентов в схему дробления бизнеса,

доводы и доказательства получения налогоплательщиком личной выгоды в денежном выражении от реализации схемы;

есть ли у юрлица-участника группы на обслуживании третьи лица.

💡 Для любителей почитать первоисточник: Дело № А46-15663/2024 (Омск, январь 2026 г.)

Я считаю исход этого дела очень важным для тех, кто после реформ, реализованных 176-ФЗ и 425-ФЗ, решил оптимизировать налоги через франшизу.

Используя франшизу как способ удержаться на спецрежиме, вы должны уметь доказать самому себе, партнерам, сотрудникам, налоговой инспекции и суду, что все те лица, которые получили у вас право на использование товарного знака, имеют достаточное количество признаков независимости и самостоятельности.

Один реальный собственник, единый центр управления всем, чем обычно управляет каждый реальный собственник и/или руководитель предприятия, общая инфраструктура, финансовая зависимость, неспособность франчайзи фактически нести расходы по созданию бизнеса - всё это следует изучить, каждый из признаков тщательно проработать, найти экономически обоснованное объяснение каждому признаку, указывающему на дробление.

Между франчайзингом и дроблением очень тонкая грань. Единый товарный знак может указывать на дробление и на реальную франшизу, ибо он присущ и для тех, кто в реальности избрал путь масштабирования через создание сети независимых точек, и для тех, кто использует такую договорную конструкцию для того, чтобы уйти от налогов.

Что тогда может отличать реальную франшизу от дробления или усилить вашу позицию в споре с налоговым органом?

Давайте обозначим такие признаки:

а) договоры между владельцем товарного знака и франчайзи не имеют признаков шаблона, взятого из интернета. Там подробно описаны права и обязанности сторон, отсутствуют размытые формулировки,

б) в договорах единые для всех франчайзи условия,

в) цена договора рыночная,

г) в договорах содержатся условия об ответственности сторон и нарушение условий договора в реальности наказываются по процедуре, указанной в договоре,

д) у владельца франшизы есть необходимая инфраструктура,

е) у каждого франчайзи есть необходимое для осуществления деятельности: оборудование, кассы, сотрудники, помещения и проч.,

ж) на сайте владельца товарного знака открыто размещена информация о том, что имеется возможность приобретения франшизы,

з) бывшие сотрудники владельца товарного знака не стали франчайзи, нет следов массовой миграции сотрудников из одной компании в другую,

и) франчайзи регистрируются в ИФНС в разное время или договоры коммерческой концессии заключены и зарегистрированы в Роспатенте в разное время,

к) держатель товарного знака и/или кто-то из франчайзи не несёт расходы за другие компании группы,

л) каждый франчайзи имеет на руках ЭЦП и средства для подписания платежных поручений в банке. Если бухгалтерский учет для всех или части франчайзи ведет одна организация, то каждый франчайзи самостоятельно заключил договор с исполнителем и не передал ему свою ЭЦП.

По сути, я перечислила основные признаки, указывающие на дробление (или отсутствие такового) в группах, которые используют один товарный знак. Эти признаки не являются исчерпывающими, они могут в каждой ситуации "звучать" как-то по-своему.

#мспживи